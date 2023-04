En un video de 28 segundos el conocido activista Beto Coral (Humberto Coral Garrido) acaba de retractarse de varias acusaciones que ha hecho en contra del expresidente de la República Álvaro Uribe a través de sus cuentas en diferentes redes sociales.



(Lo invitamos a leer: ¿Quién está detrás de aviso aéreo en Miami que llama golpista a Petro?)



Coral aseguró que no tiene evidencia alguna de que el expresidente Uribe es el comandante o líder de las llamadas 'Águilas Negras' o 'clan del Golfo".

Facebook Twitter Linkedin

Este es el documento por el que Beto Coral tuvo que retractarse. Foto: EL TIEMPO

"Tampoco tengo prueba de que el expresidente haya sido o sea el comandante de ningún grupo paramilitar en Colombia. Así mismo, no tengo prueba alguna de que el expresidente Álvaro Uribe haya cometido delito alguno. Por esos motivos me retracto de todos los señalamientos que hice sin base en su contra", señala Coral.



EL TIEMPO indagó y estableció que su pronunciamiento es producto de un acuerdo que adelantó Coral con abogados de Uribe luego de que estos instauraron una demanda en Estados Unidos, donde reside el activista.



(Lo invitamos a leer: Estos son los dueños de Ultra Air, la aerolínea bajo la lupa de las autoridades)



El documento está fechado el 24 de marzo de 2023, y allí se describe que Uribe y Coral son parte de una acción civil abierta en el Tribunal 11 del Circuito para el condado de Miami-Dade bajo el caso No: 2019-CA-034327.

Del proceso del criminal de Alvaro Uribe en mi contra y la información que se ha publicado últimamente, no me voy a pronunciar hasta que finalice el proceso.



Mientras tanto sigamos denunciando, trabajando y sembrando conciencia política en el exterior. — Beto Coral (@Betocoralg) September 26, 2021

El proceso data de hace un par de años y fue asumido por el abogado Andrés Daza.

Dentro del trámite se acordó "resolver completa y finalmente todas sus diferencias, disputas y reclamaciones pendientes, conocidas o desconocidas que surjan o estén relacionadas con el Litigio".



En el mismo documento se acordaron 12 puntos entre los cuales se liberan mutuamente de todos los cargos conocidos y desconocidos, quejas, reclamaciones, quejas, responsabilidades, obligaciones, promesas, acuerdos, controversias, daños, acciones, causas de acción, demandas, derechos, costos, pérdidas, deudas, sanciones, honorarios, salarios, costos médicos, dolor y hasta sufrimiento y angustia que surja de sus diferencias.



(Puede ser de su interés: Alias Sussy, la poderosa china capturada en Bogotá )



Además, renunciaron a cualquier reclamación de reparación, sin limitación; daños compensatorios, daños por incumplimiento de contrato, daños de mala fe, daños de confianza, daños liquidados, daños por humillación y vergüenza y daños punitivos.

Listado de seguidores

Facebook Twitter Linkedin

El activista Beto Cora. Foto: Redes sociales.

A cambio, Coral, aceptó que publicará en sus cuentas de redes sociales, incluyendo, pero no limitado a, la página de la cuenta del canal de Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin y You Tube del demandado el "Comunicado de prensa y retractación", adjunto al documento.



"La publicación se hará de tal manera que se presentará fijada en la parte superior de la página de la cuenta de Twitter, Facebook e Instagram del acusado durante un período de no menos de dos (9) meses. Los demandados proporcionarán al demandante diez (10) copias del comunicado de prensa y la retractación, cada una con la firma original de cada uno de los demandados, y los demandantes serán libres de usar estos documentos y copias de ellos de la manera que consideren adecuada y apropiada", se lee en el acuerdo conocido por EL TIEMPO.



(Lo invitamos a leer: Este es el video clave del crimen de sobrina del técnico de Alianza Petrolera)



Además, se establece que Coral entregue una lista completa de todas las personas (y su información de contacto) que tengan, ya sea ahora o en cualquier momento en el pasado, autoridad para publicar como administrador en su página de cuenta del canal de Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin y YouTube.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el documento por el que Beto Coral tuvo que retractarse. Foto: EL TIEMPO

Y se establece que dentro de los siete (7) días posteriores a la ejecución del Acuerdo, eliminará de sus cuentas de redes sociales, incluidas, entre otras, la página de cuenta de Twitter, Facebook, Instagram, Linkedln y YouTube Channel del demandado, cualquier publicación que diga que el demandante es el líder de un grupo paramilitar en Colombia o que se dedica a una actividad criminal.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



En contraprestación, el demandante y su abogado tomarán todas las medidas que sean necesarias para garantizar que el litigio sea desestimado en su totalidad en cuanto a todos los demandados nombrados en él, con perjuicio y sin costos ni honorarios.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook