Este es el empresario que recibió 7 disparos cuando intentaron robarle lujosa camioneta

Hacia las 10 de la noche del miércoles 7 de febrero, dos sicarios que se bajaron de un vehículo rojo interceptaron en el sur de Bogotá a un comerciante dedicado a la venta de vehículos usados y de autopartes.



Los dos sujetos se subieron a la camioneta Chevrolet D- Max, modelo 2020, y empezaron a forcejear con el propietario, quien recibió siete impactos de bala mientras evitaba que se llevaran el vehículo.

La víctima del ataque está en grave estado de salud. Foto: Citytv

Aunque las autoridades no han entregado detalles de lo ocurrido, EL TIEMPO investigó y estableció la identidad de la víctima, que permanece en una unidad de cuidados intensivos tras una cirugía en la que le retiraron algunos de los proyectiles.



La camioneta aparece a nombre de la empresa Ingeniería J&C Montero SAS, creada en 2020 y ubicada en el barrio Muzú en la localidad de Puente Aranda, donde se produjo el intento de robo. La compañía se especializa en el comercio de vehículos usados y fue creada con un monto de 9 millones de pesos.



Este diario estableció que el conductor de la Chevrolet es uno de los principales accionistas de la firma: Juan Carlos Montero Rodríguez, de 52 años.

Los familiares llegaron en esta camioneta y encontraron al comerciante tirado en el piso. Foto: Citytv

'Las cámaras no servían'

Este es el momento en que el CTI hace inspección de la zona del ataque. Foto: Citytv

EL TIEMPO habló en exclusiva con un accionista de la firma quien aseguró que familiares del comerciante llegaron a socorrerlo minutos después.



"Lo encontramos tirado en el piso, lo subimos a un carro y lo alcanzamos a llevar con vida a un centro médico", señaló.



Y aclaró que la Toyota Prado, de color negro, que aparece en imágenes de prensa, si bien también está a nombre de la empresa, fue en la que llegaron familiares después de la balacera.



Según la fuente, el comerciante no iba armado y la banda que lo asaltó es conocida en la zona por haber hecho otros robos a mano armada. En esta ocasión no se pudieron llevar la camioneta.



Las autoridades no han podido acudir a las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los ladrones. Pero el carro en el que llegaron está siendo rastreado.

