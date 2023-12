Atención: esta es el acta de visita a planta de Van Camp's de inspectores de Mintrabajo

En una rueda de prensa del 27 de diciembre, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, desató una controversia que tiene bajo los reflectores a Seatecht la fabricante del popular atún Van Camp's que ya anunció medidas legales.



"Hemos encontrado en muchas de las visitas que hemos hecho, fundamentalmente las inspectoras que han ido a la parte de las flores, a la parte de los atunes, Van Camp's por ejemplo, se han encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores (...) Hemos detectado que algunas trabajadoras tienen que usar pañal, porque no tienen los tiempos necesarios para ir al baño", señaló la ministra Gloria Inés Ramírez este miércoles.

Medidas legales

Este es el comunicado de Seatech Internacional Inc. Foto: Seatech Internacional Inc.

De inmediato, la compañía salió a desmentir los señalamientos y, extraoficialmente, se atribuyen a una disputa laboral con una empleada sindicalizada.



"Seatech Internacional Inc, fabricante de la marca atún Van Camp's, rechaza tajantemente las afirmaciones sin fundamento de la Sra. Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sobre las condiciones de trabajo de nuestras colaboradoras. No se puede atacar y estigmatizar a una compañía de esa manera. Esto atenta contra los más de 35 años de labores, de aporte al país y de generación digna de empleo. La compañía y sus 1.800 colaboradores, reiteran que lo señalado no es cierto y procederá a defenderse de este ataque bajo la ley y normatividad vigente en Colombia", se lee en el comunicado.



No obstante, otros empleados sindicalizados tienen copia de una inspección a la planta en Mamonal (Bolívar) por parte de cinco inspectores de la cartera de Trabajo, en donde el tema fue mencionado.

La visita a Mamonal

Este es el acta del Mintrabajo sobre la visita a la planta de atún Van Camp's. Foto: EL TIEMPO

El acta, a la que EL TIEMPO tuvo acceso, señala 26 hallazgos. Además, de la falta de un extractor de vapor a temperatura alta en la selladora de 4 libras ubicada en la línea 6; y de riesgos de caída en el áreas Lowe, se anota: "Descuento ilegal en salarios por control del tiempo en las necesidades fisiológicas".



Además: "En lo concerniente para la equidad de género en el ámbito laboral las trabajadoras manifestaron su inconformidad con respecto a presuntos descuentos ilegales al momento de utilizar los baños, de igual forma al momento en el que les llega el periodo, según manifiestan que deben usar paños desechables para no generar descuentos en nómina por ausencia en el puesto de trabajo, a falta de desarrollo de la actividad. Se estudiará la posibilidad de solicitar una mesa técnica a la coordinación de grupo RCC para determinar presuntas violaciones enmarcada en la conducta de acoso laboral".

'No hubo ingreso a barcos'

Firmas en el acta de las trabajadoras de Seatech Internacional Inc. Foto: EL TIEMPO

El acta puntualiza que hubo zonas a las que no pudieron ingresar.



"En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra el señor Jhon Estrada Guerra, quien manifestó que dejamos constancia que la empresa Seatech International Inc. que no se permitió -a través de la directora de recursos humanos- el recorrido a los barcos y muelles de propiedad de la empresa Seatech manifestando que ese muelle hace parte de otra empresa, cosa que no es cierto".



El acta está firmada por los inspectores de trabajo y seguridad social Doris Tafur Márquez, Liz Madrid Morales, Vanessa Camargo Pérez, Jorge de Arco David y José Jiménez Díaz, por parte del ministerio de Trabajo. Y por parte de Seatech por Paola Guzmán, Directora de gestión Humana y Yessica Barrios, asistente jurídica. Esta última puso de bajo de su firma: "firmo condicionado a que el escrito con constancia (sic) y precisiones que aporto hoy 20 de octubre de 2023 para que se anexe como parte del acta".



El documento también fue firmado por 14 sindicalistas.



EL TIEMPO se comunicó con Seatech, pero manifestaron que no hará pronunciamientos a través de comunicados.

¿Hay sanciones?

EL TIEMPO estableció que la cartera de Trabajo tramita quejas en primera instancia, donde se menciona a Seatech por temas como intermediación laboral, derecho de asociación sindical y la presunta no reubicación de trabajadores acorde con sus condiciones psicofisiológicas. Esta última data de noviembre 21 de este año.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)Se espera un pronunciamiento de la cartera de Trabajo sobre la postura de la compañía que niega tajantemente los señalamientos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

