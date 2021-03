La infiltración de la mafia en la Fiscalía y la policía de Cali

Tiene 33 años, varios ingresos a la cárcel por ladrón, secuestrador y presunto homicida, y un acuerdo de colaboración en marcha con la Fiscalía.



Se trata del expolicía Juan David Rengifo Mendoza, la piedra angular de una de las investigaciones más escandalosas y sensibles que adelanta la Fiscalía: la infiltración de la mafia en despachos de su sede de Cali, en el CTI y en la Policía del Valle.



Rengifo empezó a entregar información clave que ya sirvió para hacer polvo la carrera del fiscal delegado ante jueces del circuito de Cali, Jorge Iván Ríos García.



Ríos, con 27 años en la institución, fue esposado hace 10 días en su propio despacho, acusado de recibir 190 millones de pesos para no capturar a Rengifo, conocido en el mundo del hampa con los alias de la R o J.



El expolicía dice que el soborno salió del bolsillo del excapo y exjefe de sicarios Jair Sánchez, alias Mueblefino, quien regresó al país en marzo de 2019, tras pagar cárcel en Estados Unidos.

El fiscal Jorge Iván Ríos García fue enviado a prisión por supuestamente recibir un soborno de la mafia. Foto: Policía Nacional

Supuestamente, ‘Mueblefino’ quería evitar que la ‘R’ contara cómo les pagó a policías activos, abogados y funcionarios de la Fiscalía para torcer la investigación por el secuestro y estrangulamiento de un supuesto rival: Jorge Mauricio Guerrero Rivera, ‘Muelas’.



La ‘R’ también es el eslabón con otro caso de secuestro –el de Juan Víctor Franklin Monsalve–, que tiene bajo investigación a otras dos fiscales especializadas, con 28 años de experiencia, y condenado a un miembro del CTI.



Además, se indaga el asesinato de un ecuatoriano, ligado a la misma red mafiosa.

EL TIEMPO tuvo acceso exclusivo a dos horas de declaraciones de Rengifo (grabadas en video) y a otras piezas procesales de esta trama que, además, involucra a miembros de la Policía y a varios abogados. De hecho, el ahora testigo de la Fiscalía también menciona a capos de la mafia que, dice, son dueños de empresas de vigilancia y casas de cambio.

Jaír Sánchez, 'Mueble Fino', saldría de prisión en un año. Foto: Archivo particular

Este diario reveló el martes pasado apartes del video en el que también menciona a Diego Cadena, exapoderado de Álvaro Uribe, como una de las personas a las que la red mafiosa llamó para evitar su captura.



“Yo escucho cuando le preguntan a él (Cadena) que cómo está, que qué hay de su vida. Entonces Diego Cadena dice: ‘¿Qué se ha escuchado de mí por allá? Y le dijo: ‘No, es para un favor mío y del señor (‘Mueblefino’). ¿Usted cómo está por allá? ¿Tiene todos los poderes?’”.



Según la ‘R’, Cadena habría respondido: “Sí. Como con los dientes apretados. Lo que necesiten me dicen a mí. Tranquilos”.



Diego Cadena, ex apoderado de Uribe, procesado por presunto soborno a testigos y fraude procesal. Foto: Archivo Particular

El Samán

Diego Cadena (hoy en detención domiciliaria y llamado a juicio por soborno a testigos y fraude procesal) asegura que no es cierto que haya sido contactado para ayudar a Rengifo.



Pero investigadores, incluso federales, verifican si él y otros han tenido nexos con alguno de los mencionados dentro del expediente y con una mujer en Tuluá, cercana a una de las fiscales investigadas.



​“Ahorita que yo estoy dando estas declaraciones, está en juego mi vida (…) esta organización es muy poderosa. Como es con narcotráfico, ellos tienen la plata es ahí”, aseguró Rengifo.



La fiscal Victoria Nieto asegura que actuó apegada a la ley. Foto: Fiscalía

La génesis de este escándalo fue la desaparición forzada y posterior crimen de Jorge Mauricio Guerrero.



