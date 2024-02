La historia del hombre que ha sobrevivido a dos ataques armados en Barranquilla

Dos hombres que salían de un supermercado ubicado en un exclusivo sector de Barranquilla y luego se dirigieron al edificio Zion Tower ubicado en la calle 104 de esa ciudad, fueron seguidos por sujetos en una motocicleta.



(Le puede interesar: El dosier secreto y fortuna de capo buscado por FBI que cayó en Toyota de $500 millones)Al llegar al condominio, se dieron cuenta de que los delincuentes tenían un solo objetivo: llevarse un reloj Rólex.

El propietario del lujoso reloj, al percatarse de lo que sucedía, ingresó a la portería del lugar para resguardarse, pero su acompañante no tuvo la misma suerte y fue herido con un impacto de bala de un arma traumática en la cabeza.



La víctima de estos dos ataques fue Carlos Alberto Montes Hoyos, de 48 años. Un empresario del sector de la fundición de metales y accionista de la empresa Equimco SAS, ubicada en Santa Marta.



Luego de recibir el impacto de bala, el empresario fue trasladado a la clínica Portoazul en donde ingresó en horas de la noche minutos después de que se presentara el intento de hurto.

‘Las traumáticas también matan’

Los delincuentes portaban un arma traumáticas Foto: iStock

EL TIEMPO se comunicó con Montes quien inició señalando que está recuperándose de la herida que le dejó el impacto del arma.



“Gracias a Dios estoy bien. Me dispararon muy cerca, pero fue con un arma traumática. Los ladrones al no conseguir el reloj y al ver que estaban armados los vigilantes les dio rabia y decidieron dispararme” señaló Montes Hoyos.



Por estos hechos, se vio afectado uno de sus oídos, luego de que la bala impactara su cabeza.



Sin embargo, esta no ha sido la primera vez que el comerciante ha sido víctima de un ataque en Barranquilla.

‘Iban por un amigo’

Catorce años atrás, Montes se encontraba con un grupo de amigos departiendo en un restaurante de comida rápida ubicado en la carrera 49C con calle 84, en el norte de Barranquilla. En ese momento, sicarios en moto llegaron y atentaron contra las personas que se encontraban ahí.



Ese atentado dejó como víctima a Luis Stewar Villafañe Velásquez, amigo de Montes, quien falleció producto de un impacto en el pecho y en el abdomen.



El ataque, también dejó herido a Montes y a dos personas más, quienes en ese momento fueron trasladados hasta la Clínica Altos de San Vicente, ubicada en el sector de Riomar en Barranquilla.

Clínica Altos de San Vicente. Foto: Clínica Altos de San Vicente

El empresario señaló que ese atentado iba para su amigo Villafañe y terminaron ellos heridos por el ataque.



“Al parecer mi amigo se había metido con la esposa de un paramilitar y por eso tomaron represalias contra él” aseguró el comerciante.



Montes Hoyos le aseguró a este diario que en el ataque presentado en 2010 resultó herido porque las balas rebotaron en las paredes del lugar.



Por el más reciente ataque, que se presentó el 7 de febrero a las seis de la tarde, señaló que no ha tenido ninguna amenaza. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer si se trata de una banda dedicada al robo de los lujosos relojes. Además, están revisando las cámaras de seguridad del sector para identificar a los dos sujetos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

​u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

