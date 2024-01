¿De quién son las motos de 200 millones de pesos robadas en Bogotá?

Varios son los episodios de hurtos que han ocurrido en Bogotá en lo que va del 2024. Entre ellos, el robo a las camionetas de un contratista de la UNP, el caso de los falsos policías que interceptaron a un ciudadano chino y el robo del reloj Rolex a un joven empresario experto en transacciones de bolsa.



A estos casos se suma el de cuatro motos de alta gama que cinco hombres armados robaron del parqueadero de una casa ubicada en el barrio Quiroga, en la localidad de Puente Aranda.

Los delincuentes llegaron en dos camionetas tipo van y con herramientas forzaron los candados y las chapas del portón para poder acceder a las motocicletas. Todo esto ocurrió entre las 3 y 4 de la madrugada del 23 de enero.



Las motos que se llevaron los delincuentes son de marca KTM y son especiales para la práctica de motocross y las válidas de enduro. Cada una de ellas está avaluada en más de 50 millones de pesos.

Estas camionetas tipo van se llevaron las cuatro motocicletas. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO se comunicó con Johana, la dueña de las motos, quien aseguró que son de sus hijos y de otros familiares que practican esta disciplina del motocross y compiten en eventos que se realizan en el país.



“Ellos pertenecen a la liga de Cundinamarca y han participado en el evento Gladiadores off Road”, señaló la propietaria, de quien EL TIEMPO se abstienen de publicar los apellidos por solicitud de la víctima.



Además de las motocicletas, los delincuentes también hurtaron algunas herramientas que se usaban para hacerle el mantenimiento.

'Me han llamado a decirme que tienen las motos'

Este es el volante con el que las víctimas buscan las motos. Foto: Archivo particular

Han pasado siete días desde el día del robo y las víctimas ya instauraron una denuncia, pero aseguraron que hasta el momento no han tenido ayuda de las autoridades: “La Fiscalía aún no ha hecho algo. Todas esas entidades dicen que se debe esperar algunos días hábiles más o menos entre 40 y 45 días”.



Además, la propietaria aseguró: "Hemos recaudado videos de cámaras de seguridad, pero aún no sabemos nada más, ni quién tiene las motos, ni cuáles son las placas de los carros en donde se las llevaron”.

Al no tener idea del paradero de las motocicletas, decidieron publicar en sus redes sociales un volante con la foto de las motos y el número de teléfono para poderlos contactar.



“Por esa publicación me han estado llamando a decirme que tienes las motos, pero no me han pedido en ningún momento dinero para poderlas rescatar. Tengo un poco de desconfianza porque debe ser una estafa porque no me dicen algo concreto” aseguró la dueña.



La investigación por este millonario hurto se encuentra a cargo de la Sijín, quienes están revisando los videos de las cámaras de seguridad del sector para así poder dar con el paradero de los ladrones.

