Tal como anticipó EL TIEMPO, tras adelantar reuniones exploratorias con varias firmas, la Cancillería ya eligió a la compañía que asumirá el servicio de expedición de pasaportes y visas bajo la figura de la urgencia manifiesta.



Uno de esos encuentros fue con representantes de Thomas Greg: se trata de la misma firma que hacía parte del grupo que se ganó el polémico proceso licitatorio declarado desierto, por 599 mil millones de pesos.

Esta es la carta de Thomas Greg manifestando interés en participar en el nuevo proceso. Foto: EL TIEMPO

Tres fuentes del Gobierno le dijeron a EL TIEMPO que, a pesar de la polémica, Thomas Greg seguirá con el servicio por un año hasta que se haga una nueva licitación.



"Manifestamos nuestro interés en participar ya sea individualmente o mediante unión temporal, aspecto a ser definido hasta tanto se conozcan las condiciones del proceso de contratación, en la selección del proveedor de los servicios que aperture la entidad", se lee en un documento que Thomas Greg le envió a la Cancillería y que este diario reveló en primicia.

El canciller Álvaro Leyva. Foto: Unidad Investigativa y Cancillería

EL TIEMPO conoció que la mañana del pasado jueves, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores volvió a hablar con emisarios de Thomas Greg, faltando tan solo 4 días para que se finalice el actual contrato: 2 de octubre.



Hace el domingo, primero de octubre, al límite para que se venza el contrato que tiene Thomas Greg para la impresión de pasaportes y visas, la Cancillería emitió el siguiente comunicado:

Comunicado del señor Ministro de Relaciones Exteriores



"Me permito informar a la ciudadanía que la entrega de pasaportes continuará normalmente. Para los efectos se recurrió a la figura de urgencia manifiesta. Nuestros compatriotas en el mundo entero pueden estar tranquilos. Se entiende que el pasaporte garantiza derechos y libertades que no se pueden suspender ni aún en los estados de excepción (Art. 214, CN)", se lee en el comunicado atribuido a Álvaro Leyva.



"Aparte de lo indicado, se pone de presente que el paso institucional que prosigue es la convocatoria de manera inmediata a una nueva licitación plenamente garantista, tras haberse declarado desierta la anterior. En el día de mañana se dará a conocer una información más detallada sobre lo anteriormente indicado", señaló la Cancillería.

Atención: comunicado del señor Ministro de Relaciones Exteriores, @AlvaroLeyva sobre la entrega de pasaportes.⤵️https://t.co/gFP4VEd0UX pic.twitter.com/SQSsRZLfSZ — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 1, 2023

Las alertas



Pasaportes: esta es la segunda solicitud de información de la Procuraduría sobre el nuevo proceso. Foto: EL TIEMPO

La noticia se conoce en medio de dos alertas de la Procuraduría a la Cancillería sobre el asunto, calificado de seguridad nacional donde le reiteró la solicitud de información sobre la urgencia manifiesta.



"Respetuosamente me permito reiterar la solicitud de información requerida el pasado 20 de septiembre de 2023, a través del Oficio PDFP1 No. 0483, relacionada con la declaratoria de urgencia manifiesta realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Resolución No. 7541 del 14 de septiembre de 2023. De antemano agradecemos su valiosa colaboración, dando respuesta a nuestro oficio lo más pronto posible", se lee en el oficio conocido por EL TIEMPO.

El proceso de la licitación se aplazó en tres oportunidades. Foto: Cancillería

Además, la Procuraduría ya le abrió investigación disciplinaria a Álvaro Leyva por haber hundido un proceso contractual -tasado en 599 mil millones de pesos- que había cumplido todos los requisitos de ley.



Por solicitud de Casa de Nariño, la Fiscalía indaga posibles irregularidades en el proceso licitatorio, incluida la conducta de José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería y mano derecha de Leyva.

