‘Hay una lucha de poder en Cartagena por manejo de US $ 6 millones’

La destinación y manejo de los 6 millones de dólares que la multinacional Dow Química pagó por el vertimiento accidental de un insecticida en la bahía de Cartagena (1989) tiene enfrentados a varios sectores en esa ciudad.



Aunque pocos se atreven a hablar públicamente del asunto, EL TIEMPO reveló este fin de semana que el dinero –destinado a resarcir el daño ambiental– lleva más de un año en una cuenta del Banco Agrario, sin dar rendimientos.



Estudios señalan que la Bahía de Cartagena está altamente contaminada. Foto: Archivo Particular

En el entretanto, el proceso para definir su destinación ha estado lleno de obstáculos, de documentos que no aparecen y hasta de sugerencias para fraccionar y darle otro uso a la plata, incluido para la atención del covid-19.



El dinero se consignó en mayo de 2019, cuando el alcalde era Pedrito Pereira, del Partido Conservador.

La inauguración de una playa piloto estuvo a cargo del alcalde de Cartagena, William Dau, quién delegó el caso de la contaminación de la bahía de Cartagena. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Pulso por la plata

En diálogo con EL TIEMPO, el exmandatario aseguró este domingo que es claro que “hay una lucha de poder por el manejo de los 6 millones de dólares”.



Y explicó que la mejor prueba es la dilación que se ha registrado en la definición de las reglas de juego para manejar los recursos, con destinación específica.



“Hay que renunciar a los odios, venganzas, resentimientos y pensar en la bahía de Cartagena, que sigue contaminada”, señaló el exmandatario.



Y recordó que fue él quien convocó al Ministerio de Ambiente, a la Procuraduría Ambiental, a la comunidad afectada (la de Mamonal) y a las demás autoridades para que se estudiara la cuestión y se definiera el uso de los recursos, respetando el fallo de la Corte Constitucional, que ordenó el resarcimiento ambiental.



“Después de que la multinacional me informó que el dinero ya estaba consignado, convoqué a todas las autoridades para empezar a realizar mesas de trabajo públicas”, aseguró Pedrito Pereira.

También dijo que, por causa de la ley de garantías, se retrasó la firma del convenio con Cardique para avanzar en la elección de proyectos ambientales para invertir los 6 millones de dólares.



“Decidimos dejar que la nueva administración (William Dau) siguiera adelante con el tema, y en el empalme se les dijo que el dinero ya estaba a disposición del juzgado”, señaló.



Líderes locales, sin embargo, dicen que durante la administración de Pereira apareció un poder legal que fue frenado.

Este es el poder a una abogada que recibió el juzgado que custodia lo 6 millones de dólares. Foto: Archivo Particular

El poder

En este, su jefe jurídico le informó al juez cuarto civil del circuito de Cartagena –quien custodia el dinero– que había autorizado a una abogada externa para el retiro de títulos valor.



“Yo no conocía ese poder. Apenas la procuradora judicial ambiental me habló de este, acogí su recomendación y lo corregimos de inmediato”, dijo Pereira.



Y agregó que su jefe jurídico le explicó en su momento que había usado un modelo de poder que se utilizaba antes en la Alcaldía.



Ángelo Bacci, director de Cardique, aseguró que en 2019 avanzaron en las mesas de trabajo, pero este año no.



“Desde 2019 hay un borrador de proyecto de convenio entre Cardique y el Distrito para establecer reglas que permitan definir cómo se manejarán los recursos”, explicó Bacci.

Voceros de Dow Química y Cardique ha adelantado varias mesas de trabajo con la comunidad. Foto: Archivo Particular

El borrador se radicó en marzo, y hasta la Procuraduría le preguntó dos veces (en mayo y julio) por este a la administración de William Dau. Por eso se sorprendieron de que en septiembre dijeran que no lo habían recibido.



El retraso obligó a hacer otra reunión para discutir el borrador e incluir ajustes que serán presentados el 20 de octubre, para socializarlos luego con la comunidad.



La administración de Dau, que delegó el caso en asesoras, no ha salido a explicar esa situación.



