Las cinco pistas sobre la banda del ácido que ataca en Chapinero

Al menos 10 cuadras ubicadas en Chapinero y en zonas aledañas a la avenida Caracas -entre las calles 55 y 63-, están bajo máxima alerta y vigilancia de las autoridades. Y no es para menos. En tan solo un mes se han denunciado cuatro agresiones con químicos a transeúntes, en medio de hurtos.



El tema ya fue discutido en una reunión de alto nivel entre el Distrito y la Policía de Bogotá. EL TIEMPO estableció que un grupo de investigadores de la Sijín, con el acompañamiento de dos fiscales, empezaron a atar cabos para determinar quiénes están detrás de las agresiones y si obedecen a situaciones aisladas o si, por el contrario, una banda criminal los está ejecutando.

Incluso, ediles han pedido información sobre el tema.



"Lo que se ha mencionado hasta el momento sobre estos sucesos es que son ejecutados por una banda organizada (...) Los testimonios de víctimas señalan que se trata de mujeres que están echando ácido y que están en moto. Se está haciendo la verificación de placas y registro facial con algunas de las cámaras de edificios que hay cerca", señaló José Santamaría, edil de la zona (Centro Democrático).



Y agregó que una de las personas agredidas dijo que los delincuentes eran trans: "Fue la palabra que utilizó. Pero se debe esperar qué establecen las autoridades, sin hacer ninguna asociación con determinada población. Ya lo determinarán las autoridades, pero realmente son unos enfermos mentales".



La primera pista relacionada con los ataques se encontró en el caso que sufrió el actor Luis Soler el pasado 29 de octubre, cuando le rociaron un líquido en el rostro.

Agresores capturados quedaron libres

Este diario estableció que en los registros del CAI de la Policía que atendió el ataque quedó consignado que los agresores fueron capturados, pero que no habrían sido judicializados porque no se interpuso una denuncia.



EL TIEMPO obtuvo en exclusiva el reporte hecho en la Minuta del CAI en la cual se señala que Soler fue rociado con un gas y que, la propia comunidad retuvo a los supuestos agresores (ver imagen). Allí consta que requisaron a dos personas y que no se les encontraron las pertenencias de Soler.



EL TIEMPO omite parte de la información que se consignó en la minuta por hacer parte de la investigación.



Tratan de establecer si los detenidos, descritos por la misma víctima como dos mujeres trans, una de ellas de 1,90 centímetros de estatura, blanca y delgada, son las mismas personas mencionados por otra de las víctimas.

Registro elaborado por los policías que atendieron el caso de Luis Soler. Foto: Archivo particular.

Ataques de madrugada

Sebastián Melo, fue atacado el pasado 6 de noviembre cuando se movilizaba en una moto por la Caracas con calle 58. Foto: Archivo Particular

Además de la revisión de cámaras, cotejo de un par de placas de motos y descripciones, se están estableciendo patrones delictivos.



El caso de Édison Arbey Rojas, un taxista que recogió a una mujer el pasado 14 de noviembre en la avenida Caracas con calle 60, es clave.



Según su familia, cuadras más adelante, la pasajera lo atacó con un químico que lo dejó en una lamentable condición de salud.



Situación similar vivió Sebastián Melo, a quien le rociaron ácido el pasado 6 de noviembre cuando se movilizaba en una motocicleta por la Av. Caracas con calle 58. Por esta razón se estrelló y sufrió varias lesiones.



Los investigadores están cruzando los testimonios para encontrar elementos comunes. Por ejemplo, si los asaltantes son extranjeros y si se movilizan en grupos de dos y hasta cuatro delincuentes.



Además, tal como sucedió en la investigación del ataque a Natalia Ponce de León (2014) se está verificando si los almacenes que venden este tipo de sustancia están cumpliendo normas y tienen registro de ventas.

Caso atípico

Aunque no sucedió en el polígono bajo vigilancia - donde ya se están fortaleciendo las acciones de registro, vigilancia y control-, hay un ataque que no pierden de vista los investigadores, ocurrió en horas de la madrugada del pasado 1 de noviembre.



También fue en la avenida Caracas, pero esta vez en la calle 19, en la localidad de Los Mártires. Un grupo de mujeres trans atacó a una trabajadora sexual. Le arrebataron el bolso y le tiraron el líquido en el rostro. “Yo quedé 20 minutos en el piso ciega, hasta que mi pareja vino, me llamó un taxi y me llevó al hospital”, dijo la víctima a los lentes de City TV.

Una sola denuncia

Otro elemento clave que están analizando las autoridades tiene que ver con que pese a que las víctimas han sacado a la luz sus denuncias ante medios de comunicación, solamente una de ellas se ha acercado a interponer su queja de manera formal ante la Fiscalía.



Ese es el caso que permitió abrir la línea de investigación de la Sijín. Están pidiendo a otras víctimas a que denuncien.



“Todos los elementos son importantes. La información de medios de comunicación, denuncias que se hagan en redes sociales, casos que se conozcan por otras fuentes, se tienen en cuenta en la investigación judicial pertinente. Lo estamos analizando para poder tomar acciones para concretar el tema, pero lo importante es ver que esta información sirve para entender el fenómeno, y en eso está la Sijín, pero es importante avanzar en las denuncias formales hechas por los ciudadanos”, dijo Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad de Bogotá, en diálogo con EL TIEMPO.



También se están adelantando labores de trabajo conjunto entre comerciantes de las zonas en riesgo, taxistas, restaurantes, moteles, bares y demás establecimientos y actores de donde, de acuerdo a las denuncias conocidas, se han originado algunos de estos episodios que tienen en alerta a los vecinos de Chapinero.

El secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto (centro), aseguró que se fortalecerán los patrullajes en la zona central de Chapinero. Foto: Secretaría de Seguridad.

Habla el alcalde de Chapinero

Óscar Ramos, alcalde de Chapinero. Foto: Archivo Particular

Óscar Ramos, alcalde local de Chapinero, explicó que aunque su localidad ha estado en el ojo del huracán por las denuncias de las víctimas, solo tiene el reporte del caso del actor Solarte. Y agregó que en este caso hay versiones encontradas que se están verificando.



“Chapinero va hasta la Caracas, entre las calle 39 y 100. Algunos casos han pasado en Teusaquillo, Barrios Unidos y Santafé, que son debajo de la Caracas, no es Chapinero. Hay como tres casos que no necesariamente pasaron en la localidad, pero mucha gente confunde las zonas”, aclaró Ramos.



Finalmente, el funcionario señaló que desde su despacho se van a fortalecer acciones preventivas como acuerdos con bares LGBTI de esa zona central de Chapinero, y labores de inspección, vigilancia y control a los establecimientos comerciales de la localidad en los que se comercializan los químicos que se están usando en los ataques.

"Estamos terriblemente preocupados. Además del trauma del robo y la violencia, el tema de atacar con ácido nos tiene alarmados. Hemos estado hablando con la alcaldía local e intentado trabajar con las autoridades para que le haga todo lo necesario para detener a los responsables. Aquí hay un modus operandi y una regularidad de ataques", señaló el edil Félix Millán (Alianza Verde).



Millán también pidió que no se estigmatizara a ninguna población y dijo que este fin de semana habrá 'Chapinero 24 horas', un plan piloto en la plaza de Lourdes: "Para demostrarle a estos delincuentes que no nos van a amedrentar con estas acciones".

UNIDAD INVESTIGATIVA

