Siguen apareciendo piezas clave dentro de la investigación por la extraña muerte de una ciudadana panameña en la habitación 537 del lujoso hotel Sonesta, ubicado en el norte de Bogotá.



(Lo invitamos a leer: Exclusivo: hablan jefes de la panameña que apareció muerta en hotel de Bogotá)



EL TIEMPO reveló su identidad y que trabajaba para la empresa multinacional Iterum Connections, dedicada al campo de la tecnología de la comunicación. En efecto, Lisbeth María Sarmiento Concepción había llegado a Colombia a recibir una capacitación junto con una compañera de trabajo.

Facebook Twitter Linkedin

En este hotel fue encontrado el cuerpo de la mujer. Foto: Google Maps

Se trata de Laura Gallardo, su jefa inmediata y quien se habría percatado de que Sarmiento no estaba en el lobby del hotel a la hora acordada y pidió que se abriera la habitación.



Desde hace 48 horas EL TIEMPO contactó a allegados a la panameña, quienes confirmaron que, como lo señaló este diario, tiene familiares en Barranquilla y había trabajado en la aerolínea Copa.



(Le puede interesar: Regresó al país el señalado capo más poderoso que Pablo Escobar)



Además, se supo que tenía una enfermedad preexistente que había reportado a sus empleadores: anemia falciforme.

Facebook Twitter Linkedin

Allegados a la mujer aseguran que vino por temas de trabajo. Foto: Particular

Por eso están hablando de una posible negligencia en su atención, pues Sarmiento, de 42 años, podría sufrir obstrucciones en su sistema sanguíneo, lo que requería medicamentos y acompañamiento.



(También: ¿Cuánto pagó Mahecha, el médico del 'jet set', para quedar libre en EE. UU.?)



Además, ahora se sabe que Sarmiento habría reportado en la madrugada que no se sentía bien de salud.

La investigación

Facebook Twitter Linkedin

En el registro forense aparece como muerte natural. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO estableció que los jefes de la panameña aseguran que su muerte fue por razones naturales y ya enviaron a abogados para que tramiten la repatriación del cadáver, que permanece en Medicina Legal.



Y aunque en el registro forense aparece como muerte natural, hay un dato que inquieta a los investigadores del caso.



(Además: La historia no contada de la mujer asesinada en un motel en Bogotá)



Se busca confirmar si es cierto que Sarmiento habría salido la noche anterior con un hombre que no ha podido ser localizado.



De hecho, allegados a la investigación aseguraron que su celular habría estado un par de horas refundido y que si bien se confirmó que padecía una enfermedad, se quiere confirmar el dato del hombre y conocer su versión.

El último mensaje de Lis



Facebook Twitter Linkedin

La mujer ingresó al país el pasado 7 de mayo. Foto: Archivo particular

Autoridades también verifican las últimas conversaciones del teléfono de Sarmiento.

​

En efecto, después de reportar a sus allegados la ubicación del hotel en el que se estaba hospedando, hay un mensaje a las 5:25 de la mañana del lunes 8 de mayo, en este Sarmiento escribe: "Me siento mal".



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



A lo que su interlocutor respondió: "Buenos días, ¿qué tienes? El auto hermana queda a 15 minutos de aquí, para que no te apures tanto. Si necesitas algo me avisas, Lis".

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook