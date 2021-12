Acuartelada en plenas fiestas de fin de año. Así permanece la plana mayor de Coljuegos, entidad estatal que está obstinada en concluir la próxima semana un jugoso, polémico y accidentado proceso contractual: la adjudicación, por 5 años, de la concesión del conocido y millonario juego del Baloto.



(Lo invitamos a leer: Los millonarios líos de cónsul colombiano en Brasil con la élite bogotana)



Hace un mes, un primer intento por entregarlo se declaró desierto, luego de que se presentaron más de 250 observaciones a documentos borradores y a los definitivos, sin que nadie se presentara a pujar por su manejo.

A eso se unieron las denuncias de asociaciones de operadores (como Asojuegos y Fecoljuegos) de que, tal como está planteado el negocio, este es inviable y afecta los recursos que le gira al golpeado sector de salud. Pero Coljuegos siguió adelante y 5 días después abrió una selección abreviada.

Facebook Twitter Linkedin

Operadores de juegos de azar cuestionaron el proceso de licitación para el Baloto. Foto: EL TIEMPO

Competidores de última hora

Facebook Twitter Linkedin

Smartec, firma que mostró interés en la concesión, pidió que se extendiera el plazo de presentación de ofertas. Foto: EL TIEMPO

De hecho, a las 6 de la tarde de mañana se vence el plazo para recibir ofertas, que evaluarán entre el 28 y el 30 de diciembre, para publicarlas el último día del año; y adjudicar el martes 11 de enero.



(Además: Los documentos ocultos de la guerra sucia por Monómeros)



EL TIEMPO investigó el caso, que ya está bajo la lupa de entidades de control, y estableció que a última hora aparecieron dos candidatos interesados en el millonario contrato que, desde que entró a operar (en 2001), le ha dejado a la salud más de 1,4 billones de pesos.



Se trata de Smartec S. A. S. y de Tecnología, Información y Consultoría (TIC), que incluso lograron que Coljuegos accediera dos veces a modificar las fechas del apretado cronograma de la selección.



Así consta en adendas firmadas por el propio presidente de Coljuegos, César Valencia Galiano.

Exembajador y el exempleado

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Barahona Niño (izq.), exembajador de Colombia en Sudáfrica y fundador de Smartec. Foto: Embajada de Colombia en Sudáfrica

EL TIEMPO estableció que, además del interés por la concesión, hay otras coincidencias entre esas dos empresas. Ambas dijeron que necesitaban más tiempo para obtener las garantías de seriedad, requisito indispensable para presentar mañana la propuesta.



La primera en pedir plazo fue Smartec S. A. S., ligada con Carlos Andrés Barahona Niño, quien –en octubre de 2019– presentó credenciales como embajador plenipotenciario y extraordinario de Colombia en Sudáfrica.



(Le puede interesar: Denuncia: la supuesta trampa a élite bogotana con oro y criptomonedas)



Meses atrás, Barahona figuraba como representante de tres de las accionistas de Smartec S. A. S. Una de ellas es Otterbein Associates Group, afincada en Panamá; Poinsettia Business Advisors Limited, en Islas Vírgenes, y Majsa Inversiones S. A. S., de Bogotá.



La otra empresa interesada en la operación del Baloto es Tecnología, Información y Consultoría (TIC), que tiene entre sus accionistas a Carlos Alberto Echavarría Poveda. Este diario estableció que Echavarría es un antiguo y alto exempleado de la empresa ligada al exembajador Barahona.

Venta exprés y críticas

Facebook Twitter Linkedin

La empresa TIC cambió de dueños un mes después de creada. Foto: EL TIEMPO

Según documentos en poder de EL TIEMPO, Echavarría y Víctor Hugo Maldonado Arzuza lograron que les cedieran la totalidad de las acciones de la compañía TIC, el 18 de septiembre de 2020. La empresa llevaba un mes de constituida, con un capital de un millón de pesos y como objeto “cualquier actividad económica lícita”.



Operadores del sector señalan que es claro que TIC no tiene ni músculo financiero ni experiencia. Y si bien tanto Carlos Andrés Barahona como la compañía ligada a su familia han recibido reconocimientos por la alta calidad en el servicio tecnológico, también les reprochan la falta de experiencia en juegos de suerte y azar.



(También: Las megacamionetas de $500 millones que llegaron de Dubái y Dian decomisó)



En una primera comunicación con EL TIEMPO, Guillermo Mauricio Martínez Merizalde, representante legal de Smartec S. A. S., manifestó que Barahona renunció a la embajada y ya no está ligado a la empresa. Por eso, no hay impedimento para participar en la selección abreviada de Coljuegos.



De hecho, dijo que su equipo comercial hacía esfuerzos para sellar una alianza que les permitiera participar. Pero en una segunda llamada, dos horas después, informó que la decisión era no presentarse: “Es un negocio muy grande, tratamos de hacer una alianza, pero no fue fructífera”.

¿Otra vez desierta?

Facebook Twitter Linkedin

Adenda número 2 con la que Coljuegos amplió el plazo de presentación de ofertas. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO buscó sin suerte a Echavarría, de la firma TIC. Sin embargo, habló con el abogado Jheyson Barragán, fundador de la joven compañía y quien cedió las acciones. Barragán, ahora asesor de TIC, dijo que el nexo entre Echavarría y Smartec S.A. S. no crea inhabilidad: “Él se retiró hace 2 años”.



Sin embargo, admitió que la firma no cuenta con el músculo financiero para soportar el millonario contrato: “Por eso estamos buscando sinergias empresariales. No es un hecho fehaciente que nos podamos presentar. A hoy no tenemos la documentación”.



(No se pierda: DEA busca a ‘Gato Negro’, clave en trama con cocaína y criptomonedas)



Según documentos oficiales, TIC pidió tres semanas más de plazo, pero fueron negadas por extemporáneas. Y el actual operador del Baloto, la multinacional IGT, se abstuvo de revelar si se presentará a la selección. Pero ha hecho observaciones y dejado constancias de que cambios en el modelo de negocio la han tenido en dos oportunidades al borde de la insolvencia.



Coljuegos accedió a responder varios de los interrogantes que rondan el proceso. Y pese a las críticas, sigue adelante y ya tiene otras cartas para adjudicarlo.

¿Emergencia manifiesta para la concesión?

Facebook Twitter Linkedin

César Augusto Valencia Galiano, presidente de Coljuegos. Foto: Archivo particular.

En Coljuegos aseguran que desde el primer intento por adjudicar la concesión del Baloto pidieron a entes de control vigilar el proceso. Y Jairo Altamiranda, su vicepresidente comercial, dice que acataron las observaciones de la Procuraduría; y que una vez se declaró desierto el proceso, se flexibilizaron algunos requisitos: “Se hicieron análisis técnicos, económicos y jurídicos para reestructurar requisitos habilitantes y criterios de selección”.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Sobre el apretado cronograma, respondieron que se apega a la ley y que es importante sacar adelante la licitación y conceder un “periodo apropiado al nuevo operador para realizar la adecuación técnica y tecnológica que permita dar continuidad a la operación del juego, una vez finalice el contrato actual”. Así mismo, niegan que el negocio sea inviable financieramente. Al respecto, explican que el reglamento del juego otorga la opción de incrementar el número de sorteos a la semana y la implementación del canal de ventas por internet, lo que aumentaría paulatinamente los ingresos.



Finalmente, señalan que hay empresas públicas y privadas interesadas. Pero si se declara de nuevo desierto, tienen algunas salidas para garantizar la continuidad del juego: la operación directa, una APP o declarar una emergencia manifiesta para hacer una contratación directa.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET