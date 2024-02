Los datos desconocidos del crimen de Roberto Franco en plena Zona Rosa de Bogotá

El cadáver del empresario Hernán Roberto Franco Charry, de 62 años, le fue entregado a su familia el pasado viernes, hacia las 5 de la tarde, luego de que la Fiscalía 419 dio la aprobación.



La inspección a su cuerpo se hizo en la clínica El Country, ubicada en norte de Bogotá, el pasado miércoles 21 de febrero, horas después de que Franco Charry fue llevado sin signos vitales y con tres impactos de bala a la altura de cuello y cara, en el lado izquierdo.

El sicario del buzo negro

Este fue el sicario que asesinó a Franco Charry. Foto: Suministrada

Su crimen, que quedó grabado en cámaras de video de seguridad y en la retina de los ciudadanos, dejó abiertas dos grandes líneas de investigación.



La primera, la ubicación de la persona o personas que pagaron por matar a Franco Charry; y la segunda, la organización criminal que ejecutó el acto sicarial a las 7:23 de la mañana, usando pistola con silenciador y desafiando a las autoridades de la capital.



De hecho, investigadores indagan si el mismo sujeto que ingresó al garaje de las lujosas oficinas donde funciona CNS Colombia SAS –la empresa de Franco Charry y de sus hijos, ubicada en la calle 93 con carrera 11– es el mismo que protagonizó un tiroteo con un escolta en el barrio Rosales.



Además del físico, el autor de ambos hechos llevaba el mismo buzo negro, con un rostro psicodélico impreso en la espalda.



Autoridades no descartan que una misma red delincuencial –integrada incluso por exmiembros de la fuerza pública– esté detrás de este tipo de delitos que sacuden a la ciudad.

Video de la balacera en el parque de la 93. Foto: Citytv

La última llamada

Roberto Franco. Foto: Suministrada

Se cree que además de asesinatos, la banda está involucrada en recientes asaltos a comerciantes de los San Andresitos (en donde también ha habido balaceras y hasta un muerto), y a residencias de lujo en el norte de Bogotá.



Comerciantes de la zona donde fue baleado Franco Charry –hermano del exdirector de la Dian Óscar Franco— aseguran que ya habían visto al sicario y a su cómplice tomando café sentados en el Parque de la 93, en una clara labor de inteligencia.



Según datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco), en 2023 se presentaron al menos 1.071 casos de homicidios en Bogotá. Del primero de enero al 21 de febrero de 2024 se han registrado 130 casos de asesinatos en la capital. En el mismo periodo de 2023 hubo 151 casos.



En el crimen del miércoles el avezado sicario tenía cronometrado el tiempo exacto que duraba abierta la puerta del garaje del edificio. Y alcanzó entrar, matar a su objetivo y huir segundos antes de que el chip cerrara el ingreso.

¡Atención! Video muestra los últimos segundos con vida del empresario Hernán Roberto Franco Charry. Antes de desplomarse por los impactos de bala alcanzó a hacer una llamada clave.@ELTIEMPO

Vía @Uinvestigativa pic.twitter.com/KpjFYIuD7L — UinvestigativaET (@Uinvestigativa) February 21, 2024

¿Dos hipótesis?

Jean Karlo Bermúdez Camargo. Foto: Suministrada por autoridades

Pero le fallaron dos cosas que hoy son pistas clave para llegar a quienes dieron la orden de activar el gatillo. Aunque logró huir, no contó con que un escolta de un protegido que suele desayunar en el restaurante Bagatelle de la zona, reaccionara disparándole en una pierna e inutilizando de otro balazo la moto en la que iba a escapar.



La reacción del escolta anónimo también permitió que fuera capturado el hombre de la moto que estaba esperando al asesino. Tal como lo reveló EL TIEMPO, se llama Jean Karlo Bermúdez Camargo, un guarda de vigilancia de 26 años, que sabe quién es el sicario y que puede tener información sobre los autores intelectuales de ese y de otros casos.



Por ahora, la familia de Franco Charry ha optado por guardar silencio. Sin embargo, EL TIEMPO estableció que uno de los hijos y socio del empresario se apersonó del tema y que nombraron a un abogado para que se hiciera cargo del caso en la Fiscalía.



Uno de los investigadores le dijo a EL TIEMPO que se manejan dos hipótesis en torno al crimen. Además, que el celular de Franco Charry es pieza clave dentro de la investigación.

Restaurante Bagatelle. Foto: Bagatelle

En efecto, en los videos se ve que el empresario, experto asesor y auditor de compañías, venía hablando por celular cuando se bajó de su carro blindado negro y el sicario lo sorprendió.



Segundos antes de desplomarse en la recepción del edificio, alcanzó a hacer otra llamada y, al parecer, a enviar un mensaje de texto.



“Roberto era un gran padre y empresario. Frecuentaba sus fincas en Cundinamarca y solía ir con uno de sus hijos a correr motos en Villa de Leyva. El tema nos tiene muy impactados”, le dijo a este diario un allegado a la familia Franco Charry.

Oficio de la Supersociedades

Este es el oficio en el que la Superintendencia de Sociedades dio traslado. Foto: Archivo particular

El mismo día del crimen empezó a circular la versión de que Franco Charry tenía una cita en la que iba a entregar supuestas evidencias de irregularidades de una de las empresas que él asesoró.



EL TIEMPO estableció que, de inmediato, se ubicó en la Fiscalía un oficio del 2 de mayo de 2023, en el que la Superintendencia de Sociedades dio traslado, por competencia, de una denuncia sobre presuntas irregularidades de una de las firmas a las que Franco Charry había asesorado.





Este diario tuvo acceso al documento que la Supersociedades le remitió a la justicia penal en el que hacen referencia a la millonaria herencia de don Roberto Romero Liévano, el fundador de El Arrozal y CIA S.C.A., firma dueña de la conocida cadena de Supermercados Líder.



Allí se habla de una supuesta “toma hostil” y de supuestas irregularidades.

Este fue el momento en el que el sicario ingresó al parqueadero y asesinó a Franco Charry. Foto: Suministrada

Se está revisando el documento remitido por la Supersociedades y, además, un par de denuncias que ya reposaban en la Fiscalía por una presunta tentativa de homicidio de personas vinculadas al caso, y en donde se habla de un accidentado acuerdo transaccional con Franco Charry.



EL TIEMPO se comunicó con al menos dos personas cercanas a la familia Romero quienes descartaron de plano que hubiera algún tipo de conexión entre ambos hechos y se abstuvieron de dar declaraciones.



Sin embargo, horas después del crimen, este diario habló con Jonathan Romero, uno de los socios y heredero de Roberto Romero Liévano, quien incluso aseguró que estuvo en la clínica en donde intentaron salvarle la vida al empresario Franco Charry.



“Además de asesor era mi amigo. Trabajó en la empresa desde 2016”, explicó Jonathan Romero.



Y agregó que ni Franco Charry ni ellos habían recibido amenazas: “Él a veces me pedía prestado un escolta cuando iba a su finca en Ubaté. Estamos muy impactados”.

Y tras aclarar que él es un socio minoritario, señaló que sabía que Franco Charry tenía una cita con un socio de Supermercados Líder el día de su muerte. Pero se abstuvo de dar el nombre.

El comunicado

Alejandra Isaza Vélez, ex esposa de Roberto Franco Charry. Foto: @alejandraisazavelez

Ese miércoles EL TIEMPO también se comunicó con Alejandra Isaza Vélez, modelo y presentadora que estuvo casada con Franco Charry. En un par de breves llamadas dijo que estaba viajando de inmediato a Bogotá porque se acababa de enterar del caso.



Y, la tarde del viernes, emitió un comunicado: “Respecto a las noticias que están circulando, he recibido varias llamadas de diferentes medios de comunicación. Por el momento, no he hado ni pienso hacer ningún pronunciamiento a los medios. Es un momento difícil para la familia del papá de mi hija, para mí y para mi hija. Les pido prudencia y respeto”.



El caso de Franco Charry se unió a otros que ya llevaron al gobierno Petro a ofrecerle apoyo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para reforzar la seguridad en la capital del país.



Además, se están coordinando medidas con el sector privado y se incorporarán al pie de fuerza de la capital 700 policías operativos de las áreas antiextorsión, antinarcóticos y de inteligencia.



Las honras fúnebres de Franco Charry serán este fin de semana. Pero la investigación sobre su homicidio apenas comienza.

Esta es la identidad del capturado

Jean Karlo Bermúdez Camargo. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO estableció en exclusiva la identidad del hombre de la moto capturado tras el crimen del empresario Roberto Franco. Se trata de Jean Karlo Bermúdez Camargo, de 26 años, quien según la información establecida por EL TIEMPO al parecer vive en la localidad de Rafael Uribe Uribe y trabajaría como guarda de seguridad.



Además, fue militar y estuvo adscrito al batallón de Mantenimiento 20 de julio.



El 22 de febrero se adelantó la audiencia en la que el juez 61 penal municipal legalizó la captura de Bermúdez, quien no aceptó los cargos por homicidio agravado y porte y tráfico de armas de fuego.

