A la misma hora en la que Gobierno instalaba el llamado comité de participación en los diálogos con el Eln, en medio del cese al fuego bilateral que arranca este 3 de agosto, se radicó en la oficina del Comisionado de Paz una carta en donde se propone otra tregua.



EL TIEMPO estableció en primicia que los cabecillas de las bandas criminales de 'los Costeños' y de 'los Pepes' están proponiendo bajar los fusiles en un acto similar al de 'Los Shottas' y 'Los Espartanos' en Buenaventura (Valle).

Carta en la que los jefes de las bandas criminales hacen el anuncio. Foto: Captura de documento

"Por medio de la presente y en aras de construir confianza el grupo que lidero realizará un cese al fuego, homicidios y extorsiones por el término de 8 días", se lee en la carta firmada por Jorge Eliércer Díaz Collazos, conocido con el alias de Castor; y por Digno José Palomino Rodríguez.



Según los firmantes el cese al fuego tendrá un término de 8 días contados a partir de las 0 horas del 4 de agosto y hasta las 0 horas del 11 de agosto de 2023.



Según señalan, es una muestra de interés para Conseguir la Paz y construir una confianza colectiva.

Masacres y extorsiones

Varios de los allanamientos en Barranquilla y Soledad a miembros de 'los Costeños'. Foto: Captura de video Policía Nacional y Suministradas.

A ambos cabecillas, los responsabilizan de las masacres que se han registrado recientemente en Barranquilla y sus goteras. Varios cadáveres han aparecido, además, dentro de costales, baleados en camionetas de alta gama y descuartizados.



Alias Castor le admitió a EL TIEMPO, que lo localizó en febrero en un calabozo de Caracas (Venezuela), que su banda se nutre financieramente cobrándoles impuestos a los dueños de ollas del narcotráfico, a ladrones de carros y hasta a estafadores.



“Todo el que haga una actividad ilícita debe pagar un impuesto. Copiamos el llamado gramaje de la guerrilla. Pero en Barranquilla no permitimos que haya extorsiones. Y no dejamos que se delinca en nuestros barrios. Nosotros no asesinamos por dinero”, aseguró.

