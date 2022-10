La cabaña Mediterrané, ubicada en Sabanilla-Punta Roca (Salgar), se convirtió el pasado lunes en el escenario de una balacera que está siendo investigada por las autoridades.



(Lo invitamos a leer: En EE. UU. hay pista de fiesta en Puerto Colombia que terminó en balacera)



Videos muestran cómo los invitados al cumpleaños de Jonathan José Ospino Illera salieron en estampida -algunos a pie y otros en camionetas de alta gama- luego de que el festejado disparó contra uno de los presentes. En cuestión de segundos, otros invitados sacaron armas cortas y largas y hasta usaron una botella para degollar al sujeto que terminó matando a Ospino.

Facebook Twitter Linkedin

El sujeto está siendo buscado por las autoridades. Ofrecen hasta $ 80 millones de recompensa. Foto: Archivo particular

Del lugar solo se ha sabido que queda en un exclusivo sector al norte de Barranquilla y que hasta allí llegaron unos 200 invitados y al menos nueve agrupaciones musicales, incluidos Diego Daza y Beto Zabaleta.



Sin embargo, EL TIEMPO estableció que la finca -con piscina, jardines y salida a la Ciénaga Los Manatíes- pertenece al empresario Mauricio Gerlein Echeverría (hermano de Julio Gerlein) y a su esposa Adriana Botero Jaramillo, con quien EL TIEMPO se comunicó.



(Le puede interesar: Identifican a hombre que fue degollado en fiesta con balacera en Puerto Colombia)

Facebook Twitter Linkedin

En esta cabaña se presentó la balacera. Foto: Suministrada por autoridades

'Fue una sorpresa espantosa'

"Mi esposo y yo somos los dueños del predio hace varios años. Este sitio lo compramos con la idea de realizar allí las actividades de recreación para personas con necesidades especiales. Este ha sido y es el principal propósito de este sitio. Tengo una fundación sin ánimo de lucro: @fundacionyotambien”, explicó Botero Jaramillo.



En efecto, la fundación fue registrada, en agosto de 2016, en Barranquilla, y en redes aparecen fotos de personas con discapacidades especiales -montando a caballo y en el lago-, que datan de mayo pasado.



(Además: Mafia envía mensaje de 'vendetta' por muertos en fiesta de Puerto Colombia)



"Comprometidos con la recreación de niños, jóvenes y adultos con necesidades especiales. ¡Todos son bienvenidos!", se lee en el encabezado de la página.

Facebook Twitter Linkedin

Esta es una de las fotos de las actividades con personas especiales en Mediterrané, ubicada en Puerto Colombia. Foto: Instagram: fundacionyotambien

"No conozco a sus clientes y para todos nosotros fue una sorpresa espantosa encontrarnos con ese siniestro. No alcanzo a expresar mi grado de afectación". FACEBOOK

TWITTER

Botero agregó: "En ocasiones he alquilado el sitio para eventos privados y esta vez lo hice a una mujer, organizadora de eventos, quién con anterioridad había realizado un par de eventos allí. Yo le alquilé a ella y confié en su criterio", explicó.



Y enfatizó: "No conozco a sus clientes y para todos nosotros fue una sorpresa espantosa encontrarnos con ese siniestro. No alcanzo a expresar mi grado de afectación".



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Por ahora, se habla de dos muertos y de un herido.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook