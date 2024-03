Atención: Fiscalía acusa a 14 bananeros por financiación de paramilitares

El fiscal 128 delegado ante jueces penales del circuito especializado, Federico Lopera, acaba de proferir resolución de acusación en contra de 14 empresarios del Urabá Antioqueño por el delito de concierto para delinquir agravado en calidad de autores. Un punto clave de la desición es que la conducta fue declarado de lesa humanidad.

Y a la vez, le precluyó el proceso a 4 más que habían sido vinculados al expediente desde 2010, por financiación de grupos paramilitares. Todos son representantes de productoras y comercializadoras de banano, quienes según la Fiscalía le inyectaron importantes sumas de dinero al grupo paramilitar conocido como frente Árlex Hurtado, del bloque bananero de las Autodefensas

Según el ente acusador, los aportes se hicieron a través de cooperativas de vigilancia Convivir.

La resolución, conocida en primicia por EL TIEMPO, menciona a Alberto León Mejía Zuluaga, Jaime Restrepo Marulanda, Carlos Sergio Nicolás Echavarría Meza y a Juan Fabián Restrepo Londoño.

Además, a Santiago Uribe López, Javier Francisco Restrepo Girona, Jaime Mauricio Restrepo Arango, Óscar Enrique Penagos Garcés y José Gentil Silva Holguín. La lista la cierran Rosalba Zapata Cardona, Óscar Luis Aristizábal Baos, Iván Darío Mejía Restrepo, Fabio León Restrepo Villegas y James Leaver Wagner.

La génesis del proceso fueron las declaraciones del exparamilitar Raúl Emilio Hasbún.

“Yo creo que no hay en Urabá una persona que no conozca mi participación y mi comandancia en el grupo armado. Yo me atrevería a decir doctor, bajo la gravedad del juramento, que todos los que aparecen ahí tienen conocimiento de mi condición de comandante de autodefensas y no gracias a la desmovilización, muchísimo antes de desmovilizarnos ya tenían conocimiento de mi pertenencia al grupo o de mi función”, aseguró Hasbún.

