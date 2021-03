El audio que revelaría plan de ‘Noño’ y Musa contra campaña Santos

La defensa del expresidente Juan Manuel Santos acaba de radicar ante el Consejo Nacional Electoral la solicitud de archivo de la indagación preliminar por el presunto ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña de reelección (2014) y entre los documentos que anexó para sustentar su solicitud hay un explosivo audio.



EL TIEMPO estableció en primicia que se trata de un CD que para la defensa del expresidente “cuestiona gravemente la veracidad de la declaración y de cualquier afirmación que haga o pueda hacer el señor Bernardo Elías Vidal en relación con temas que relacionen sus versiones o declaraciones con la financiación de la campaña presidencial de 2014”.



Carta de Néstor Humberto Martínez a la Corte sobre su conversación con José García Romero sobre su visita a La Picota. Foto: EL TIEMPO

Se trata de una conversación que data del 30 de diciembre de 2017, entre el entonces fiscal General Néstor Humberto Martínez y el ex senador del partido de ‘la U’ Juan José García Romero (q.e.p.d.).



Martínez le envió el audio a la Corte Suprema, el primero de febrero de 2018, con una carta en la que señala: “…con ocasión de una visita que llevó a cabo a su hermano Álvaro, en la cárcel La Picota, tuvo contacto circunstancial con el senador Musa Besaile, quien le manifestó que, en desarrollo de su plan de colaboración con la Corte Suprema de Justicia, se había coludido para ofrecer una declaración sobre el destino final de los dineros que Odebrecht habría entregado a algunos senadores de la República, salpicando a la vez a diversas autoridades, versión que según lo planeado sería confirmada posteriormente -en el mismo foro- por el senador Bernardo Elías Vidal, también recluido en La Picota, sin poseer prueba de su dicho”.



Néstor Humberto Martínez le remitió el audio de la conversación con Juan José García Romero a la Corte Suprema de Justicia, el primero de febrero de 2018, Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

El tema cobra relevancia porque, el pasado 24 de febrero, en calidad de testigo de la Fiscalía y a la espera de una rebaja de pena, Bernardo el ‘Ñoño’ Elías aseguró que Eleuberto Martorelli, exdirectivo de Odebrecht, le habló de supuestas reuniones con Santos en las que le había hablado de apoyos a la campaña de reelección a cambio del otrosí de la vía Ocaña-Gamarra.



¿Qué dice el audio?

Escuche el audio aquí Esta fue la conversación entre Martínez y García Romero. El audio embebido no es soportado

EL TIEMPO revela en su integridad la conversación entre García Romero y Néstor Humberto Martínez, que la Corte conoce desde hace tres años y que ahora deberá valorar el Consejo Nacional Electoral.



García Romero le dice al Fiscal que se encuentra en el aeropuerto y Martínez le responde: ¿Y si te pongo una persona allá en Cartagena? Es que es muy importante que dejes ese testimonio hoy mismo, hermano… porque eso sí es muy delicado, ¿sí me entiendes?”.



Cuando Martínez le dice que es para tomar su declaración, García Romero responde: “Nombe, no, me meto un lío tremendo”.

El exsenador Juan José García Romero falleció el 12 de febrero de 2021 por covid-19. Foto: Felipe Caicedo / Archivo EL TIEMPO

“(…) Pero si estos señores están concertados para decir una cosa que no es cierta según me dice este señor”, le responde Martínez



Y Romero señala: “El tema es muy difícil, muy difícil, porque yo estoy haciendo una cosa por la confianza con él y contigo (…) ¿Sí me entiendes? Y se lo dije muy claramente (inaudible), hay un plan, un plan entre los tres".



En el siguiente segundo de la grabación, Martínez le dice: “Sí, de decir una cosa que no es cierta, según lo que me dicen, pues no sé…”.





Y García Romero asegura: “Claro, claro, claro, de los de los, (inaudible) tema ese fue que para la campaña. Prácticamente lo mismo que dijo el otro (…) Yo les advertí, les dije, si no tienen plena prueba la Corte se los acaba (…) No, yo se los advertí, se los advertí también como amigo de ellos. No se metan en eso porque eso es un lío".

Cuando Martínez le pregunta a García Romero si tenían pruebas, este respondió: No, no, no, tú sabes… ¿qué van a tener? (…) Sí, es un plan, es un plan, pero ahí no tienen pruebas de ninguna índole”.



Al final de la charla, cuando Martínez le insiste que testifique “porque sería una buena colaboración para la Corte y una buena colaboración para la justicia en general”, García Romero es tajante: “Sí, pero no me atrevo, la verdad yo no me atrevo, te soy sincero”.

Juan Manuel Santos, expresidente de la República. Foto: Abel Cárdenas. EL TIEMPO

Aún no se sabe qué pasó con esa denuncia en la Corte Suprema de Justicia que evalúa si el 'Ñoño' elías tiene derecho a una rebaja de los 6 años de pena a los que fue condenado por esl escándalo de Odebrecht.

Los otros argumentos

Pero el Cd no es el único argumento del que echan mano los abogados de Santos para pedir el cierre de la indagación preliminar.



De hecho, recalcan que "la indagación preliminar está sustentada en la búsqueda de algún hecho nuevo relacionado con la segunda vuelta de la campaña presidencial para el periodo constitucional 2014 – 2018, sin embargo, de la actuación procesal adelantada, habiendose agotado la etapa probatoria, se evidencia que NO existen elementos adicionales a los ya estudiados por la Corporación, y sobre los que existe un pronunciamiento ya ejecutoriado".

Y agregan que, "sobre supuestos aportes de Pacific Rubiales a la Campaña presidencial 2014, ni en la Inspección Ocular, ni en declaración alguna, ni en los documentos aportados por las empresas requeridas, contratistas de Pacifc Rubiales, Meta Petroleum Corp., se enontró una sola prueba de algún aporte a dicha campaña. Todo lo denunciado en la Fiscalía por la representante de Frontera Energy resultó no tener sustento alguno".

El supuesto ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña Santos, a través de un contrato con Gistic, fue denunciado por los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Foto: Twitter

El caso Gistic

Finalmente, sobre el giro de 3.850 millones que, en otro escenario judicial, el señor Andrés Sanmiguel afirmó que los entregó a Esteban Moreno para ser entregados a la Campaña Presidencial, los abogados de Santos señalanque "no existe ninguna prueba, ni documento, ni declaración alguna que compruebe su dicho, habiendo estado presentes en estas diligencias todos los por él involucrados".



Y agrega que la defensa de Moreno asegurando que su representado jamás ha afirmado que esos dineros, supuestamente provenientes de contratos con la firma Odebrecht, fueron girados para la camapaña de Juan Manuel Santos en el 2014.

