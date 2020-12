Son tres los congresistas que EPS pide investigar por presión indebida

“¿Usted me le pagaría carterita a unos hospitales que tengo por ahí?”; “No, yo le paso el listadito y mejor personal, para evitar malos entendidos y malas güevonadas”.

​

Estas son algunas de las frases que se escuchan en un audio de 16 minutos, revelado en exclusiva por EL TIEMPO, que desató este jueves una tormenta en el sector de la salud y que este viernes les será entregado a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General.



El exgerente de InfiPereira Juan Carlos Reinales Agudelo dice que el balance de su gestión es positivo y se muestra tranquilo. Foto: Rochy López Vélez

La conversación se registró en un café del aeropuerto El Dorado entre el representante liberal de Risaralda Juan Carlos Reinales y el gerente de la EPS Asmet Salud, Gustavo Aguilar.



Reinales le admitió a EL TIEMPO que esa era su voz y que, en efecto, se reunió con Aguilar el 6 de noviembre pasado para concretar algunos compromisos de la EPS con la red pública hospitalaria de su departamento, por lo cual ha venido abogando hace meses.

Sin embargo, manifestó que el audio estaba editado, que nunca habló de réditos personales o comisiones y que iba a instaurar una denuncia por difamación.



“Me quieren hacer daño porque estoy tallando, siendo crítico en el tema de la salud. Pero no tengo idea quién me grabó. Mi función y mi tarea es velar por el bienestar de la red hospitalaria y eso es lo que he hecho todo este tiempo. Es una labor institucional no personal, como ustedes lo corroboraron después de hablar con funcionarios del departamento. Es un frente común para que estas EPS le paguen a la red hospitalaria”, explicó el congresista.

¿Audio manipulado?

Y añadió: “Si me grabaron es porque me quieren hacer daño y lo que hicieron fue manipular esa conversación. En esa parte donde se habla de la comisión está cortado, acomodado, de tal manera que dé esa sensación de que yo estoy persiguiendo réditos personales (...) a la única comisión que me refiero en mis conversaciones y entrevistas es a la Comisión Séptima, encargada de la salud”.



Pero el gerente de Asmet Salud le reveló a este diario que él ya había instaurado una denuncia ante la Corte Suprema contra Reinales, por supuestas presiones indebidas.



Denuncian a tres ante la Corte

EL TIEMPO estableció que además de anexar la grabación, los señalamientos se extienden a otros dos congresistas, cuyos nombres no quiso confirmar.



Este diario conoció que también han tenido que ver con citaciones a la Cámara de Representantes a varias EPS e incluso al superintendente de Salud, Fabio Aristizábal.



“Él (Reinales) me citó. Me dijo que quería hablar conmigo varios temas, uno de ellos relacionado en el tema del hospital San Jorge y me presentó una recomendación frente a unos prestadores que él me iba a pedir, que cómo le ayudábamos con los temas de contratación y pagos”, le aseguró el gerente de la EPS a EL TIEMPO.

El superintendente nacional de salud, Fabio Aristizábal, ha sido citado en varias ocasiones a la Comisión Séptima de la Cámara a debates de control político. Foto: Érika Varón / supersalud

Según Aguilar, la contratación era para dos hospitales: “Para que modificáramos un tema de un contrato que tenemos con el Hospital San Rafael, que es privado, y volviéramos a darles al San Jorge y al de Dosquebradas”.



Y, tanto en el diálogo con este diario, como en la denuncia –instaurada por el abogado Jaime Lombana–, aseguró que se sintió presionado.



“Me dijo que si le podía colaborar con los pagos a unos prestadores conocidos de él. Me dijo que él representaba a la región y que conocía a los prestadores (...). Me dio a entender que le ayudaban a él en los temas políticos, que como parlamentario era gente a la que le interesaba ayudar”, dice Aguilar.

Y el penalista Lombana agrega que “un congresista, como servidor público, que solicita a un particular contratos o favores donde recibe comisión, comete el delito de concusión”.



Según el abogado, en un debate posterior a la reunión en el café del aeropuerto bogotano, el congresista Reinales comparó a Asmet Salud con una EPS intervenida, en un claro mecanismo de constreñimiento.



De hecho, le anexarán a la denuncia chats en los que, según Aguilar, el representante le preguntó por los contratos con los dos hospitales públicos de Risaralda.

Jaime Lombana representa a Asmet Salud en la denuncia contra los congresistas. Foto: Fernando Ariza / EL TIEMPO

'Presión indebida'

Pero el representante es enfático en que su compromiso con su región es gestionar los pagos a la red pública.



De hecho, pidió que se consultara tanto al gerente del Hospital San Jorge como al secretario de Salud del departamento, quienes dieron fe de que le han pedido al congresista gestionar ante Asmet Salud tanto los contratos como los pagos pendientes que afectan el flujo de caja de la red hospitalaria.

Según señalaron, se acudió al representante ante gestiones fallidas que habían hecho, incluso a través de cartas y reuniones con la EPS.



Pero Asmet Salud asegura que ya les había advertido que la selección de hospitales era un tema netamente técnico que exigía requisitos.



Y agrega que mientras el representante les pedía en privado contratos y pagos a hospitales, en el Congreso los atacaba.



La denuncia de la EPS se expenderá al campo disciplinario. En el entretanto, el representante pedirá una investigación y seguirá adelante con la denuncia por difamación.

