El Ejército y la Fiscalía llegaron hace un par de semanas a dos lujosos edificios ubicados en condominios de Colina Campestre y Cedritos, norte de Bogotá.



Con órdenes de captura y allanamiento ingresaron a cuatro apartamentos en donde un grupo de jóvenes (algunos universitarios) habían acondicionado las cocinas familiares para mezclar potentes fármacos que traían ilegalmente desde Perú, Ecuador y Venezuela.

En los apartamentos se encontraron cajas de fármacos que eran ingresados irregularmente a Colombia. Foto: Suministrada por autoridades

Aunque estaban mimetizadas en sus habitaciones, las autoridades encontraron la evidencia de cómo comercializaban en varios sectores de la capital, en Villa de Leyva y en Cartagena los fármacos que promocionan en exclusivas fiestas y en redes sociales como más poderosas y baratas que la cocaína y la heroína.



De hecho, todo indica que acababan de abrir una línea de envíos hacia Nueva York.

El tema cobró relevancia y llamó la atención de agentes federales porque en el portafolio de drogas que ofrecían aparece la que está matando a cientos de estadounidenses cada año por sobredosis: el fentanilo (ver nota eltiempo.com).



De hecho, en el acta de allanamiento se dejó constancia de que se encontraron cajas de ketamina, tubos de fentanilo, blíster de fluoxetina y gotas de clonazepam, entre otros.

Cocteles mortales

Uno de los grupos de la banda producía y comercializaba 2CB, un opioide sintético, que enviaban a Estados Unidos y Costa Rica. Foto: Suministrada por autoridades

En efecto, el grupo élite del CTI y de militares que llegó, la madrugada del pasado 10 de agosto, hasta los conjuntos residenciales (ubicados en la calle 152 abajo de la autopista Norte) encontró ocultos entre morrales y bolsas los químicos. Además, instrumentos para mezclar fentanilo, ketamina, clonazepam, anfetaminas e incluso hongos. También ofrecían marihuana, cocaína y éxtasis.



Una fuente humana reveló datos claves de la organización criminal y sirvió de punto de partida de la investigación, que duró un año y siete meses y terminó con el despliegue del operativo bautizado Ginebra.



En total, se han capturado 14 personas en Bogotá, Ipiales, Medellín y Bucaramanga, entre ellas a una de las señaladas líderes, alias la Coneja, universitaria que alegaba en su defensa ser la parienta de un general (r) de la Policía. La joven, oriunda de Facatativá, incluso se opuso al arresto.

Agentes a cargo del caso le dijeron a EL TIEMPO que, con la ayuda de un policía encubierto e interceptaciones telefónicas, lograron establecer que la organización estaba conformada por dos estructuras y que tenía enlaces internacionales.

Uno de los grupos de la banda producía y comercializaba 2CB, un opioide sintético, que enviaban a Estados Unidos y Costa Rica.



“Toca comprar tres ‘marranas’ para completar unos puntos que van a enviar a Costa Rica, me quieren llevar en esa vuelta”, se escucha decir en un audio a uno de los traficantes, quien, además, garantiza el éxito del envío.

La banda también comercializaba 2CB o Tussi, en fiestas juveniles. Foto: Suministrada por autoridades

Como uno de los líderes de esa estructura fue señalado Pedro Yepes Rodríguez, el ‘Costeño’.



Al joven cartagenero lo acusan de coordinar el movimiento de la droga en motos y automóviles registrados en aplicaciones digitales de transporte. Pese a que los conductores no sabían lo que estaban llevando, fiscales contactaron a varios de ellos, que entregaron información relevante.





​Este diario investigó y estableció que a Yepes Rodríguez también lo indagan por el robo de tarjetas bancarias que luego se usaban para compras por internet. De hecho, en una conversación en poder de la Fiscalía, él mismo habla de suscripciones en gimnasios, reservas en lujosos hoteles y otros gastos que pagaba con tarjetas robadas.

¿Pariente de ‘ Otoniel’?

Alias Otoniel fue extraditado a Estados Unidos el miércoles 4 de mayo. Foto: Policía Nacional

Además de los envíos al exterior, otro dato que ha llamado la atención de agencias de inteligencia es la supuesta cercanía de fichas de esta banda con el ‘clan del Golfo’, específicamente, con allegados de su líder, Dairo Antonio Úsuga, ‘Otoniel’, hoy preso en EE. UU.



“Tengo que viajar a Medellín porque voy a hacer un negocio que me van a soltar a mí (...). Yo ando con una gente, no le he comentado, pero hay gente que me va a soltar 300 millones, el ‘clan del Golfo’, el de ‘Otoniel’, porque ando con una hembra que es la nieta de él”, se escucha decir a ‘Kike’, otro de los capturados. Las autoridades verifican la veracidad de la información.



Mario Flórez Guerrero, alias Mario, es otro de los capturados como líder de uno de los tentáculos de la banda. Según fuentes de la seccional Bogotá de la Fiscalía, que lideró la operación Ginebra, ‘Mario’ era el encargado de traer desde Ecuador, Perú y Venezuela los medicamentos e insumos.

Fentanilo Audio Otoniel Este audio, enredaría a la banda por nexos con el 'clan del Golfo'. El audio embebido no es soportado

La encomienda



En los operativos se hallaron los tubos de Fentanilo que son traídos ilegalmente desde Perú, Ecuador y Venezuela. Foto: Suministrada por autoridades

Se usaban carros particulares para esconderlos. De hecho, el 18 de enero pasado ‘Mario’ fue capturado en el kilómetro 72 + 100 de la vía Villavicencio-Bogotá, cuando se movilizaba en un automóvil en compañía de tres de sus hombres.



​“En el automotor de placas DBI-193, al cual al realizársele un registro se encontraron los siguientes elementos: 40 tarros × 100 ml de ketamina, 40 unidades × 10 ml de fentanilo, 4.500 tabletas × 2 mg de Rivotril (clonazepam), 1.200 tabletas × 2 mg de Sedatril (clonazepam) y 10 unidades × 80 mg de Clexane”, se lee en el reporte de la incautación, al que accedió este diario.

Audio encomienda Fentanilo En este audio se escucha a uno de los miembros de la banda hablar del envío de la droga a otros países. El audio embebido no es soportado

Además, el 4 de marzo pasado, en una bodega del aeropuerto El Dorado la policía Antinarcóticos incautó una encomienda que había enviado una de las fichas de la banda a Estados Unidos, a través de una empresa de mensajería internacional.



“Correspondía a una caja de cartón que contenía en su interior 284 pastillas, así: una caja que contiene 6 blísteres de 10 pastillas cada una, para un total de 60 comprimidos rosados con marca de medicamento Alprazolam de 0,5 mg; y 45 blísteres de 5 pastillas para un total de 225 comprimidos amarillos con marca de medicamento oxicodona clorhidrato de 40 mg”, se lee en el reporte oficial. La encomienda tenía por destino la ciudad de Nueva York.

En la Fiscalía explicaron que de las 14 capturas ejecutadas en operativos conjuntos, se logró imponer medida carcelaria a ocho de ellos, uno más fue cobijado con prisión domiciliaria y cuatro quedaron libres.



La banda deberá responder por cargos de tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Los capturados insiste en su plena inocencia y en que así lo demostrarán dentro del proceso.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

