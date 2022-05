Después de permanecer un año y tres meses en la cárcel de Melgar (Tolima), señalado de asesinatar a una persona, alias Toy quedó en libertad el 15 de diciembre de 2017.



Bajo el amparo del vencimiento de términos, se instaló en el sur de Bogotá, en una casa del sector Tintalito, en Kennedy. Y en poco tiempo, pasó de ser un pandillero, a convertirse en uno de los ‘cerebros’ del millonario mercado negro de camionetas blindadas en la capital.

Toyota TX, Prado y Hilux con blindaje nivel tres, hacen parte del portafolio que ‘Toy’ les ofrece a sus clientes. Los compradores de este tipo de vehículos hurtados son jefes de bandas nacotraficantes en Cauca y en Venezuela.



Pero también desguazadores de carros ubicados en sectores comerciales de Bogotá, como el barrio Siete de Agosto.

'Los Salamanca' atacaban en localidades como Kennedy, Bosa, Chapinero y Engativá. Foto: Fiscalía General de la Nación.

Los 'Salamanca'

La banda, bajo las órdenes de ‘Toy’, es conocida en el bajo mundo como ‘los Salamanca’. Y una de sus más reciente víctimas fue el escolta de un periodista.



A las 11:40 de la noche, del 22 de febrero pasado, llegaba a su casa, en el barrio Chicalá de Kennedy, después de dejar a su protegido en el norte de Bogotá.



Llamó a su novia para que le abriera, pero no respondió. Se bajó de la Toyota TXL con blindaje nivel 3, y tres hombres armados se le abalanzaron.



“Me hicieron acostar en el piso de la camioneta, yo caí sobre mi pistola. Estas personas empezaron a golpearme y a pedirme las claves de los celulares”, narró el conductor.

Al menos siete víctimas de 'Los Salamanca' entregaron su testimonio a las autoridades. Foto: Fiscalía General de la Nación.

"Me pedían la carpeta con los papeles del carro. En todo momento me tuvieron con la pistola en la cabeza". FACEBOOK

TWITTER

Y agregó: “Me pedían la carpeta con los papeles del carro. En todo momento me tuvieron con la pistola en la cabeza, bajo la amenaza de que me pegaban un tiro si hacía algo”.



Esa noche, los delincuentes, bajo las órdenes de ‘Toy’, no solo se robaron el vehículo de alta gama, de 183 millones de pesos. También, tres chalecos antibalas, un proveedor con 9 cartuchos para pistola calibre 9 mm marca Taurus, dos celulares, un portátil y 480.000 pesos en efectivo.



Entre el 27 de noviembre de 2021 y el 4 de abril pasado, la misma banda se habrían robado siete vehículos avaluados en 906’740.000 pesos.



Bogotá es un mercado amplio para este oscuro negocio. En la ciudad, el año pasado, circulaban 11.125 carros blindados, según la Secretaría de Movilidad.

La informante

Cercanos de alias Toy aseguran que él es inocente. Foto: Fiscalía General de la Nación

Las autoridades estaban detrás de la banda hacía meses, pero su modus operandi era casi perfecto y hacía difícil su captura.



A partir de las 7 de la noche y hasta la madrugada, ‘Toy’ y sus cómplices atacaban a conductores con armas de fuego, usualmente pistolas 9 milímetros. Se reunían en la avenida Ciudad de Cali con avenida Bosa, antes de lanzarse a barrios residenciales. Luego, ocultaban las camionetas en parqueaderos.



Pero la suerte les cambió el 26 de octubre de 2021. Ese día, una mujer se acercó a las oficinas de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la policía (Unipol) y se convirtió en informante.



Entregó datos, fotos y números celulares de los delincuentes, y aseguró que llevaban al menos 6 años en esa actividad.



Con esa información, agentes de inteligencia de la seccional Bogotá de la Fiscalía y de la Sijín de la Policía Metropolitana empezaron a indagar e interceptaron líneas telefónicas.

Los audios

Salamanca Este es uno de los audios interceptados legalmente por las autoridades. El audio embebido no es soportado

Así, lograron conocer con precisión sus puntos de encuentro, rutas, horarios y viviendas.



