Una discusión por celular con su expareja les permitió a fiscales especializados detectar los planes de un peligroso y violento delincuente cuya banda delincuencial tenía azotada a Bogotá.



Tras varios años, el hombre había perfeccionado una actividad criminal que incluía secuestros exprés y robos con escopolamina que les dejaban jugosas ganancias.

Briam Stiv Patiño Ordóñez, alias Payaso. Foto: Suministrada por autoridades

Entre sus víctimas había desde empresarios hasta exmiembros de la fuerza pública que eran drogados y violentamente golpeados para que entregaran las claves de sus tarjetas.



El caso se convirtió en prioridad para el CTI, que les seguía los pasos de cerca. De hecho, uno de los integrantes de la banda se dio cuenta que los estaban siguiendo y tenían todo preparado para trasladar su accionar criminal a dos ciudades en estados Unidos.



En interceptaciones a sus celulares, en poder de EL TIEMPO, el cabecilla de la red le pide a su exesposa que le permita pasar una noche con sus hijos y le hace una confesión.

Interceptación discusión expareja En esta interceptación, 'Payaso' sostiene una conversación con su expareja para que le deje ver a sus hijos. El audio embebido no es soportado

“Quiero hacer un visaje y chao, si nos sale todo bien yo creo que la despego. Usted sabe que por acá no puedo hablar (…) déjemelos ver, yo me voy y quién sabe si uno vuelva. Me voy tan lejos, y qué tal no volver a ver a mis hijos”, dice.



Quien habla es Briam Stiv Patiño Ordóñez, alias Payaso, a quien las autoridades estuvieron siguiéndole la pista por varios meses. Finalmente fue capturado el pasado miércoles, 27 de julio, en una casa de tres pisos, en el barrio La Clarita, de Engativá, donde vivía con su abuela.

Alias Payaso fue capturado el pasado miércoles, 27 de julio, en una casa de tres pisos, en el barrio La Clarita de Engativá. Foto: Suministrada por autoridades

Interceptación discusión con expareja En esta interceptación, Briam Stiv Patiño Ordóñez, alias Payaso, le dice a su expareja que se va y le pide que le deje ver a sus hijos. El audio embebido no es soportado

'Salimos por Citytv'

Alias Payaso fue enviado a la cárcel La Modelo el pasado 29 de julio. Foto: Suministrada por autoridades

En esa vivienda, investigadores encontraron una pistola traumática con accesorios, más de 10 millones de pesos en efectivo ocultos en distintos lugares y un datáfono con el que, según la Fiscalía, la banda desocupaba las cuentas bancarias de sus víctimas después de dormirlas con poderosas dosis de escopolamina.



También fue hallado un automóvil Peugeot blanco en el que ‘Payaso’ y sus cómplices habrían secuestrado, agredido violentamente y robado a decenas de hombres. Pero los fiscales también encontraron su pasaporte, recién emitido y aún sin usar.



Días atrás, otra llamada puso en alerta a los investigadores. Un hombre, que aún no se ha identificado, lo llamó desde Medellín y le explicó que tenían que irse para Estados Unidos, pero que antes debían hacer una parada. Incluso, le puso fecha.



“Donde lleguemos el 31 de octubre aquí a Manrique, cada uno con su Mercedes, somos nosotros. Y nos quitamos un ratico porque saliendo por Citytv, RCN (…)”, le dice a ‘Payaso’. Y, luego, le plantea que se vayan para Estados Unidos: “Vámonos, que vean la foto de perfil en la USA”.

Interceptación viaje a Estados Unidos En este audio un hombre no identificado explican que tenían que irse para Estados Unidos porque estaban saliendo por Citytv. El audio embebido no es soportado

De Engativá a Los Ángeles

Las autoridades estuvieron siguiéndole la pista a la red por varios meses. Foto: Suministrada por autoridades

Según las conversaciones, los tentáculos de la banda, denominada ‘Las Tomaseras’, llegan a al menos dos ciudades de EE. UU.



“Ahorita me están diciendo que llegue, acaban de comprar unos apartamentos allá en Los Ángeles. Tienen unas camionetas, me están diciendo que llegue (…) nos vamos y ‘tomasiamos’ porque tienen prepagos y todo en Miami”, asegura el contacto de ‘Payaso’.



En la llamada, este último le dice a su interlocutor que no sabe con cuánto dinero cuenta para viajar, que tiene que contarlo y que, si le hace falta, se encargaría de decirle a su hermano que venda el carro. Pero esa no sería la única estrategia que estaría usando para conseguir el dinero.

Interceptación compra de aparamento en Miami En este audio, un contacto de 'Payaso' asegura que acaban de comprar unos apartamentos y camionetas en Los Ángeles, Estados Unidos. El audio embebido no es soportado

En la casa donde fue capturado 'Payaso' encontraron una pistola traumática con accesorios, más de 10 millones de pesos en efectivo ocultos en distintos lugares y un datáfono. Foto: Suministrada por autoridades

José Manuel Martínez, director de la seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación. Foto: Fiscalía

Al parecer, el robo de un mayor en retiro de la Policía, a quien retuvieron por más de 24 horas después de interceptarlo en un bar de Galerías (Teusaquillo), hacía parte de los golpes con los que buscaba reunir la plata para salir del país. Al uniformado le quitaron su camioneta de alta gama y un arma de fuego.



"El exoficial estaba en un establecimiento comercial del sector de Galerías y fue abordado por dos mujeres, quienes le habrían suministrado una sustancia que lo doblegó. Los registros fílmicos permitieron establecer que el hombre salió en mal estado del lugar y fue obligado a subir a su vehículo", explicó José Manuel Martínez Malaver, director seccional de la Fiscalía de Bogotá.

Los otros ‘Tomaseros’

La red delincuencial de ‘Payaso’ se apropió no solo del nombre, sino del modus operandi de la reconocida banda ‘Los Tomaseros' que también delinquía en Bogotá. Foto: Suministrada por autoridades

Alias Payaso fue enviado a la cárcel La Modelo el pasado 29 de julio sindicado de los delitos de secuestro simple y hurto calificado y agravado. Y aunque no aceptó cargos, la Fiscalía asegura tener suficiente material probatorio para condenarlo.



Mientras tanto, investigadores siguen de cerca a algunos de sus cómplices.



Todo indica que la red delincuencial de ‘Payaso’ se apropió no solo del nombre, sino del modus operandi de la reconocida banda ‘Los Tomaseros’, también de Bogotá. Esta fue desarticulada en 2020, después de que secuestraran a dos funcionarios de la embajada de Estados Unidos en la capital. De hecho, el FBI apoyó la investigación para la captura de sus integrantes.



Por lo pronto, investigadores están tras la pista de otras bandas delincuenciales que de la misma forma en Bogotá, y que tienen bajo mira a las principales zonas rosas de la ciudad.

