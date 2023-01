En las próximas horas, la Personería de Bogotá le entregará a la Procuraduría General el expediente sobre las irregularidades y el presunto soborno que se habría pagado para la asignación del millonario contrato de administración de los cementerios del Distrito: Central, Sur, Serafín y Norte.



(Le recomendamos leer: Los socios ocultos detrás del escándalo de los cementerios de Bogotá)



Un audio y el testimonio del empresario Sergio Alexánder Venegas Herrera indicarían que se pagaron 1.500 millones de pesos para que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) le asignara el contrato a la Unión Temporal Cementerios del Distrito, el 10 de mayo de 2021.

Las cámaras de seguridad



Facebook Twitter Linkedin

La interventoría reportó acumulación de basuras en los cementerios. Foto: Suministrada

La Procuraduría, que aplicó el poder preferente dentro de este caso, y la Contraloría ya realizaron inspección en terreno. Este diario estableció que se llevaron incluso documentos expedidos por la interventoría —Consorcio San Marcos 2021— en los que se alertaba sobre posibles irregularidades no solo en la administración de los camposantos, sino, además, en la recepción de cerca de 8.600 millones de pesos por cuenta de pago de servicios funerarios.



Las investigaciones penales, disciplinarias y fiscales se centran en dos objetivos.



​(Le puede interesar: Atención: hallan dos cadáveres en tren de aterrizaje de avión de Avianca)



El primero de ellos, establecer si hubo o no pago de algún tipo de soborno, y en este caso, Venegas Herrera es pieza clave.



Si bien la Unión Temporal dio a conocer una certificación en la que notifica que Venegas no perteneció a la compañía, los investigadores quieren establecer por qué ingresó en varias oportunidades a los cementerios del Distrito en compañía de varios de los socios que se quedaron con el contrato.

“Llegó en repetidas ocasiones a cementerios del Distrito en compañía de Eder Parada, representante legal suplente del concesionario, a bordo de una camioneta último modelo”, le dijo a este diario una fuente enterada.



Parada le dijo a EL TIEMPO que no había visto a Venegas más de dos veces y que eso sucedió en recorridos de rutina que hacían por cementerios.



(Además: El poderoso empresario colombiano por el que están preguntando desde México)

​

“Él estaba ahí porque el señor Dairo Mora —socio de la Unión Temporal— lo llevó, dijo que era un prominente empresario y que podría contactarnos con más personas, pero luego nos dimos cuenta de que no tenía manejo de nada”.​

Facebook Twitter Linkedin

Escombros y basuras dentro de las bóvedas de uno de los cementerios. Foto: Foto: Suministrada

Una de las evidencias que se acaban de ordenar para establecer el rol de Venegas es la revisión de las cerca de 70 cámaras de seguridad que hay en los cuatro cementerios.



Si bien están bajo la administración de la Unión Temporal, investigadores ya tienen fechas y horas de los ingresos de Venegas y quieren establecer de quién es la Toyota último modelo en la que ingresaban.



(También le recomendamos: Paz total: poderosos capos son movidos de cárceles)



​Al respecto, los socios de la Unión Temporal han negado cualquier irregularidad. De hecho, anunciaron que “el equipo jurídico de la concesión interpondrá las acciones legales correspondientes en contra de los funcionarios de la Uaesp y de la interventoría, para garantizar que se cumpla el debido proceso demostrando la transparencia en los manejos de los recursos públicos”.

La empresa en Panamá



Facebook Twitter Linkedin

Técnicos de servicios públicos han cancelado los servicios por falta de pago en algunos cementerios de Bogotá. Foto: Foto: Suministrada

El principal socio de la concesión, con un 49,5 % de participación, es Consorcio Global Fundesco, creado en 2003.



Tal como lo informó EL TIEMPO, investigadores indagan tanto el rol que ha tenido su representante legal, Liliana María Mercado Lozano, como el empresario Edson García Parrado, quien aparece como socio fundador en escrituras que reposan en la Cámara de Comercio de Bogotá.



(Lo invitamos a leer: Los datos desconocidos del ataque sicarial en el norte de Bogotá)



En comunicación con EL TIEMPO, Edson Armando García Parrado fue enfático en que si bien su nombre aparece como fundador del Consorcio Global Fundesco, no es socio de esta firma desde 2012.



Según dijo, ese año se divorció de Liliana Mercado y le entregó la empresa.

Facebook Twitter Linkedin

La Uaesp, a través de una concesión, administra y opera cuatro cementerios: Chapinero (foto), Central, Serafín y Sur. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

García aseguró además que no tiene relación con los asuntos de Mercado y que desconocía que su hijo apareciera como secretario de la firma. Este último, de nombre Edson Hernando García Mercado, figura en certificaciones entregadas a la Uaesp.



El empresario dice también que cerró la IPS con la que estaba vinculado y que las propiedades que tiene en Colombia son arroceras y ganaderas.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



​En efecto, en documentos en poder de este diario consta que Liliana María Mercado Lozano es la única accionista de la firma Consorcio Global Fundesco.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UnvestigativaET

Síganos ahora en Facebook