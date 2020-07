Procuraduría conmina a BanAgrario a entregar datos de polémico proceso

Un contrato por 120.000 millones de pesos para prestar los servicios de TIC, de conectividad y de seguridad informática tiene enfrentada a la empresa de comunicaciones Claro-Comcel con el estatal Banco Agrario.



Claro denunció que el banco reveló a sus competidores información reservada, sin su autorización.



“A pesar de que Comcel sustentó robusta y oportunamente las razones por las cuales los documentos revelados tenían el carácter de reservados, el Banco Agrario decidió de forma unilateral proceder con la revelación a Colombia Telecomunicaciones S. A. de documentos catalogados expresamente como confidenciales por Comcel S. A.”, dice una carta que la firma les envió este miércoles a la entidad estatal y a los organismos de control.



Y aunque en entrevista con EL TIEMPO el presidente del banco, Francisco José Mejía, rechazó los señalamientos y advirtió que había sido un proceso transparente –con el acompañamiento de la Universidad de los Andes–, la Procuraduría decidió intervenir.



La Procuraduría también le pidió al Banco Agrario que siente una postura oficial por las denuncias que realizó Claro. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO conoció de manera anticipada una carta que la delegada de la Función Pública, Liliana Caballero, le remitió al presidente del banco, en la que le da 24 horas para entregar toda la información relacionada con ese contrato, cuya adjudicación está prevista para el próximo martes.



Además, le pidió que siente postura sobre las denuncias que realizó Claro en su carta, en la que también aseguró que el ganador de la invitación pública –Colombia Telecomunicaciones S. A. (Movistar)– tuvo un trato preferencial dentro del proceso y accedió a los documentos reservados, luego de que el banco los pasó de manera “subrepticia”.



Se brindaron las garantías

Los señalamientos

Es más, Claro dijo que, en su criterio, su competidor no cumplía con los recursos mínimos que otorgan puntaje y habilitaban a los interesados. Incluso, advirtió, les permitieron ajustar su propuesta y mejorar su oferta de manera irregular.

El presidente del Banco Agrario, Francisco José Mejía, aseguró que todo el proceso se ha manejado con transparencia y brindando todas las garantías. Foto: EL TIEMPO / Cortesía

Juan Carlos Archila, presidente de Claro, le dijo a EL TIEMPO que están esperando una respuesta del Banco Agrario sobre las denuncias de fondo que están haciendo de forma previa a la adjudicación del contrato.



Y afirmó que les llegó información según la cual el consultor técnico externo contratado por el banco para la estructuración y evaluación del proyecto –la Universidad de los Andes– presentó una calificación técnica diferente a la publicada por la entidad.

Este es un apartado de la carta que Comcel le remitió al Banco Agrario y que también se le remitió a los organismos de control. Foto: EL TIEMPO

“Evaluaremos la carta, pero no permitiremos que exista manto de duda sobre un proceso transparente del banco. De hecho, no descartamos opciones legales”, agregó el presidente de la entidad.



Y Movistar dijo que la carta “deja en evidencia el reprochable comportamiento empresarial de Claro, que cuando en franca lid no resulta beneficiado en un proceso por la baja calificación de su propuesta, intenta socavarlo ante la opinión”.



UNIDAD INVETIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @UInvestigativaET