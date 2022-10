"Por sapo, de esta Navidad usted no pasa y tampoco su familia”.



Esta es la más reciente amenaza que, según la Fiscalía, recibió en su celular el exfiscal antimafia Camilo Bula. Tras ser condenado a 18 años de cárcel, decidió ayudar a identificar a las fichas de la red que ha feriado lujosos bienes incautados al narcotráfico, un festín en el que él participó.



(Lo invitamos a leer: Los lujosos narcobienes arrendados a precios sospechosos)



Testificó en el caso que llevó a prisión a Carlos Albornoz, exdirector de la corrupta y liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Y colaboró para condenar y procesar a funcionarios y particulares involucrados en la repartija de haciendas, apartamentos y centros comerciales de clanes mafiosos.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Albornoz, el condenado exdirector de la DNE. Foto: Archivo particular

Uno de los investigados es Leo Eisenband, dueño de Fedco, quien niega cualquier ilegalidad en la compra de un narcobien e irá a juicio el 5 de diciembre (ver recuadro abajo).



Ahora, bajo libertad condicional, Bula pidió que le protejan su vida y la de su familia. Pero, la Unidad Nacional de Protección (UNP) dijo que no es su competencia, y devolvió el caso a la Fiscalía, que tampoco se hizo cargo; y que le acaba de pedir a la Policía que ampare al testigo.



(Le puede interesar: 'El país no sabe cuántos inmuebles se borraron del inventario de narcobienes')



La tenebrosa mafia que tiene a Bula buscando protección es la misma a la que el presidente Gustavo Petro ordenó perseguir hace apenas 72 horas, tras insistir en que el manejo irregular de los bienes incautados a la mafia podría ser el peor hecho de corrupción en la historia del país.



Y la cifra en juego no es menor. Se calcula que los bienes incautados a mafiosos y ‘ladrones de cuello blanco’ suman 25,7 billones de pesos, más de lo que recogerá la reforma tributaria.

Facebook Twitter Linkedin

Este es uno de los narcobienes que ya está indagando la Fiscalía porque pasó años improductivos. Queda en Santa Marta. Foto: SAE

Invadidos y borrados

Tras el llamado presidencial, el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció este jueves la instalación de una mesa técnica. Esta asumirá la investigación por posibles irregularidades en el manejo del inventario de bienes que la DNE le heredó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE); y los que esta sigue recibiendo.



El presidente Petro se adelantó advirtiendo que “alguien incumplió la ley porque el inventario no está (...) Eso implica una cadena de personas que han estado al frente de esta entidad, que creo deben ser investigados ya”.



(Además: La mafia está matando en Bogotá a 20 de una lista hecha en La Picota)



EL TIEMPO tuvo acceso a dos informes de la Fiscalía (adelantados desde 2016) que anticipan que lo que encontrará la mesa técnica va a ser escandaloso.

Facebook Twitter Linkedin

Varios bienes siguen en manos de allegados de capos y de bandas criminales. Foto: Policía Nacional

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Andrés Alberto Ávila Foto: prensa sae

“De acuerdo con la información en poder de la Fiscalía, la base de datos que administra la SAE no contiene cifras exactas sobre el número de bienes entregados a esa entidad, el valor de los mismos y las sentencias de los jueces de extinción”, le advirtió desde hace seis años el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez al ministro de Hacienda de la época, Mauricio Cárdenas.



De entrada, los informes hablan de un desfase de 736 predios entre los incautados por la Fiscalía y los que aparecen en la SAE. Pero pueden ser miles.



(También: Video del crimen en Bogotá de poderoso exsocio del capo 'el Loco' Barrera)



Petro señaló que se requiere de una actividad arqueológica que linde con lo forense para ubicarlos. Y no se equivocó.



“La DNE le entregó a la SAE 19.819 inmuebles, 502 reportados como perdidos. Pero, hoy, el país no sabe cuántos inmuebles se borraron del inventario”.



La lapidaria frase es de Andrés Ávila, presidente de la SAE durante los dos últimos años del gobierno Duque quien reaccionó a las declaraciones de Petro.

Facebook Twitter Linkedin

En la mansión de 'Falcón' se incautaron 13 vehículos de alta gama. Hay información de que bandas criminales se los quieren robar. Foto: Policía Nacional

Otra vez, congresistas meten mano

Facebook Twitter Linkedin

Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcon. Foto: EL TIEMPO

Tras advertir que ya se ubicaron 444 narcopredios perdidos (que pueden vales medio billón de pesos), envió copias de las denuncias que la SAE ha interpuesto por desaparición de expedientes y otros fraudes.



En efecto, otro frente crítico son los bienes ocupados ilegalmente. Son 11.041, de ellos 4 mil rurales, que Petro busca para entregarlos a campesinos dentro del revolcón agrario que planea. EL TIEMPO estableció que la mayoría de ocupaciones ilegales reacae sobre bienes incautados a bandas criminales como el ‘clan del golfo’ o a viejos y violentos capos del Valle y de la costa.



(Le puede interesar: Los datos desconocidos de Agamez, señalado asesino de joven en TransMilenio)



Uno de los casos que preocupa es el de los bienes incautados al capo Juan José Zuluaga, ‘Falcon’. Algunos están ocupados por presuntos allegados. Y los carros de alta gama están bajo protección porque hay rumores de que los quieren hurtar.



Y EL TIEMPO tiene en su poder una lista de congresistas, visitantes frecuentes de la SAE, que habrían metido mano para la entrega de los mejores bienes incautados, calcando la historia de la DNE. El caso ya está bajo investigación.

