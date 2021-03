‘Me atropelló funcionaria del CTI y no me responde': atleta alemana

Karen Angelíka Hussmann es una deportista alemana que no pasa inadvertida por sus 1.97 metros de estatura y su delgada figura. Vive hace 12 años en Colombia, y además de trabajar como voluntaria en ONG que luchan contra la corrupción, es deportista de alto rendimiento y por eso se trasladó a San Andrés, en 2019.



Se estaba preparando para nadar 10 kilómetros consecutivos en mar abierto, con miras a la clasificación del mundial de esa especialidad, agendado en México. Además, debía prepararse en atletismo.



En eso estaba la tarde del jueves 22 de agosto de 2019, cuando sintió un fuerte golpe en sus piernas y espalda, que la tiró al pavimento.



Según le dijo a EL TIEMPO, fue atropellada por una motociclista que luego la empezó a increpar y que se fue del lugar sin mayores explicaciones.



La deportista alemana asegura que el accidente le dejó una profunda herida en su tobillo izquierdo, a la altura del tendón de Aquiles, y que un residente que presenció el accidente de inmediato la llevó al hospital.

Según dictamen de Medicina Legal, el accidente le dejó a Karen Angelíka Hussmann deformidades permanentes. Foto: Archivo Particular

¿Soat vencido?

Tras suturarle interna y externamente los tejidos con 19 puntos, la sorpresa fue mayor cuando le pasaron la cuenta de cobro porque el papel que la conductora se había adjuntado como Soat estaba vencido y no era legible.



En ese momento decidieron contactar a quien la atropelló en el número de teléfono celular que había entregado a las autoridades, pero nadie respondió.

A través de los policías que atendieron el accidente, la atleta pudo establecer que la conductora de la moto era Beryl Yolanda Davis Robinson, Técnico Investigador 2, adscrita al Cuerpo Técnico de Investigación.



Por eso, instauró una denuncia ante la Fiscalía 30 local y la Dirección Seccional de Fiscalías de San Andrés.

Karen Angelíka Hussmann dice que solo quería unas disculpas. pero nadie le responde y el Soat de la moto estaba vencido. Foto: Archivo Particular

Las secuelas

Hussmann le dijo a este diario que la Fiscal 30 de San Andrés, a quien ella acudió una vez sucedieron los hechos, le ordenó un segundo examen de Medicina Legal que se realizó en noviembre de 2019.



El resultado confirmó los 25 días de incapacidad y además dictaminó como secuela: “deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente”.



Tras el dictamen, la atleta dice que la fiscal del caso le recomendó iniciar acercamientos para una posible conciliación, a la que ella estaba dispuesta.

Desde ese momento y durante los últimos 15 meses, Hussmann ha cruzado una serie de correos electrónicos pidiendo adelantar la conciliación, pero no ha tenido suerte.

Sin respuesta

La Fiscal 30 le ha enviado dos respuestas sobre la conciliación.



En la primera, fechada el 11 de febrero de 2020, le solicita que envíe por escrito las pretensiones de una posible conciliación para que la titular de ese despacho se las pueda dar a conocer a su compañera del CTI.



Y la más reciente, del 5 de febrero de 2021, en la que le advierte a la ciudadana alemana que la investigadora del CTI aún no responde y que ella no puede continuar de manera oficiosa por cuanto nunca se presentó una querella contra la detective.



“Si ella hubiese aparecido para pedirme disculpas, para dar la cara, yo estaría en una situación absolutamente diferente (…) Si ella no hubiera escondido la moto y hubiera entregado el Soat habría sido diferente, yo lo tomaría como un accidente. Ella de pronto calculó que yo era una extranjera que estaba de manera pasajera en la isla y cometió una cantidad de malos cálculos de sus conductas”, le dijo Karen Hussmann a EL TIEMPO.

¿Qué dice la Fiscalía?

Este diario consultó con la Dirección Seccional de la Fiscalía en San Andrés y su titular dijo que efectivamente conoce el caso y que remitió la queja a la oficina de Control Disciplinario, en Bogotá.



Dicha dirección le respondió a la ciudadana alemana, en enero de 2020, que están investigando disciplinariamente a Davis Robinson por esos hechos. Pero, desde hace un año no le han enviado nuevas comunicaciones al respecto.



EL TIEMPO le envió varios mesnajes a la funcionaria del CTI pero no respondió.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET