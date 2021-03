Millonaria pelea por el acueducto de Mocoa tras la avalancha

Más de 330 muertos en sus calles, 332 heridos, cientos de casas hechas polvo y su infraestructura destruida por una monumental avalancha. Así amaneció Mocoa el primero de abril de 2017 y, cuatro años después, varias de las obras de reconstrucción están inconclusas.



El propio Gobierno admitió el rezago, tras un informe de la Contraloría General que habla de un megacolegio a medias, de una ciudad sin cárcel ni mercado y de más de 900 soluciones de vivienda en veremos.



EL TIEMPO investigó y estableció que hay otra obra de la que nadie habla, que está a punto de desencadenar un nuevo capítulo de demandas y reclamaciones del contratista, que alega que el opaco balance se debe a demoras, improvisaciones y errores por parte de entidades oficiales.



Se trata de la reconstrucción del acueducto, que nutre a 61.000 usuarios. En su momento, el gobierno Santos invitó a 17 empresas para que se interesaran en la obra, tasada en 24.000 millones de pesos. Pero el principal candidato se retiró, por incertidumbre, y terminó asumiendo, el 5 de mayo de 2017, la constructora Mario Germán García García, con 40 años de experiencia.

La Contraloría reportó atrasos en varias de las obras de la reconstrucción. Foto: UNGRD

¿Demanda o conciliación?

Aunque sus representantes no fueron a la visita de campo para evaluar los daños, en 4 días (2 hábiles) presentaron la propuesta. Y el Gobierno desempolvó un proyecto de 2011 para que se adelantaran los trabajos, que tuvo ajustes por parte de una consultoría contratada por Findeter.



Esa entidad ha iniciado cuatro procesos sancionatorios contra el constructor, por más de 430 millones de pesos, para que cumpla. El primero fue en agosto de 2018, un año largo después de la avalancha; luego, dos veces en 2019, y también el año pasado, pero ninguno se confirmó.



EL TIEMPO buscó a Mario García para que explicara los retrasos y este resumió en una frase lo que, según él, ha sido la obra: “El plazo era de un año y vamos para el cuarto. Si bien ya está en un 95 por ciento, ha sido un desastre económico para nosotros”.

Estas son las pretensiones del constructor Mario Germán García García. Foto: EL TIEMPO

Y agregó que sus abogados alistan una reclamación, por cerca de 7.000 millones de pesos, por razones que van desde demoras en la negociación de las servidumbres hasta dilaciones en el trámite de permisos para adelantar obras en zonas ancestrales de los inga kamëntsa.

Calcula que tuvieron más de mil días de atrasos y ahora está frenada la instalación de la micromedición: unos 6.000 medidores que, dicen, no fueron socializados y algunos habitantes se resisten a dejar instalar.



“Hubo una clara improvisación y una gestión inadecuada de algunas entidades”, agregó García, que aún no entiende por qué una fiducia manejó los dineros públicos de la obra.



Pero la versión del Gobierno, representado en Findeter, es otra. Si bien admiten que la obra estuvo parada un año, para realizar consultas previas con la comunidad indígena, son enfáticos en que se han presentado dificultades con el contratista frente al rendimiento y cumplimiento de las obras pactadas.

Juan José Oyola, vicepresidente técnico de Findeter. Foto: Archivo Particular

Findeter responde

“Se le han iniciado los procesos sancionatorios para conminarlo a que cumpla. No se busca imponerle las multas sino que se haga la obra”, le explicó a EL TIEMPO Juan José Oyola, vicepresidente técnico de Findeter.



Y agregó que el contratista se negó a aceptar una prórroga o adición del contrato para culminar las obras faltantes y realizar otras urbanísticas. Para ello se le iba a extender el plazo de ejecución 6 meses y a entregar cerca de 2.500 millones de pesos más.

Entre las obras con atrasos están las soluciones de vivienda que prometió el Gobierno. Foto: Juan Diego Buitrago / Archivo EL TIEMPO

“Ya le iniciamos un proceso de incumplimiento definitivo por 4.800 millones de pesos (el 20 por ciento del total del contrato). El proceso arrancó en enero y está cumpliendo el debido proceso”, aseguró Oyola.



Y añadió que las reclamaciones del contratista no son justificables: “Insiste en que ajustemos los precios de obra, pero no le podemos pagar ni un peso más de lo que ofertó”.



No obstante, aseguró que Mario Germán García tiene todo el derecho de demandar, y Findeter, la obligación de demostrar que no está en lo correcto. Y anunció que para instalar los micromedidores acudirán al operador de servicios públicos Aguas de Mocoa.

Nueva queja por diques

“Se están produciendo 107 litros por segundo, la bocatoma está funcionando, la planta de tratamiento y el desarenero son nuevos y las redes de distribución”, dijo Oyola. Y recalcó que esta administración de Findeter recibió esa obra con apenas un 30 por ciento de ejecución.



Ahora, líderes de la comunidad están alertando sobre los riesgos de la canalización del río, una obra que, dicen, planea la Unidad de Gestión del Riesgo: “Quieren hacer unos diques o muelas que van a generar mayor riesgo porque retienen agua y residuos. Queremos que escuchen a la comunidad”, dice un líder. Y agrega que no descartan marchas para frenar la obra. La Contraloría ya avanza en la investigación del acueducto.