“La están metiendo (una camioneta) al garaje. Ahí fue, es una X30, socio van a cerrar el garaje, socio está abierto”, se escucha de una de las conversaciones, justo antes de un robo. También hablan de rutas de escape.



En otra de las grabaciones a las que este diario tuvo acceso, se escucha a los delincuentes planear otro golpe.

La camioneta de la líder social del sur de Bogotá Amparo Toloza. Foto: EL TIEMPO

“Vamos derecho, vamos por estas cuadras de acá que acá es bueno, socio, ya son las 11. Si, yo sé que en Kennedy lo ‘totiamos’, vamos con paciencia, démosle otro ‘ruletazo’ a este barrio que es bueno”, dice uno de ellos mientras recorría una zona estrato 5.



Según un informe al que EL TIEMPO, los delincuentes ubican tanto a dueños como a conductores de las blindadas. Estos últimos suelen llevarse los carros a sus casas, generalmente a Suba o al sur de Bogotá.



Perseguían a los conductores y los atacaban llegando a sus casas, cuando la gente baja la guardia.

Audio 'Los Salamanca' Los integrantes de 'Los Salamanca' hablaban durante los asaltantes. El audio embebido no es soportado

Pistolas y violencia

La banda se mueve en un Chevrolet y en un Renault Clio. Y a veces se apoya en taxis y motos para encerrar a los conductores.



Otro de los casos que puso en evidencia esta modalidad de robo, ocurrió a las 9 de la noche del 7 de febrero pasado. ‘Deimar’ y ‘Sopla’, dos de los compañeros de ‘Toy’, intentaron robarse la Toyota TX, con blindaje nivel 3, en la que se movía la lider social Amparo Toloza.



“Fuimos interceptados por un vehículo de marca Renault Clio color rojo. Nos adelantó de manera brusca por la izquierda y frenó delante de la camioneta. Mi reacción fue accionar el freno de emergencia, impactando el vehículo por la parte de atrás, y al realizar esta acción, descienden tres sujetos armados y se ubican en partes estratégicas”, le contó el escolta de Toloza a las autoridades.

Los asaltantes, al no lograr abrir el vehículo, le dispararon tres veces y luego huyeron. En una de las interceptaciones telefónicas, investigadores los escucharon hablar sobre ese asalto.



“Empezaron a mencionar la noticia de la balacera”, narró uno de los agentes que tenía interceptados los teléfonos de la banda.



“Uno comentó que le echó plomo a la camioneta porque el paisano –el chofer escolta– le dijo: ‘detónalo’”, agregó el agente.

Los cinco capturados

Ninguno de los capturados aceptó los cargos imputados. Foto: Fiscalía General de la Nación

A partir de labores de verificación, entrevistas, inspecciones judiciales, seguimientos, elaboración de fotogramas e interceptaciones, la Fiscalía ya solicitó la orden de captura en contra de cinco personas.



El 28 de abril pasado, alias Toy fue capturado junto a ‘Beimar’, ‘Gabriel’ y ‘Ómar’. Otro miembro de la banda, alias Sopla ya estaba preso.



Un juez de control de garantías legalizó las capturas y los envío a prisión pese a que todos negaron los cargos: concierto para delinquir, porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado.



EL TIEMPO estableció que la defensa de los señalados ladrones de blindadas interpuso un recurso de apelación en contra de la legalización de las capturas.

Y una persona cercana a ‘Toy’ le dijo a este diario que él era inocente. Que este caso se trata de una equivocación o un montaje y que, aunque ‘Toy’ estuvo en prisión por un asesinato, quedó libre porque no tenía nada que ver con ese hecho.



No obstante, EL TIEMPO investigó y encontró que todos los capturados –dos de ellos venezolanos–, tienen antecedentes y, en algunos casos, procesos activos por delitos como homicidio, hurto agravado, tráfico de drogas y lesiones personales.



Ahora, con los siete casos documentados, fiscales de la seccional Bogotá los van a llevar a juicio.



