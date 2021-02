La denuncia contra la academia ligada al Barça de niños de Bogotá

Cerca de 60 padres de familia que tienen inscritos a sus pequeños hijos en la Barça Academy de Bogotá, están reclamando el reembolso inmediato de los pagos que hicieron el año pasado y que incluyen desde clases de febrero a noviembre, uniformes y, en algunos casos, un viaje a la sede del equipo en España.



Aseguran que son 236 familias afectadas con una serie de incumplimientos por parte de la academia, una de las licenciadas por el Barça en el mundo, que si bien funciona en Bogotá, es manejada por la firma Caribbean Colombia Football Club SAS, cuya matriz está en República Dominicana.

EL TIEMPO habló con varios de los padres, quienes aseguran que desde marzo de frenaron las clases presenciales y si bien los voceros de la academia les dijeron que la reactivarían, esto nunca pasó.



Además, que no les han devuelto el dinero y ahora les están ofreciendo un curso intensivo de un mes, a finales de año, que en su criterio no compensa los gastos en los que han incurrido, incluido el pago de 150 dólares que les pidieron en enero para la matrícula de este año.

Calculan que, según los datos con los que cuentan, el dinero desembolsado a los administradores de la academia, que tiene instructores españoles y la técnica del Barça, puede superar los mil millones de pesos.



"El curso intensivo que nos ofrecen no es igual que las clases anuales que pagamos. No nos han dado siquiera los uniformes y muchos de los niños no solo están afectados físicamente, porque son deportista de alto rendimiento, sino psicológicamente", le dijo a este diario uno de los padres.

Además, suscribieron una carta conjunta en la que señalan: "Los padres firmantes usuarios de La Barca Academy Colombia sede Bogotá reclamamos de manera directa y urgente a Barca Academy Colombia sede Bogotá / Caribbean Football Club la devolución total de los dineros que se pagaron anticipadamente por los servicios deportivos del año 2020 y que no fueron causados a partir de la semana del 17 de marzo de 2020, incluyendo los uniformes del 2020 que nunca fueron entregados".



Y añaden: "reclamamos la devolución total de los dineros que se pagaron

anticipadamente por el paquete deportivo y los tiquetes del torneo Barca Academy

World Cup que se iba a realizar en abril de 2020 en Barcelona y que fue cancelado

por la pandemia".



Algunos padres le dijeron a EL TIEMPO que no les sirve el campamento de invierno que les ofrecen y las clases intensivas porque físicamente no es lo mismo y, en otros casos, el calendario de estudios de sus hijos no cuadra.

¿Juego sucio?

EL TIEMPO buscó a Ramón Señé, administrador de la escuela, y este pidió que su abogado asumiera la vocería. Este empezó por señalar que el tema de la pandemia impactó a varias de las academias licenciadas por el Barça.



"Cerró la de Canadá y la de Australia. La de Bogotá se cerró el 13 de marzo. Entre octubre y noviembre reiniciamos de manera presencial con 17 niños, pero algunos padres no los enviaban por el tema de la pandemia", explicó el jurídico de la academia, Juan Carlos García.



Y agregó que, en enero, cuando fueron a reactivar la academia, la arrendataria de la sede, en la calle 213 con carrera 54, ya se la había alquilado a un tercero.

A la SIC

Según el abogado, el tercero es uno de sus exempleados, quien estaría usando elementos de la academia, razón por la cual llevaron el tema ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por presunta competencia desleal.



Tras recalcar que el tema de la pandemia y el del alquiler de la sede son asuntos ajenos a la academia, aseguró que le han planteado varias soluciones a los padres.



"Estamos hablando con cada uno de ellos y a otros los estamos invitando a que se use el canal de arreglo SIC facilita, para llegar a una solución", explicó el abogado.



Y agregó que los cursos intensivos que están ofreciendo a cambio, es mucho más costoso que las clases semanales que pagaron.

Finalmente, señaló que en caso de no llegar a un acuerdo, la empresa entraría en reorganización para poder seguir adelante.



Algunos padres están conminando al Barça para que responda por sus empresas licenciadas.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET