Turista. Así aparece en las planillas de ingreso a Colombia la mujer de 43 años que apareció envuelta en sábanas y sin signos vitales en la suite 537 de un conocido hotel al norte de Bogotá.



Su cuerpo completa 24 horas en la sede centra de Medicina Legal sin que nadie lo reclame y sobre sus actividades en Colombia solo hay una pista: la mujer que la fue a buscar hacia las 9 de la mañana del lunes, 8 de mayo.

Aunque dijo ser compañera de trabajo, las autoridades migratorias señalan que la panameña aseguró haber ingresado para conocer Colombia.



Tal como EL TIEMPO lo reveló, su nombre es Lisbeth María Sarmiento Concepción y su número de pasaporte aparece en los registros del hotel. Sin embargo, en Medicina Legal aparece con un segundo apellido diferente al que figura en los registros de diligencias preliminares.



Investigadores le dijeron a EL TIEMPO que indagan si la panameña tenía familiares en Barranquilla y si había estado empleada en una aerolínea.

En este hotel fue encontrado el cuerpo de la mujer. Foto: Google Maps

EL TIEMPO se comunicó con el Hotel Sonesta, y una de sus empleadas dijo que no estaban autorizados para dar información respecto a la situación. Y remitió al departamento de mercadeo. Sin embargo, aún no han dado respuesta.



En la embajada de Panamá en Bogotá aseguraron que está recogiendo la información sobre la identidad plena de su ciudadana para contactar a la familia y ayudar en la repatriación del cadáver: "No tenemos aún información oficial. El consulado adelanta trámite y espera respuesta de autoridades panameñas para cotejar la identidad".

El parte inicial indica que la mujer habría muerto por causas naturales, pero se está a la espera del informe forense para descartar la ingestión de alguna sustancia.



Según registros de Medicina Legal, la inspección del cadáver se hizo en el hotel Sonesta y estuvo a cargo de la fiscalía 415 de la Unidad de Vida.



Fuentes oficiales le dijeron a EL TIEMPO que el laboratorio móvil de criminalística Mercurio 3-9 Sijín acompañó el levantamiento del cadáver.

