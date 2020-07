Grabación y chat tumban al Contralor de Barranquilla

“Agradezco a los honorables concejales distritales haberme dado su voto de confianza para ocupar esta dignidad que ostentaré hasta hoy 27 de julio de 2020, fecha a partir de la cual estaré presentando mi renuncia de manera irrevocable a mi condición de Contralor del Distrito de Barranquilla”.



Este es uno de los apartes del comunicado emitido por José María Acevedo, contralor de Barranquilla, horas después de que EL TIEMPO reveló unos audios y unos chats que ya están en manos de la Fiscalía.



En estos, Acevedo le ofreció los servicios de una oficina de abogados al gerente de la Triple A, Guillermo Peña, para que lo defiendan en los procesos que la Contraloría le sigue.

“No joda… yo conozco una firma buena, eh, que fue secretario jurídico en gobernación, que es amigo, que lo conozco, que sé que te puede apoyar en el tema. Pero vuelvo y te digo, si quieres, yo le digo que te mande un portafolio, que te mande una propuesta. Es Rachid Náder, él estuvo en la secretaría jurídica de la gobernación. Ese ‘man’ es muy bueno. Qué te digo, él podría mirar (…), yo le voy a decir a ese ‘man’ que te mande la propuesta”, se escucha en el audio cuya autenticidad ya fue corroborada por el renunciado funcionario.



Y cuando la Triple A le otorgó el contrato a otro abogado, Acevedo envió un chat desde su celular preguntándole a Peña qué había ocurrido.



“Atendiendo los últimos sucesos en los que se me cuestionan unas comunicaciones con el gerente de la Triple A (...) aclararé ante las autoridades mi actuar, que no fue otro que la respuesta ante una solicitud de apoyo institucional que me fue solicitada”, dice el comunicado en el que le renuncia al Concejo de Barranquilla.

La propuesta y la denuncia

EL TIEMPO tuvo acceso a la oferta que la firma recomendada por el ahora excontralor le pasó a la Triple A en “julio de 2020”.



“Propuesta económica: según acuerdo pactado por las partes. En todo caso, se propone una suma mensual de 18 millones de pesos más IVA (...) el plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será hasta el 31 de diciembre del 2020”, dice la oferta firmada por Mayda Plata Álvarez, Legal Partner.



Cuando el gerente de la Triple A puso en conocimiento de su junta lo ocurrido y estos le pidieron denunciar ante la Fiscalía, le llegó un nuevo mensaje.



En este, Plata informó que retiraba la oferta por la expectativa de un nombramiento.



Un dato que ha llamado la atención es que el domicilio de la firma recomendada es el mismo en el que funciona la oficina de abogados que ocupaba Acevedo, quien asumió el cargo de Contralor de Barranquilla en enero pasado.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, siguiendo instrucciones de la junta directiva, el apoderado de la Triple A, Luis Henry Montes Bernal, denunció el caso ante la Fiscalía General.



“El Contralor no solo hizo una exigencia dineraria a favor de un tercero, sino que, además, insistió en la misma”, le dijo el penalista a este diario y así lo anotó en la denuncia.

¿Acoso a la Triple A?

Por su parte, el gerente de la Triple A le admitió a EL TIEMPO que él buscó hablar con Acevedo ante el acoso al que venía siendo sometido.



“Entré a trabajar el 21 de enero de 2019, y me llegó el primer requerimiento el mismo día en el que se posesionó el Contralor, por supuesta obstaculización a la labor de la Contraloría, algo que no es cierto”, explicó Peña. Y a principios de mayo, cuando la empresa Aseo Técnico S. A. pidió acceder a una información reservada, dentro de la licitación para el barrido y limpieza de las zonas de servicio exclusivo de Barranquilla, pasó algo similar.



A las 2:48 p. m. del 8 de mayo, Aseo Técnico S. A. radicó una queja ante los organismos de control y a las 5:40 p. m. ya tenía requerimiento. Y 12 días después se le abrió un proceso por el caso, a pesar de que la Triple A entregó la información solicitada.



Virginia Torres, cabeza de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que administra el 82 por ciento de las acciones de la Triple A (embargadas a Inassa dentro del proceso por corrupción), denunció el caso directamente ante la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia y ante la Procuraduría.



