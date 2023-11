Atención: cierre de famosa discoteca en Bogotá termina en polémica con Empresa Metro

El famoso club nocturno de rumba alternativa Kaputt, ubicado en plena esquina de la calle 72 con avenida Caracas, ya empezó a ser desalojado por funcionarios de la empresa Metro de Bogotá y de la Alcaldía Mayor.



Tal como lo había informado EL TIEMPO, la edificación será demolida por el nuevo trazado de ese sistema de transporte que pasará exactamente el sitio que todas las noches reunía a cerca de 2.500 personas.

A las 3 de la tarde iniciaron las obras de desalojo de la discoteca. Foto: Unidad Investigativa

Los dueños del lugar, le dijeron a EL TIEMPO que aunque habían hecho averiguaciones sobre si por ese lugar pasaría la obra, aseguraron que funcionarios de la empresa les dijeron en varias ocasiones que el predio estaba por fuera de los planos.



Sin embargo, dicen que en 2018, les llegó una comunicación oficial en donde les notificaban que el predio sí estaba afectado por las obras y que debían desocuparlo de inmediato.

El millonario pago

Los dueños de Kaputt aseguran que no les han permitido sacar los equipos. Foto: Unidad Investigativa

Según los socios del club, ellos están dispuestos a desalojar bajo las condiciones plantadas por la empresa, siempre y cuando les paguen una millonaria compensación que incluye una suma equivalente a la utilidad del negocio del año anterior, monto de los arriendos y la mudanza de los equipos y cuya cifra bordea los 2.500 millones de pesos.



Ahora, los empresarios aseguran que Metro de Bogotá no los ha dejado sacar las sofisticadas luces, el sistema de sonido y otros equipos que tenían instalado en lugar.



La razón: Metro de Bogotá asegura con cotización en mano que le pagaron el valor de los equipos al propietario del lote donde funcionaba la discoteca.

Kaputt recibía cerca de 2.500 personas cada noche. Foto: Unidad Investigativa

EL TIEMPO conoció el inventario de equipos en el que se habla de una suma de 1.340 millones de pesos como valor de toda la estructura montada en el lugar.



Sin embargo, en diálogo con este diario, Juan Guillermo Noriega, uno de los socios de Kaputt dice que ellos no han recibido un peso y que el propietario del lote les asegura que él tampoco ha recibido ese pago.

'Me expropiaron'

La obras del Metro de Bogotá pasarán justo por donde funcionaba la discoteca. Foto: Unidad Investigativa

EL TIEMPO contactó a Iván Cortés, propietario del predio en el que funcionaba la discoteca y empezó por asegurar que es falso que Metro de Bogotá le haya hecho un pago por los equipos de Kaputt.



"A mí me expropiaron, solo me pagaron el 30 por ciento de un avalúo que yo le había pasado al Metro. Es falso que me hayan pagado por los equipos de la discoteca, eso es de los dueños, ellos tienen derecho a sacarlo", aseguró Cortés.



Y agregó que él fue expropiado y que es otra víctima en el caso, por lo que ya inició acciones legales en contra de la Empresa Metro de Bogotá.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UInvestigativaET

