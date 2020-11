Dueño de Mustang que atropelló a motociclista dice que huía de fleteo

El dueño del Ford Mustang, modelo 2017, que el pasado sábado atropelló a un motociclista en la carrera 15 con calle 82, en Bogotá, ya se presentó a la Fiscalía.



EL TIEMPO lo ubicó y, a través de su abogado, dio su versión sobre por qué golpeó a un carro y se llevó por delante a un motociclista sin siquiera socorrerlo.



De hecho, la Policía ubicó el Mustang la mañana del martes, cuando estaba fuera de un conjunto residencial, en la calle 152 con carrera 58, esperando que llegara la grúa que había enviado la aseguradora.



(Lo invitamos a leer: Aparece el vehículo que atropelló a motociclista este fin de semana)

EL TIEMPO buscó el historial del vehículo en bases de datos y estableció que está a nombre la empresa 'Nicolás Martínez Gutiérrez S en C.', con el SOAT al día.



"Mi cliente es un hombre de 30 años, aproximadamente, y ya se presentó ante la Fiscalía", le dijo a EL TIEMPO el abogado Mauricio Pava.



(Le puede interesar: Polémica por descarga de pistola 'taser' a venezolano en Halloween)



Y dio su versión de los hechos.



"Él llegó a recibir un dinero en efectivo que le entregó un amigo. Luego de entrar a un sitio para tomarse una bebida con su novia, detectó a dos personas en una moto que lo estaban persiguiendo", señaló el abogado.

En Colina Campestre, norte de la ciudad, fue encontrado el automotor. Foto: Edixon Ruíz, CityNoiticias

Les estamos pidiendo a las autoridades y a los edificios vecinos los videos de las cámaras de seguridad para demostrar que mi cliente estaba huyendo de una moto que lo seguía FACEBOOK

TWITTER

Según el abogado, se dio cuenta que lo estaban persiguiendo y al tratar de huir se presentó el accidente.



(Además: Lo que muestran las 6 fotos sobre la muerte de Javier Ordóñez)



"Si los señores de la moto lo hubieran alcanzado, hoy la noticia sería otra. Que mi cliente estaría muerto por la acción de los fleteros", señaló Pava.

Pidió seguridad

También dijo que les pidió seguridad a las autoridades porque está recibiendo amenazas de grupos de motos.



"Les estamos pidiendo a las autoridades y a los edificios vecinos los videos de las cámaras de seguridad para demostrar que mi cliente estaba huyendo de una moto que lo seguía", agregó el abogado.



(En contexto: Lo que hay detrás de las horas de zozobra que se vivieron en Bogotá)



Y agregó que van a pagar todos los daños ocasionados al motociclista, identificado como Jhonatan Rocuts, y al dueño del vehículo golpeado.

Al parecer, el motociclista sufrió lesiones en su cráneo y cadera, y aunque no fueron de mayor gravedad, sí interpuso la denuncia correspondiente.



Además, aseguró que no es cierto que se haya producido una audiencia de imputación por lesiones personales, pues aún están esperando el dictamen de Medicina legal sobre las afectaciones sufridas por el el motociclista.

¿Por qué el carro no tenía placa?

Información preliminar le permitió a la Policía de tránsito encontrar el vehículo en las afueras de un conjunto residencial del barrio Colina Campestre. Sin embargo, este no llevaba la placa.



"Se logra evidenciar que el vehículo no porta ninguna clase de placas, de igual manera fueron removidas las cintas que lo identificaban plenamente", dijo el General Carlos Ernesto Rodríguez, Director policía de Tránsito y Transportes.



EL TIEMPO le preguntó al abogado por qué habían quitado la placa y este dijo que no se encontraba en el lugar y que ignoraba la respuesta.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Este diario estableció que la placa es la BBY 383.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET