“Había ratas y nidos de cucarachas en los espacios de almacenamiento. Hicimos 365 viajes de tractomulas llenas de expedientes que pagamos con nuestro propio pecunio. A la fecha, la Rama Judicial nos debe 1.440 millones de pesos y ahora nos sancionan”.



(Le invitamos a leer: Los dos megacontratistas ‘favoritos’ en Bogotá a los que piden investigar)



Quien habla es un directivo de Innpacific S.A.S., firma que está envuelta en una millonaria disputa por un supuesto incumplimiento. Videos que circularon en redes muestran expedientes judiciales de la Seccional Bogotá, Cundinamarca y Amazonas tirados en el piso; con la denuncia de que es imposible ubicar un caso a pesar del millonario contrato que se firmó para ordenarlos.

Facebook Twitter Linkedin

Así fueron captados los archivos en la bodega en Mosquera. Foto: Foto: Suministrada

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá (DESAJB) salió a anunciar de inmediato una sanción de 1.062 millones de pesos a Innpacific S.A.S. por haber incumplido el contrato. La multa representa el 10 por ciento del valor de un primer contrato, suscrito en diciembre de 2022, por 10.602 millones de pesos.



(Le podría interesar: ¿Quién mueve los hilos de la Guardia Indígena que viene acumulando poder?)



Pero aún no está en firme y lo único que hay sobre este caso son interrogantes, dos supuestos complots y una tutela.

Facebook Twitter Linkedin

La sociedad Innpacific se constituyó en Cali, el 10 de diciembre de 2020. Foto: Captura de documento

El socio gestor

Facebook Twitter Linkedin

El alcalde de Calima El Darién, Martín Mejía Londoño. Foto: Facebook de Martín Mejía Londoño

EL TIEMPO investigó y estableció que no fue uno sino dos los contratos entregados de manera directa a una empresa con 3 años de creada. Innpacific S.A.S. se constituyó en Cali, el 10 de diciembre de 2020, en plena pandemia, con un capital de 100 millones de pesos.



(Le sugerimos leer: Exclusivo: ¿De quién es el Ferrari de $ 1.200 millones que llegó a Barranquilla?)



Dos de sus accionistas son municipios del Valle: Dagua, con un 26 por ciento; y Calima el Darién, con un 25.



El alcalde de Calima el Darién, quien estampó su firma en los documentos de constitución, es Martín Alfonso Mejía Londoño (Alianza Verde), el mismo que, en abril pasado, salió en un video bailando semidesnudo. Él aseguró que le dieron escopolamina y que había un complot para asesinarlo.

Facebook Twitter Linkedin

Documento en el que se puede verificar la composición accionaria de Innpacific SAS. Foto: Captura de documento

En Innpacific dijeron que fueron los alcaldes los de la idea de crear la firma en la que también figuran la Fundación Social Santo Domingo de Guzmán, con un 25 por ciento, y la empresa Investech, con un 24.



(También: El señalado capo costeño que entuteló al Inpec para que lo devuelvan a cárcel de Bogotá)



Esta última también es nueva: nació en 2019 con 10 millones de pesos. Su principal objeto es el desarrollo de sistemas informáticos, de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas, procesamiento de datos, alojamiento y actividades relacionadas y almacenamiento y depósito. Su única socia es Eliana Isabel Beltrán Bastidas, de quien se sabe poco.

Apoyo a misioneros

Facebook Twitter Linkedin

Innpacific instauró una tutela el pasado 24 de abril en contra de la DESAJB. Foto: Captura de documento

La otra accionista, la fundación, sirve como centro de apoyo social, estudios y promoción ecológica y centro para misioneros, entre otros. Allí nadie contesta y en Innpacific dijeron que su directiva es Esperanza González Benavides, pariente de uno de sus ejecutivos.



¿Cómo se ganaron el millonario contrato? Voceros de Innpacific dicen que recibieron invitación pública de la DESAJB para participar en el proceso de selección y dieron los mejores precios. Y enviaron como experiencia 5 contratos con la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior.



(Además: Exclusivo: los policías indagados por ‘chuzadas’ y robo en caso de Laura Sarabia)



“Es una injusticia lo que está pasando. Fue la DESAJB la que empezó incumpliendo. Nos tenía que girar 998 millones de pesos el 15 de diciembre para el transporte de expedientes y desembolsaron 650 millones en marzo”, alegan voceros de Innpacific, que acaba de entutelar para tumbar la sanción.



Según dicen, les violaron el debido proceso y la multa se impuso tras un “acta espuria de un supervisor”. Por eso, no descartan otras acciones legales.

Facebook Twitter Linkedin

Innpacific asegura que los archivos ya están en orden. Foto: Foto: Innpacific

¿Otro complot?

Alegan, además, que en el contrato no se especificó si los plazos que tenían para mover los expedientes eran días calendario o hábiles. Y dicen que los videos en redes se grabaron en la noche, cuando acababa de llegar un trasteo y apenas iban a acomodar expedientes.



(Le podría interesar: Atención: indagan si niñera fue ‘chuzada’ antes de que Laura Sarabia denunciara robo)



Y, personas cercanas al caso –sin entrar a discutir el tema de la multa–, agregan que puede haber otro factor en esta polémica: “Le querían dañar la candidatura al anterior director de la Seccional, Pedro Mestre, quien aspira a un cupo en la Judicatura y firmó el contrato”.

Facebook Twitter Linkedin

Edificio administrativo de la Rama Judicial. Foto: Google maps

José Camilo Guzmán, la nueva cabeza de la DESAJB, asegura que no tiene conocimiento de la tutela y que se están resolviendo los recursos presentados tras la sanción: “Los actos administrativos expedidos por la DESAJB sostienen el incumplimiento de Innpacific”.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Sobre la experiencia y socios de Innpacific, afirmó que no puede hablar sobre actos de la dirección anterior. Y tampoco se refirió a la supuesta relación entre la multa y la aspiración de su antecesor. Los alcaldes no accedieron a hablar e Innpacific entregó videos en donde –dice– se demuestra que todo está funcionando bien.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook