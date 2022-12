"Lamento mucho estimado @GiovanniCelisS. Estamos en contacto con los afectados, a quienes ofrecemos todo el acompañamiento para denunciar. También con

@PoliciaBogota se avanza en la investigación para identificar a los delincuentes. Aumentaremos los controles y presencia en calle".



Con este mensaje, el secretario de seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, anunció medidas tras el violento atraco del que fueron víctimas tres miembros del equipo de producción de Red + Noticias.

El apartamento de Giovanni Celis fue robado hace unos días. Foto: Archivo Particular

Los hechos ocurrieron la noche del pasado miércoles, 28 de diciembre, cuando terminaron sus labores en Plaza Claro, ubicada en la carrera 68 a la altura de la Avenida de La Esperanza, y tomaron la ciclorruta para ir a sus casas.



Según un directivo del canal, una banda de al menos 6 venezolanos les salieron al paso en la zona de la obra de la Avenida 68 con Esperanza.



"En la parte oscura de la obra de la avenida 68 había unas personas, no nos dimos cuenta. Eso fue muy agresivo la forma en la que nos atacaron. A mí fue el primero que me empezaron a dar patadas, yo quedé sobre la bicicleta. Pero mi compañero no reaccionaba en el momento porque estaba tirando en el piso y a mí me seguían dando patadas y buscándome el celular y los papeles”, aseguró Juan Urrea en la denuncia y a sus propios compañeros del noticiero.

Anoche atracaron a tres miembros de nuestro equipo de producción @RedMasNoticias A uno lo apuñalaron en el pecho (fuera de peligro) a otro lo golpearon y le robaron todo, el tercero logró escapar de los hampones. Todo ocurrió frente a Clínica Colombia.@RedMasNoticias @anibalfds — Giovanni Celis Sarmiento (@GiovanniCelisS) December 29, 2022

El Secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto. Foto: Secretaria de Seguridad.

Uno de los miembros del equipo de producción alcanzó a escapar y a dar aviso a las autoridades. La otra víctima fue identificada como Fernando Pardo, quien recibió una herida.



Recibió una puñalada y tenía el pecho lleno de sangre, por lo que fue llevado a una clínica cercana.



"A uno lo apuñalaron en el pecho (fuera de peligro) a otro lo golpearon y le robaron todo, el tercero logró escapar de los hampones. Todo ocurrió frente a Clínica Colombia", denunció a través de sus redes Giovanni Celis, director de Red + Noticias, quien hace unos días fue víctima de una banda de apartamenteros.

'Eran venezolanos'

Juan Urrea, fue una de las víctimas del atraco. Foto: Red+ Noticias

Según las víctimas del atraco, los hombres que los robaron eran extranjeros.



“Yo solo colocaba las manos en la cabeza y me seguían dando patadas y me rompieron la chaqueta y el pantalón. Cuando vi una navaja yo les dije llévese lo que quiera, en ese momento yo sabía que no podíamos hacer nada porque las cosas iban a ser peores, eso fue muy rápido, muy agresivo. Me dieron muchos golpes en la cabeza”, dijo Urrea.



Y agregó: "Eran venezolanos, cuando me dijeron que les entregara el celular, tenían acento venezolano. Eran como 5 o 6, pero todo fue muy rápido y agresivo. Me quedé en shock cuando mi compañero tenía sangre y nos fuimos a buscar a la policía y nos vieron heridos y fuimos a la clínica”.

Las víctimas también dijeron que la zona permanece siempre sin vigilancia, a pesar de que decenas de trabajadores siguen la invitación de la alcaldesa Claudia López de usar la bicicleta para volver a sus hogares.



“Me rompieron la boca, me partieron las gafas. De milagro estamos vivos. Nunca veo policías por la zona, de hecho anoche el patrullero me dijo que solo había una patrulla para todo el sector y nos dijo que para ellos era muy difícil vigilar todo el sector o tener una buena vigilancia”, manifestaron en el informe que el propio noticiero hizo de los hechos.

Esta fue la zona en al que atracaron al equipo periodístico. Foto: Red+ Noticias

'No hay relación entre los robos'

El pasado 26 de diciembre, Giovanny Celis, director de Red+ Noticias, fue víctima de un robo a su apartamento ubicado en la calle 88 con carrera séptima, en Bogotá. Según cuenta el periodista, los ladrones aprovecharon que en su vivienda, ubicada en el piso 11 de un edificio en el norte de Bogotá, no había nadie.



"Llegué a las 9:45 p. m. y encontré que la puerta tenía una tranca. Llamamos a un cerrajero y cuando la abrió todo estaba destrozado (...). Esto es un piso 11. Quitaron el vidrio de seguridad y lo pusieron a un lado. Rompieron además la venta del patio de ropa. Sacaron la ropa de mis hijos y dañaron la ventana, se llevaron lo que había en la caja fuerte, mi computador personal, unos celulares que tenía en desuso, entre otras cosas personales", aseguró Celis.



Sin embargo, fuentes del noticiero descartaron que hubiera relación entre los dos lamentables hechos.



Del el robo masivo al edificio de Celis (hubo al menos cuatro apartamentos desocupados) no hay hasta ahora capturas.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

