Nuevo agarrón judicial entre poderosos de Avianca

En la Fiscalía General acaba de ser radicada una denuncia que se convierte en el nuevo capítulo judicial por el pulso de poder en Avianca entre su mayor accionista, Germán Efromovich y el nuevo presidente, el salvadoreño Roberto Kriete.



EL TIEMPO estableció en primicia que el penalista Fabio Humar, actuando en representación de la compañía Synergy Aerospace Corp -de propiedad de Efromovich-, pidió que se investigue penalmente la conducta de Kriete, quien asumió el poder de la aerolínea desde el pasado 24 de mayo.



Para Humar, hay suficiente evidencia para que Kriete responda por el delito de pánico económico.



Según el abogado, Kriete divulgó que Avianca estaba quebrada para que se fuera al piso el costo de sus acciones y posteriormente adquirirlas a bajo costo, dejando pérdidas millonarias.

El penalista sustenta sus señalamientos en el episodio de agosto pasado, en el que se filtró una polémica intervención de Kriete durante una reunión en presencia de varios empleados de la empresa.



En su momento, se divulgó un video de la reunión, que presidía Kriete en El Salvador, en compañía del nuevo presidente Ejecutivo de la empresa, Anko van der Werf, en la que el ahora hombre fuerte de la empresa afirmó que la compañía estaba quebrada.



De hecho, ha cerrado rutas, recortado personal y renegociar deudas, episodios que la empresa tuvo que salir a aclarar ante la Superintendencia Financiera, señalando que no está inmersa en ningún proceso de insolvencia.



Sin embargo, tras advertir que no se trató de una reunión reservada y que incluso fue grabada por terceros, el abogado afirma que "Kriete divulgó información falsa que tenía toda la potencialidad de lesionar a la empresa, como efectivamente ocurrió".





"La situación financiera, señores, Avianca está quebrada. Ok, quebrada, no le está pagando a sus acreedores, no le está pagando a las compañías de arrendamiento de los aviones, no les está pagando a los bancos, estamos en un proceso de renegociar todo eso y de reestructurar todas las deudas para poder comprar tiempo, para poder ejecutar los cambios que se tienen que ejecutar para que esta línea aérea, se vuelva rentable y tenga la capacidad de pagarle a los bancos, de pagarle a los arrendadores y de pagarle a toda la gente que nos ha prestado su buen dinero", dijo Kriete en su momento y se lee en la denuncia conocida en primicia por EL TIEMPO.

Humar también advierte que luego de que la propia compañía emitió un comunicado desmintiendo a su presidente, la acción de la empresa literalmente se fue al piso.



"Esta información, al igual que ocurrió con los medios de comunicación nacionales, fue reproducida por los internacionales", anota el apoderado de Synergy Aerospace Corp.

El penalista Fabio Humar asegura que Roberto Kriete actuó con dolo y en su beneficio. Foto: EL TIEMPO

Las consecuencias

"Una persona de las calidades intelectuales del denunciado es absolutamente capaz de prever las implicaciones que conlleva dar declaraciones de esta naturaleza. Ante este ataque contra la compañía, es perfectamente razonable preguntarse por la intención de Kriete. ¿Qué lo motivó a hacer estas falsas aseveraciones?", se pregunta Humar.



Y a renglón seguido responde: "Surgen dos respuestas, obvias, para explicar el actuar delictivo del denunciado: desvalorizar las acciones de la compañía Avianca Holding para poder, posteriormente, adquirirlas a bajo costo; y mantener el precio de la acción de Avianca Holding deprimido en forma artificial para impedir que BRW supere el estado de default (incumplimiento) técnico en el que se encuentra".



Humar dice que tiene cómo probar que la caída en el precio de la acción ocasionó graves pérdidas para Avianca., un hecho aún más grave para una empresa que cotiza en bolsa.

Foto: Archivo / ELTIEMPO

"La caída del precio de la acción es el reflejo de la pérdida de confianza en la empresa por parte de sus accionistas, inversionistas, clientes y usuarios que entendieron las palabras de Kriete como una declaración oficial y real", dice Humar anexando tablas y cifras del desplome.



Además, advierte que el responsable no es quien filtró la información sino quien dio datos falsos sobre la situación de la aerolínea, diciendo después que era un lenguaje coloquial.



"Kriete es reconocido por su experiencia en el sector aéreo. Según se puede leer en medios abiertos, él y su familia son propietarios de Taca, otra aerolínea. Con ello se quiere significar que de él se puede predicar un conocimiento particular sobre el asunto; él era totalmente conocedor de los riesgos y daños que para la empresa acarreaban divulgar este tipo de información, máxime siendo falsa; sin embargo, a pesar de conocer las consecuencias de ello, optó por ejecutar tal conducta ilícita", se lee al final de la denuncia.



Y Humar remata diciendo que conducta del denunciado fue dolosa: "Tenía conocimiento de que tal comportamiento era ilícito y perjudicial para la compañía y, sin titubear, decidió ejecutarlo frente a varios colaboradores de la empresa".​

Esta denuncia se conoce días después de que en Estados Unidos se descartara una demanda instaurada por Germán Efromovich tras el proceso de destitución del cargo como presidente de Junta Directiva y su revocatoria del derecho de voto, en aplicación de una cláusula establecida en el préstamo por 456 millones de dólares que le hizo United Airlines al empresario colombo-brasileño.



Ante el incumplimiento de unos indicadores y otras condiciones pactados en dicho crédito, United Airlines apoyó la toma de control de Kriete.



Se espera que en las próximas horas Avianca emita un comunicado en respuesta a esta denuncia penal.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET