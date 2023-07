Pocas horas después de que se ejecutara el múltiple crimen, hace una semana, en el Conjunto residencial North Frontier, del barrio Villa Campestre, Puerto Colombia, comenzaron a circular tres fotos y un video de la necropsia a las víctimas.



Se trata de Rafael Vega Cuello y sus hijos Ray de jesús y Ronald Vega Daza, miembros del clan Vega. También se conoció que, luego de la incursión sicarial, Roberto Carlos Vega y su madre, Meili Daza Curvelo sobrevivieron al ataque.

En el Instituto de Medicina Legal en Barranquilla es realizado el proceso de identificación del cuerpo desmembrado cuyas partes estaban repartidas en tres neveras de icopor. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Esta última acaba de elevar un reclamo formal a Medicina Legal por la circulación de las fotografías en donde se ven los procedimientos de necropsia de su esposo y de sus dos hijos.



El medio local Impacto News tuvo acceso a un audio que, al parecer, fue enviado a la directora seccional de Medicina Legal en Atlántico.



"Me parece una falta de respeto, una falta de todo lo que han hecho con mi familia. ¿Cómo es posible que ustedes hayan permitido que salgan en redes sociales fotos de mi esposo y de mis hijos donde le están haciendo la necropsia? Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Voy saliendo para la Fiscalía y para la Defensoría del Pueblo a interponer la denuncia", se escucha decir en el audio a una mujer quien se identifica como Meili Daza Curvelo.

Conjunto residencial North Frontier, lugar donde ocurrió la masacre. Foto: Agencia KRONOS

'Están acabando con mi vida'

También se oye el reclamo a la directora seccional de Medicina Legal por no tomar las medidas correctas para evitar la filtración de las imágenes.



"En Barranquilla hay mucha corrupción. A usted le está quedando grande su cargo como directora. Tome control, señora. Como directora debe tener medidas con personas correctas que desempeñen sus funciones. Están acabando con mi vida. Después que me matan a mi familia tienen la osadía de correr esas fotos horribles, horribles", expresó la madre y viuda del clan Vega.



Por último, señala que ese episodio no quedará así. "No la estoy amenazando para hacerle daño, sino que para que hagan valer mis derechos", finalizó el integrante de la familia Vega Daza.



El video mostraban el momento en el que se efectuaba la necropsia de uno de sus hijos y también fotos explícitas de la inspección al cadáver de su esposo y de su otro hijo.

Conjunto residencial North Frontier, lugar donde ocurrió la masacre. Foto: Agencia KRONOS

El plan para asesinar a los Vega se ejecutó milimétricamente. Por eso, los investigadores están seguros de que el hecho de que Roberto Carlos y su madre hayan quedado vivos no fue un error.



"Es posible que les estén exigiendo entrega de bienes y de dinero", aseguró una fuente enterada.

Primeros capturados

El pasado martes 4 de julio, la Policía anunció la captura de tres presuntos integrantes de la banda 'los Costeños' que aparecieron en un video en el que se atribuyeron la masacre.



Dentro de los detenidos está Ray José Gómez Cantillo, alias El Ray, quien, según las autoridades, obedece las órdenes de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, máximo líder de la banda 'los Costeños'.



Mientras que los otros capturados en los operativos fueron identificados como Yeison Cañas Flórez, alias Galleta, y Elder Joel Daza Pérez, apodado 'Bebo'.

Los hombres capturados señalados de atribuirse masacre del clan Vega. Foto: Captura de video y suministrada

Estas tres personas fueron identificadas luego de la circulación de otro video que circuló en redes sociales y que fue encontrado en uno de los celulares de los capturados.



En el material aparecen los tres señalados sin capucha y alzando fusiles y pistolas.



El video, al parecer, hace parte de los momentos posteriores a la grabación intimidatoria del grupo, cuyos miembros, en un momento de torpeza, dejaron encendida la cámara y se retiraron las capuchas y los uniformes negros y pixelados que habrían utilizado para la filmación del material audiovisual.



EL TIEMPO buscó una reacción de Medicina legal, pero al cierre de esta edición no la había obtenido.

