En los próximos minutos el Partido Liberal será notificado de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le impuso una sanción por no realizar su convención nacional dentro de los términos legales.



La decisión se tomó por unanimidad, en sesión de sala plena, que se celebró este miércoles 19 de julio.

La resolución en la que el CNE impone sanción al Partido Liberal.

EL TIEMPO estableció en primicia que se impone un término improrrogable de cuatro meses para adelantar la convención. Si bien, la magistrada Fabiola Márquez, del Pacto Histórico y cabeza del CNE, le ganó el pulso al Partido Liberal, queda claro que el hecho de que la convención se celebre después de elecciones no afectará los avales.



La multa

La resolución del ente electoral contempla una sanción al Partido Liberal.

Además, EL TIEMPO conoció en exclusiva la ponencia de la magistrada Márquez, en la que se impone una millonaria multa por de privación de la financiación estatal por valor de $51.080.710 millones de pesos.



De acuerdo con la ponencia, el propio Partido Liberal mediante resoluciones 7459 de septiembre de 2022 y 7486 de octubre de 2022 decidió el cronograma de actividades para la realización, el 21 de mayo de 2023, de su convención. “Este término también lo incumplió”.



“Este retardo sistemático para no realizar la convención, restringe el ejercicio de derecho de participación a sus miembros activos militantes, e influye en la toma de decisiones más importantes de esta colectividad”, señala la decisión conocida por este diario.

La resolución en la que el CNE impone sanción al Partido Liberal.

De acuerdo con el documento, "el Partido Liberal Colombiano además de haber omitido el cumplimiento de sus propios Estatutos, normas internas de la Dirección Nacional que reglamentan el cronograma de la celebración de la IX Convención Nacional, de la Ley y la Constitución Política, dejando injustificadamente de lado el ordenamiento jurídico vigente y, sin que aún no la haya realizado por el retraso o suspensión del Cronograma de actividades fijado por Resolución interna del partido de octubre de 2022, con lo cual, lo reprochable jurídicamente es la reiterada trasgresión a la Constitución, la Ley y sus propios reglamentos y en menoscabo de los derechos de participación democráticos de la colectividad".



Además de la multa, el CNE exhortó al Partido Liberal "para que ejecute y culmine los actos preparatorios restantes a la realización de la IX Convención Nacional y la fijación de la fecha de la convocatoria para la realización de la IX Convención, dentro de los tres meses siguientes contados desde la fecha de notificación de este acto administrativo, so pena de incurrir en ilegalidad de las decisiones que se adopten en el marco del calendario electoral, por no hallarse en consonancia del cumplimiento del principio de democracia interna de los partidos".



También se advierte que a través de la Magistrada Ponente y/o de la Asesoría de Inspección y Vigilancia, se hará seguimiento a la celebración de la IX Convención Nacional.

