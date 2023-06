"Yo respeto todas las decisiones y a Rodrigo, director de la Agencia Nacional de Licencia Ambiental (Anla) todo mi afecto (...) pero quieren hacer tantas cosas férreas, dice el Gobierno, y el único proyecto férreo que está avanzando, el único tren de cercanías es el Regiotram de Occidente y con una decisión de licencia ambienta lo paran".



"Yo lo único que pido es que no paren las cosas, primero quieren parar el Metro, ahora paran el Regiotram de Occidente. Apreciados amigos del gobierno, ustedes están es gobernando no parando, por favor saquemos los proyecto adelante." Estas fueron las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, luego del freno de la Anla al Regiotram de Occidente.

Así se verán los trenes del Regiotram de Occidente. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Audio Claudia López: Regiotram Este es el audio en el que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López se refiere a la decisión de la Anla. El audio embebido no es soportado

Documento que contiene los estudios del proyecto 'Regiotram de Occidente'. Foto: Captura de documento

EL TIEMPO obtuvo en exclusiva la resolución en la que la Anla ordenó el archivo del trámite de solicitud de Licencia Ambiental del proyecto.



"La Autoridad Nacional consideró dar por terminado el trámite ambiental por no cumplir con los requisitos mínimos de información, tal y como se ha puesto de presente en la parte motiva de este acto administrativo", se lee en el documento.



Y se agrega "luego de la evaluación que realizó el equipo técnico de esta Autoridad Nacional encontró varias inconsistencias y deficiencias en la información presentada por la concesionaria en el estudio de impacto ambiental. De tal manera que esto genera incertidumbre y no permite emitir un pronunciamiento de fondo sobre la viabilidad ambiental de la solicitud de la licencia ambiental".

Las disposiciones del documento que ordenó frenar en proyecto 'Regiotram de Occidente'. Foto: Captura de documento

Según el documento, "es de resaltar que, la Concesionaria no cumplió con la totalidad de los requerimientos efectuados por esta Autoridad Nacional en la reunión de información adicional y que quedaron establecidos en el Acta 85 del 9 de septiembre de 2022. Los principales aspectos con insuficiencia o deficiencias están los relacionados con la descripción del proyecto, la definición y delimitación del área de influencia, la caracterización ambiental, zonificación ambiental, uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables, evaluación ambiental y zonificación de manejo ambiental".



La Anla dijo que no cuenta con la información adecuada y suficiente que permita decidir acerca de la viabilidad ambiental o no del presente trámite de solicitud de licencia ambiental, por las razones ya expuestas que se refieren de manera sucinta".

El resuelve de la Anla

El proyecto que conectará a Bogotá con otros municipios. Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Aunque la Alcaldesa le pidió al concesionario entregar la información que hace falta para seguir adelante con la licencia, en el documento es claro que, por ahora el trámite está archivado.



Los argumentos de la Anla están en un documento de 250 páginas que EL TIEMPO tiene en su poder.



Entre otros puntos se ordena "la devolución de la totalidad de la documentación

presentada dentro del trámite administrativo de evaluación de solicitud licencia ambiental iniciado mediante Auto 6560 del 11 de agosto de 2022".



Además, se ordenó la entrega de la copia del concepto técnico 1166 del 16 de marzo de 2023 al representante legal, apoderado constituido o a la persona autorizada por la Concesionaria Férrea de Occidente S.A.S.