Rengifo dice que, en noviembre de 2019, fue contactado por ‘Mueblefino’ para que lo secuestrara y se lo entregara para asesinarlo.



Las cámaras de video de la panadería El Samán, de Jamundí, Valle, registraron el momento exacto cuando el intendente de la Policía Michael Mancilla Gil y la patrullera Dayanna Osorio Yepes ayudaron a alias la R a subir a la víctima a una patrulla de la Policía de placas FIK029. El calendario digital marcaba el 26 de noviembre de 2019, a las 14:30.

La mafia acusaba a Guerrero de haber atentado contra Édgar Vallejo, alias Beto Gitano. Este último, uno de los más buscados en los 90, fue baleado en los alrededores del lago Calima, en agosto de ese mismo año.



“La reunión fue después de que le dieron salida (de la clínica) a alias Gitano. Era para ajustar cuentas (…) en esa reunión estuvieron ‘Guacamayo’, ‘06’, Jorge Suárez y ‘Mueblefino’”, aseguró la ‘R’. Y a la Fiscalía las fechas le concuerdan.

Edgar Guillermo Vallejo Guarín alias Beto El Gitano. Foto: El Mundo

De hecho, se indaga por qué si el testigo les dio esa información a fiscales de Cali y a miembros de la policía judicial y del Gaula, desde enero de 2020, nunca se verificó si ‘Mueblefino’ fue o no el autor intelectual del secuestro y crimen de Guerrero.



Para tapar el delito, el testigo dice que se les pagó a oficiales de mayor rango.

Con salvoconducto

“En la organización trabaja un coronel de Dipol, un señor calvo, gordito, pequeñito (…) ‘Mueblefino’ me dijo: ‘Estese tranquilo que eso lo cuadramos’. Que él ya le había contado eso al coronel de la Dipol. Inclusive él me dice que ya sabía quién llevaba el caso”, dijo Rengifo.



EL TIEMPO supo que se busca a ‘Mueblefino’ para que dé su versión y señale si conoce o no a Cadena.

​

El rastro más fresco sobre el paradero del exnarco es un salvoconducto fechado el 23 de diciembre de 2020.



En este, una empresa de abonos orgánicos le expidió el documento para que pudiera movilizarse por Cundinamarca en plena pandemia. Este diario llamó a la firma, con sede en Zipaquirá, para ubicar a ‘Mueblefino’, pero no respondieron a las múltiples llamadas.



Por ahora, otras fiscales bajo investigación, como la especializada Victoria Nieto, han sacado incluso comunicados públicos asegurando que no trabajan para ‘Mueblefino’ y que Rengifo miente al implicarlas.



La investigación continúa y, el martes pasado, un juez de garantías envió a prisión intramural al fiscal Ríos y, de paso, a Héctor Alirio Rojas Cruz, abogado de la ‘R’, quien habría facilitado el pago del soborno.



Fuentes de la Fiscalía dicen que esta investigación hasta ahora comienza y que se avecinan más capturas.

Según la fiscal Nieto, este documento prueba que a Juan David Rengifo se le devolvieron todos sus celulares y que miente cuando la señala. Foto: EL TIEMPO

Diego Cadena denunció al testigo estrella

Juan David Rengifo, alias la R, les aseguró a fiscales que Diego Cadena, exapoderado de Álvaro Uribe, fue a una de las personas que la red mafiosa contactó para frenar su captura.



​Pero Cadena le negó a EL TIEMPO cualquier vínculo con el caso. A pesar de que en su carrera como litigante ha sido defensor de varios capos, asegura que no conoce ni a ‘Mueblefino’ ni a alias Gitano.



​De hecho, le dijo a EL TIEMPO que ellos pueden dar fe de lo que dice. “Mi cliente pone a disposición de la Fiscalía sus teléfonos para que se compruebe que esa llamada que refiere Juan David Rengifo, alias la R, nunca se dio”, agregó el penalista Iván Cancino, defensor de Cadena. Y dijo que, tras la revelación de EL TIEMPO, denunciaron a la ‘R’. En todo caso, la Fiscalía investiga.



