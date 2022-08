En reuniones de alto nivel, entre miembros de agencias de inteligencia, se está afinando la información oficial que se les entregará a los enlaces del gobierno entrante de Gustavo Petro sobre un tema sensible: la seguridad de Bogotá.



Los datos, a los que EL TIEMPO tuvo acceso, recogen las estrategias que están desplegando de manera conjunta la Policía Metropolitana y la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) para desarticular el hampa en la capital.

La alcaldesa mayor, Claudia López, durante la entrega de cifras en materia de seguridad del primer semestre de 2022. Foto: Mauricio Moreno

Según se reportará, se está trabajando focalizada y articuladamente con la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía para desarticular bandas de sicarios, traficantes de droga, ladrones, extorsionistas y hasta los temibles ‘gota a gota’.



Las 178 bandas

Hay 178 bandas criminales desmanteladas que operaban en varias localidades de Bogotá. Foto: Mauricio Moreno

"No hay ninguna organización suelta o sin identificar (...) cuando hay un hecho de connotación en Bogotá, ya tenemos una visión de qué organización lo pudo haber cometido”.

Una de las herramientas clave que se ha habilitado es el llamado mapeo del hampa.



Este diario estableció que ya están georreferenciadas al menos 178 bandas dedicadas principalmente al narcotráfico, el hurto y el sicariato.



“Trabajos de campo –que han incluido redes de participación cívica-ciudadana de diferentes localidades– han permitido identificar a estas organizaciones y establecer incluso si han mutado o desaparecido tras operativos de la Policía y la Fiscalía”, explicó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, en entrevista con EL TIEMPO.



Tal como lo señaló la alcaldesa de la capital, Claudia López, se han desarticulado 209 de estas organizaciones delincuenciales en los primeros meses de 2022; sacando de circulación a 776 de sus miembros. Entre los detenidos hay líderes de las autodenominadas ‘primeras líneas’.



“Hoy no hay ninguna organización suelta o sin identificar. Eso nos permite que cuando hay un hecho de connotación en Bogotá ya tenemos una visión de qué organización lo pudo haber cometido”, señaló el general.

‘Los Camilo 2.0’

Alias Camilo está señalado de ordenar por lo menos 20 homicidios, está tras las rejas. Foto: Archivo particular

Por ejemplo, en la lista de organizaciones delincuenciales que mueven grandes cantidades de cocaína y marihuana en las localidades de Los Mártires y Suba (para venderlas a clientes de otras zonas) están ‘los Boyacos’, que la Sijín de la Metropolitana ya logró arrinconar. Además, ‘los Camilo’, una de las bandas más peligrosas de Bogotá, que delinque en Tunjuelito, Kennedy, Bosa y Soacha. Este grupo quedó fracturado tras la captura, en octubre de 2021, de su líder, Néstor Aguirre, alias Camilo.



Sin embargo, ahora se indaga un reacomodamiento de algunos de sus miembros en una nueva banda que los investigadores han bautizado ‘los Camilo 2.0’ . A todos, la Fiscalía ya les tiene noticia criminal abierta y procesos de investigación andando.

Homicidios y embolsados

Este es uno de los casos de cuerpos embolsados encontrados en las calles de Bogotá. Foto: Leonardo Ballesteros City TV

Esa especie de inventario del hampa ha permitido que los índices de homicidio en la capital se reduzcan a cifras históricas, gracias al control de zonas.



Se pasaron de 556, en los primeros 6 meses de 2021, a 475 homicidios, en el mismo lapso de este año. Y se tiene un dato adicional: el 59 por ciento de estos hechos se concentran en Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Rafael Uribe y Suba.



Además, la mayoría de crímenes están vinculados a ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales.



En este capítulo, el general Camacho también se refirió a los llamados embolsados.

Prontuario de extranjeros

Alias Alfredito y alias el Capi, capturados en julio pasado, señalados de ser miembros del 'Tren de Aragua' en Bogotá. Foto: Fiscalía General de la Nación

“Hay 14 casos con 16 cuerpos embolsados. Les fracturan las extremidades para meterlos en bolsas. Esa modalidad no estaba acá”, explicó el oficial.



Estos crímenes se le atribuyen a la banda venezolana ‘Tren de Aragua’. Se calcula que no son más de 30 los miembros de esa organización criminal que están en Bogotá. Dos de ellos, ‘Alfredito’ y el ‘Capi’, fueron capturados en julio.



Para controlarlos, se está construyendo una base de datos con los prontuarios de delincuentes extranjeros. Eso ha permitido judicializarlos y no solo expulsarlos para que regresen a los pocos días.

Hurtos a personas no ceden



Los hurtos a personas aumentaron en el primer semestre de este año. Foto: Raúl Arboleda / AFP

Pero los atracos callejeros, con pistolas y armas blancas, aún no ceden, aunque han bajado el hurto a viviendas, comercios, carros y bicicletas.



En el primer semestre de 2022 se registraron 54.327 hurtos a personas, 6.127 más que en el mismo lapso de 2021. Las localidades más golpeadas son Kennedy, Suba, Engativá y Chapinero.



No obstante, la llave Policía-Alcaldía-Fiscalía sigue arrojando resultados: 11 de los 12 delitos de alto impacto reportan tendencia a la baja. De hecho, la alcaldesa lanzó hace tres días dos mensajes clave: “Bogotá y Colombia necesitan más policías trabajando, en vez de más policías retirándose”.

Y agregó que para lograr estándares internacionales, la capital debe pasar de 17.820 uniformados a 23.700.



López también se opone a la iniciativa de que miembros de la ‘primera línea’, capturados con evidencia, queden en libertad: “El que comete un delito tiene que responder; es el fundamento de una democracia”.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

