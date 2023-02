Dentro de costales, baleados en camionetas de alta gama, descuartizados, en masacres colectivas...



El número de homicidios en Barranquilla y sus goteras está disparado, al igual que las extorsiones y los robos violentos; y las autoridades no dudan en señalar como uno de los responsables de esta estela criminal a alias Castor, un hombre de 37 años que tiene bajo su mando al menos 500 delincuentes reunidos en la banda criminal de ‘los Costeños’.

Hace apenas 48 horas, en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento de alias la ‘Mona’ (señalada jefa financiera de la banda y expareja de ‘Castor’), la Fiscalía aseguró que él y su organización criminal tienen amenazadas a varias zonas de la capital del Atlántico y municipios vecinos que en los primeros días del año registran ya 90 homicidios.



Según la Policía, ‘Castor’ maneja el 80 por ciento de la criminalidad en la capital del Atlántico. Y se sabe que libran una guerra con ‘los Pepes’, ‘los Vega’ y ‘los Rastrojos Costeños’, por el control del microtráfico y las extorsiones.



De quien hablan es de Jorge Eliécer Díaz Collazos, quien estuvo tres años en la Infantería de Marina, un par de semestres en la universidad, manejó taxi y hoy es el cabecilla de esa poderosa estructura.



“Se manejan armas cortas y largas (fusiles) y somos entre 500 y 600 hombres, incluyendo vigías y colaboradores. Tenemos una estructura sólida y consolidada”, le dijo a EL TIEMPO, que lo localizó en un calabozo de Caracas (Venezuela).

Alias Castor admitió, además, que su banda se nutre financieramente cobrándoles impuestos a los dueños de ollas del narcotráfico, a ladrones de carros y hasta a estafadores: “Todo el que haga una actividad ilícita debe pagar un impuesto. Copiamos el llamado gramaje de la guerrilla. Pero en Barranquilla no permitimos que haya extorsiones. Y no dejamos que se delinca en nuestros barrios. Nosotros no asesinamos por dinero”.



Bajo esa lógica criminal, asegura que ‘los Costeños’ son los rebeldes que no se dejaron matar de la limpieza social ordenada por paramilitares y por el ‘clan del Golfo’.



La Policía y la Fiscalía, sin embargo, tienen claro que ‘Castor’ lleva 11 años manejando los hilos del hampa desde su fortín, ubicado en el popular barrio San Roque, centro de Barranquilla. Y ahora lo hace desde Venezuela, donde permanece detenido desde 2019.



“Hay evidencia de cómo ‘Castor’ hizo una videollamada desde la cárcel y le exigió 50 millones de pesos a un comerciante”, aseguró un investigador. Y en la audiencia contra alias la Mona, la Fiscalía aseguró que fue reclutado por la banda ‘los Paisas’ en 2009, y empezó a delinquir el barrio Las Flores y el corregimiento La Playa.

‘Gestor de paz’

Pero ‘Castor’ afirma que en ese momento era estudiante de derecho. Y que sus enemigos, especialmente ‘los Vega’, les pagan a miembros de organismos de investigación para que le suban el perfil criminal y saquen noticias en su contra.



De hecho, dice estar dispuesto a pasar de ser un líder negativo a uno positivo. Por eso le escribió una carta al presidente Gustavo Petro en la que ofrece ser ‘gestor de paz’.



“La gente de los barrios y los cabecillas de ‘los Costeños’ me respetan porque yo fundé la organización para desterrar a los paramilitares. Nosotros tenemos una ideología y estamos dispuestos a desmovilizarnos, entregar armas y menores de edad”, explicó a través de un intermediario.



Pero la Fiscalía señala que la banda de ‘Castor’, además de sanguinaria, está conformada por cinco núcleos delictivos que incluyen usurpadores de predios, extorsionistas, expendedores de estupefacientes, traficantes de armas y sicarios.

Según el ente acusador, el segundo al mando es Carlos Alberto Ortiz Blanco, alias Cachete, quien está preso en la cárcel San Isidro de Popayán, Cauca.



La doble nacionalidad de ‘Castor’ (colombovenezolano) ha sido uno de los obstáculos que han dilatado su extradición a Colombia.



“Tengo toda mi documentación en regla y mi acta de nacimiento reposa en todos los libros. Nací en Venezuela y llegué a Colombia a los 5 años. Si yo recupero la libertad y entramos a la paz total, yo me presento y así corra riesgo mi vida cuento toda la verdad, incluidos los nexos de ‘los Vega’ con miembros de la Policía y la Fiscalía”, dijo Díaz Collazos desde Caracas.



Por ahora, ni el presidente Petro ni el comisionado de Paz, Danilo Rueda, le han respondido su oferta de ser gestor de paz. Y a alias la Mona se la sigue procesando, aunque su defensa asegura que ya no tiene nexos con ‘Castor’.

Amenazas en audiencia

En una de las audiencias, el abogado Darío Rendón Pineda, defensa de Mayra Vera Duarte, manifestó que tras la captura de su cliente, recibió amenazas de muerte desde un chat de WhatsApp.



“A las 5:46 de la tarde, del 1 febrero, recibí una amenaza donde me escriben: Vea Cachaco marica usted se metió en contravía con muchas personas de la ciudad de Barranquilla, tenemos conocimiento que usted está defendiendo a la mujer de Castor, vea nada más le digo cómo se atreva llegar a la ciudad de Barranquilla lo vamos a picar y lo vamos a enviar en bolsas para Bogota (sic)”, leyó Rendón Pineda en la diligencia.



El abogado asegura que la amenaza se hizo para intentar evitar que se realice la defensa técnica y jurídica de Vera Duarte. “Esto es una amenaza latente, y la hicieron minutos después de que se haya radicado la solicitud de audiencia de mi clienta”



El penalista indicó que al día siguiente del episodio interpuso la denuncia ante la Fiscalía y le pidió que notificara la denuncia a la Unidad Nacional de Protección con el fin de que se proteja su vida.

