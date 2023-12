Expolicía de Boston es el hombre que conducía camioneta en grave accidente en Atlántico

A las 07:50 de la mañana, del pasado jueves 30 de noviembre, en el kilómetro 85, de la vía que de Cartagena comunica con Barranquilla, se presentó un violento choque, que detuvo el tráfico durante varias horas.



(Le puede interesar: La evidencia de espionaje contra exdiplomático colombiano capturado por FBI)



El vehículo involucrado, una camioneta Chevrolet Tracker, que era conducida por un extranjero a alta velocidad, arroyó a un motociclista y a su parrillero luego de hacer un giro en la vía.

El policía retirado

Facebook Twitter Linkedin

Motocicleta en la que iban Samir Ramírez y Alexander Álzate. Foto: Archivo particular

Según el reporte preliminar, los ocupantes de la moto, terminaron debajo de la camioneta de placas KQV 107 que era conducida por un ciudadano, estadounidense.



Se trata de Raymond Doyley, un expolicía de más de 36 años de experiencia y quien estuvo adscrito al Departamento de Policía de la ciudad de Boston, Estados Unidos. Sin embargo, está radicado desde hace un par de años en el municipio de Tubará, (Atlántico).



(Le puede interesar: Los audios sobre ‘informes maquillados’ de millonaria obra en la cárcel de Calarcá)



Sobre Doyley, se sabe que durante el tiempo que estuvo activo en el Departamento de Policía de Estados Unidos, obtuvo el título de oficial, con número de placa 1268, en el distrito 01 del Departamento de Policía de esa ciudad.



EL TIEMPO investigó y estableció que no es la primera vez que el extranjero se moviliza a altas velocidades. De hecho, fue multado en abril de este año por superar los límites de velocidad permitidos en Barranquilla.

Las víctimas

Facebook Twitter Linkedin

Alexander Álzate, una de las víctimas. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO conoció que las víctimas del grave accidente, fueron identificados como Samir Ramírez y Alexander Álzate, residentes del municipio de Puerto Colombia y quienes resultaron con trauma craneoencefálico severo, en el tórax y abdomen, así como fracturas maxilar y en una pierna.



De hecho, Álzate es quien presenta mayores afectaciones. Los dos hombres fueron trasladados a un centro asistencial de Barranquilla, en donde aún se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado debido a la gravedad de las heridas.



(Además: Pasaportes: ¿qué se sabe de supuesta cumbre en París para cuadrar nueva licitación?)EL TIEMPO se comunicó con la familia de Alexander Álzate, quienes aseguraron que hay varias versiones de lo que sucedió ese día.

Facebook Twitter Linkedin

Imágenes del momento del accidente. Foto: Archivo particular

Facebook Twitter Linkedin

Samir Ramírez Foto: Archivo particular

“Las autoridades después del accidente no nos han dicho nada, ni siquiera sabemos quién era la persona que iba manejando el carro y tampoco se ha acercado a ver cómo está mi hermano”, aseguró Sandra Álzate, hermana de Alexander.



Y agregó: “Varias personas del sector nos dan diferentes versiones y no hemos podido dar con la versión exacta porque en el lugar no hay cámaras”.



(También: Así buscan tumbar captura de influyente empresario salvadoreño, exdirectivo de Avianca)



Por ahora, siguen las investigaciones de lo que ocurrió en el accidente en el que Doyley se vio envuelto.

Facebook Twitter Linkedin

En accidente fue en la vía que de Cartagena conduce a Barranquilla. Foto: Cortesía Carlos Maury

EL TIEMPO contactó a un allegado al estadounidense, quien aseguró que no darán declaraciones a medios y que la Policía ya adelanta las labores del caso.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Este diario intentó comunicarse con el Departamento de Policía de Boston para verificar si Doyley había tenido este tipo de antecedentes de este tipo de accidentes en ese país, y dijeron que se debían enviar las preguntas a un correo, pero al cierre de esta edición no habían respondido.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UInvestigativaET

Síganos ahora en Facebook