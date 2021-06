Aparece dueña de la Lexus en la que incautaron medio millón de dólares

El proceso por la incautación de medio millón de dólares en efectivo, que iban en una camioneta Lexus por el occidente de Bogotá, acaba de registrar un nuevo capítulo.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, el dinero iba en un maletín en 10 fajos de billetes de 100 dólares que fueron encontrados por la Policía Antinarcóticos en un retén ubicado cerca al aeropuerto El Dorado, el sábado 19 de junio.



El conductor permanece retenido. Foto: Policía Nacional

El conductor, Julián Rico Duque, de 43 años, manifestó que no tenía cómo soportar la tenencia de esa suma y fue judicializado por el delito de lavado de activos. De hecho, aunque se le concedió detención domiciliaria, permanece en una estación de policía a la espera de su remisión.



Allegados a Rico, quien no presenta antecedentes, le señalaron a este diario que viajó desde Medellín a ganarse una comisión por la venta de un carro. Sin embargo, no explicaron de dónde salieron los 500 mil dólares (unos 1.800 millones de pesos).



La Lexus que manejaba está avaluada en cerca de 320 millones de pesos y había sido blindada en mayo pasado.



El conductor no pudo justificar el origen de los dólares que llevaba en un maletín. Foto: Policía

¿Qué dijo la propietaria?

EL TIEMPO estableció que la dueña, identificada como Verónica Zambrano, ya se puso en contacto con la Fiscalía. De hecho, está a la espera de que la citen a entrevista (si así se requiere) y de que le devuelvan su vehículo.



Fuentes cercanas a Zambrano, dedicada al negocio de Airbnb, le confirmaron a este diario que ha sido enfática en que no tiene ningún conocimiento sobre el origen del dinero.



Según ha dicho, entregó el vehículo a un tercero para que fuera vendido en Bogotá, en donde ese tipo de camionetas tienen mayor salida.



La Lexus, de placa FYS 326, está matriculada en la Secretaría de Tránsito de la capital y Zambrano registra domicilio en Medellín. También tiene empresas en Panamá.



La Policía Antinarcóticos ha incautado 3'145.409 dólares en el mismo retén. Foto: TransMilenio

Este diario estableció que la empresaria y su apoderado presentaron un escrito ante la Fiscalía y están a la espera de que sean citados.



En el retén en Bogotá sobre la avenida El Dorado, la Policía ha incautado desde armas cortopunzantes, estupefacientes, armas traumáticas, hasta grandes sumas de dinero, como en este caso.



De hecho, en lo corrido de 2021, la Dirección de Antinarcóticos ha capturado a 19 personas por el delito de lavado de activos y ha logrado la incautación de 3'145.409 dólares.



UNIDAD INVESTIGATIVA