Las otras trampas

Facebook Twitter Linkedin

EL TIEMPO reveló que una mina de caliza, incautada en Maceo (Antioquia), se le arrendó a la mexicana Cemex. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Además, que en muchos casos, los invasores no son campesinos sin tierra, sino los mismos a los que se les incautó o testaferros. Hay 36 denuncias por invasión o por ocupaciones ilegales.



Uno de los casos que aparece en los informes en poder de EL TIEMPO, es el de la lujosa hacienda los Abetos, en Cajicá, que aparece vinculada a alias ‘el Chatarrero’, y la finca La Esmeralda, en Antioquia, de un testaferro del ‘clan del Golfó’.



(Además: Este es el historial del teniente capturado por presunto nexo con banda criminal)



Además, varios predios afectados por minería ilegal, que están siendo usados por grupos al margen de la ley en Caucasia.



Según Ávila, la SAE estuvo casi 3 años maniatada, esperando el trámite de normas para proceder a los desalojos y atacar otro lío neurálgico: predios arrendados por precios pírricos.



EL TIEMPO reveló que una mina de caliza, incautada en Maceo (Antioquia), se le arrendó a la mexicana Cemex en un millón de pesos mensual.

Facebook Twitter Linkedin

El exdiplomático Luis Guillermo Grillo Olarte. Foto: Archivo particular

“Intenté pasar una norma en el Congreso para terminar los contratos unilateralmete y casi me linchan. Lo que sí hicimos fue denunciarlos”, señaló Ávila.



Pero lo que ahora buscan Petro y Barbosa es establecer si hubo funcionarios, exfuncionarios y particulares (incluidos congresistas) que feriaron y se aprovecharon del festín corrupto con los narcobienes.



De hecho, la vieja DNE fue liquidada por influencia de congresistas en la designación de depositarios e incluso de ventas. Pero ninguno fue condenado.



(También: ¿Qué se sabe de muerte de hijo de prestigioso abogado Pino Ricci?)



EL TIEMPO estableció que en la arqueología forense que plantea el gobierno Petro también se encontrarán predios de la Nación que fueron incautados a mafiosos y hasta extinguidos. Uno de ellos queda en Islas del Rosario, tiene 160 metros cuadrados.



Y hay otro megapredio, de 9 mil metros cuadrados, incautado a un miembro de la Oficina de Envigado que venía cobrando parte de la renta, a pesar de que estaba en manos de la SAE.



También hay casos de depositarios que se habrían quedado con los dividendos de los predios que les dieron para administrar. Desde 2019, la SAE denunció al exdiplomático Luis Guillermo Grillo por esta presunta conducta que la Contraloría estima en 4.900 millones de pesos. Según el juzgado 14 civil del Circuito de Bogotá, Grillo entregó un informe de la transparencia de su gestión en enero y la SAE se lo acaba de objetar.

Expropiación exprés

Facebook Twitter Linkedin

El ministro del Interior, Alfonso Prada Foto: Ministerio del Interior

Y se indaga cuánto tiempo permanecieron improductivos megapredios incautados al exsenador Otto Bula, por el escándalo de sobornos de Odebrecht, incluido un apartamento en Cartagena que no se podía arrendar por su alto valor.



La modalidad más reciente de trampa con narcopredios es el de vecinos que han ido corriendo los linderos hasta desaparecerlos, con complicidad de funcionarios de oficinas de instrumentos públicos.



(Lo invitamos a leer: La historia de la muerte de Helena Laserna, nieta del fundador de Los Andes)



El presidente Petro sugirió que se contrate a una entidad internacional experta en este tipo de rastreo para completar el inventario. Por ahora, el fiscal Barbosa ya echó a andar la mesa técnica y la SAE anunció la entrega de 60 mil narcohectáreas rurales, para la política agraria.



Y el ministro del Interior, Alfonso Prada, anunció que se planea incorporar una expropiación exprés. Aunque ya existen las enajenaciones tempranas de bienes, aún sin sentencia, Prada dice que se busca más celeridad.

Facebook Twitter Linkedin

Ómar Figueroa, exdirector de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), fue condenado a nueve años de prisión. Foto: Archivo EL TIEMPO

DNE: los condenados e indagados

Facebook Twitter Linkedin

Camilo Bula. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Carlos Albornoz, exdirector de la DNE, condenado a 19 años. Tiene otra condena a 21 años por la venta de un predio rural ubicado en Bolívar.



Omar Figueroa, exdirector de la DNE, firmó preacuerdo y actualmente tiene un principio de oportunidad.

Orlando Melo, ex coordinador de sociedades, condenado.



Carlos Robledo, ex sub director jurídico de la DNE, condenado. Su proceso se encuentra en segunda instancia.



Luis Fernando Sáchica, ex subdirector de Bienes de la DNE, condenado.

Jairo Coral Romo, ex asesor de Carlos Albornoz, procesado y en libertad por vencimiento de términos.



Camilo Bula Galiano, liquidador de bienes de la mafia, condenado a 18 años de prisión. Tiene libertad condicional tras colaborar con la justicia.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Jorge Iván Velásquez Daza, representante legal de la inmobiliaria Gavel que subastaba bienes, procesado.



Fernando Navarro, abogado, aceptó cargos y fue condenado.

David Neira Barreto, particular procesado en la Unidad de lavado de activos por casos vinculados a la DNE.



Leo Eisenband, empresario comprador del centro comercial Villa Country, incautado a la mafia. Actualmente procesado por peculado. Su defensa es enfática en que el precio de los bienes era establecido por funcionarios de la DNE y en que Eisenband actuó apegado a la ley y a las normas.



Al menos cinco congresistas fueron investigados en la Corte Suprema por presuntos nexos con actos de corrupción en la DNE. Ninguno ha sido condenado.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook