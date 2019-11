El escándalo de las boletas vuelve a rondar a la cúpula del fútbol

Además del sorteo de los cuadrangulares finales de la Liga II, por estos días la dirigencia del fútbol nacional estaba atenta a otro episodio que la impacta de manera directa: el desenlace de la investigación por el escándalo de la reventa de boletas para las eliminatorias de Rusia 2018.



La noche del sorteo, en Medellín, y con invitado de la Conmebol en Bogotá, varios dirigentes estaban inquietos porque el expresidente de la Dimayor Jorge Perdomo había agitado de nuevo el tema y decían que esta vez las autoridades iban por miembros y exmiembros de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

El tema, para algunos, había quedado enterrado a principios de año, luego de que la Fiscalía les imputó cargos a César Ronaldo Carreño Castañeda e Iván Darío Arce Gutiérrez de Ticket Shop, por agiotaje (especulación para modificar los precios de los productos), concierto para delinquir y ofrecimiento engañoso de productos y servicios.



Pero la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que destapó el escándalo y formuló pliego de cargos contra miembros de la FCF y las firmas Ticket Shop y Ticketya, se apresta a decidir la suerte de los involucrados dentro del proceso administrativa.



Ordenó oír a 34 personas para, entre otras cosas, establecer si para la adjudicación del contrato hubo o no pago de sobornos a miembros de la Federación.



La mañana del 31 de octubre, durante al menos 3 horas, vía Skype, el turno fue para Perdomo. El expresidente de la Dimayor ya le había revelado a este diario presuntos pagos por el direccionamiento del contrato de las boletas y por su renovación.

Pero ante la SIC entregó detalles hasta ahora inéditos.



EL TIEMPO estableció que el exdirectivo dijo que, a mediados de agosto de 2017, cuando ocupaba el cargo de presidente de la Dimayor y era miembro de la FCF, recibió una oferta de soborno.



“El señor Rodrigo Rendón Cano (q. e. p. d.) llegó a mi oficina de la Dimayor y me habló que para la renovación del contrato de la boletería a mí me correspondía un dinero, porque él, personalmente, para la adjudicación del contrato original, en agosto de 2016, le había entregado mil millones a Lucho, Ramón y el Chiquito, refiriéndose a Luis Bedoya, entonces presidente de la FCF; Ramón Jesurún, entonces presidente de la Dimayor y primer vicepresidente de la Federación, y Álvaro González, segundo vicepresidente de la Federación y presidente de la Difútbol”, dijo Perdomo.

¿Quién es el magistrado?

El exdirigente deportivo aseguró que de inmediato le contó lo sucedido a un magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema (aún hoy en ejercicio) y al exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo Torres, quienes coincidieron en manifestarle que si no había grabado o tenía otras pruebas, podía ser denunciado por injuria, calumnia y hasta falsa denuncia.



El exvicefiscal le confirmó el episodio a EL TIEMPO, pero dijo no recordar con todos los nombres que le dio Perdomo en la consulta. La identidad del magistrado aún no se conoce.



A pesar de no tener evidencia, Perdomo dice que insistió en el tema en una reunión que sostuvo con el entonces Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, en la que trataron temas como el soborno a árbitros y hasta un equipo para las exFarc.



“El Fiscal me puso a hablar con el delegado anticorrupción, Gustavo Moreno, con quien me reuní en el Hotel Capital de Bogotá. Cuando Moreno salió de la Fiscalía, me pusieron a hablar con gente de la delegada para las finanzas criminales”, dijo Perdomo.



EL TIEMPO confirmó la reunión con Martínez. Además, que Perdomo rindió declaración ante el ente acusador en mayo de 2018, con ampliación el 5 de septiembre de ese año.

Ese día dijo que su versión coincide con el testimonio que César Carreño, representante legal de Ticket Shop, le dio a la SIC el 4 de septiembre de 2017.



“El acuerdo era que nosotros teníamos que darles parte de la boletería a ellos (Ticketya) para que la comercializaran y teníamos claro que la iban a vender a un mayor precio. Ellos aludían que habían hecho una inversión antes del contrato de nosotros con la Federación (...). Era otro valor que habían pagado (diferente al anticipo). No sabemos qué valor, pero tenían que recuperarlo”, dijo Carreño.



EL TIEMPO consultó con los abogados de la Federación quienes dijeron que Perdomo miente y que sus declaraciones obedecen a una venganza luego de que fue despedido de la Dimayor.



Hace tres semanas, Andrés Jiménez, exfiscal delegado para las finanzas criminales, aseguró que el caso también sigue avanzando en la entidad.

Bedoya ya habló con la SIC

De hecho, le reveló a este diario que Luis Bedoya está dispuesto a colaborar, pero en el futuro, debido a una talanquera de la justicia de Estados Unidos.



“Me comuniqué con los fiscales de Nueva York que llevan el caso Fifa y les expliqué cuál era nuestro interés en hablar con el señor Bedoya. Enviamos la correspondiente asistencia judicial solicitando poder tomar la declaración. A principio del año respondieron que dada la etapa procesal en la que está el caso Fifa todavía no es prudente que podamos tomar la mencionada declaración. Pero nos dieron una fecha futura para verificar nuevamente con ellos la colaboración de Bedoya”, explicó Jiménez.



Pero Bedoya –testigo del FBI en el escándalo de los sobornos de la Conmebol– ya le habló a la SIC. Juan Pablo Herrera, delegado para la protección de la competencia, le dijo a este diario que el exdirigente respondió todos los requerimientos sobre el tema, a través de un abogado.



Y si bien Herrera no quiso contestar si Bedoya pasó de indagado a testigo, aseguró que el caso se encuentra en la recta final.



“Estamos en la etapa de instrucción, decretando pruebas. Quedan 20 días. Luego citaremos a una audiencia, en la que se escucharán los alegatos finales y en diciembre le estaremos entregando un informe final al señor superintendente Andrés Barreto”, explicó Herrera.



El siguiente paso es que Barreto decida si archiva o entra a sancionar a los implicados, que, en todo caso, podrán interponer un recurso de reposición.

La defensa de la Federación

El grupo de abogados de la Federación Colombiana de Fútbol insiste en que no hubo sobornos para entregar el contrato de boletería. Además, que Jorge Perdomo miente al señalar que hubo un intento por sobornarlo.



“Todo lo que ahora afirma Jorge Perdomo está afectando en su credibilidad, pues cuando aún era presidente de la Dimayor rindió declaración, y claramente dijo que no existió irregularidad o acto alguno de corrupción en el tema de la boletería”, dijeron.



Y agregaron: “Después de que fue destituido de la Dimayor, y en lo que puede interpretarse como una retaliación por haber sido despedido, manifiesta algo diferente a lo que él mismo dijo en su momento. Perdomo dio su voto en el mismo sentido del resto de miembros de la Federación para escoger al comercializador de la boletería, en votación que fue unánime, por considerarla la mejor oferta, aspecto que ratificó en su reciente declaración”.



Y puntualizaron: “Además, debe tenerse en cuenta que la nueva versión de Perdomo, de la supuesta existencia de coimas, según él lo manifestó ante la SIC, no fue puesta en conocimiento de ninguna autoridad, pues a él no le pareció ni creíble ni pertinente, ni tampoco la comentó en el seno del comité ejecutivo ni la lo denunció. Esto confirmaría que solo después de que fue despedido está cumpliendo su amenaza de vengarse de Ramón Jesurún y Álvaro González, como se lo manifestó a algunas personas. Perdomo tampoco denunció el supuesto intento de soborno del que, según su reciente dicho, él mismo fue objeto, lo que incrementa la sospecha de que todo lo que está diciendo es inventado y no pasa de ser una venganza y no corresponde a la realidad”.

