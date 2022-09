Posando con un fusil en sus manos. Así se ve, en una fotografía a la que accedió EL TIEMPO, a uno de los tres hombres que apareció asesinado en una carreta en el sur de Bogotá.



En la imagen, en manos de las autoridades, el joven está en un cuartel del Ejército en Barranquilla. Allí en el batallón de Policía Militar, prestó su servicio y con la experiencia que adquirió, luego fue contratado como vigilante privado en un edificio de la capital del país.

Esta es la carreta de reciclaje en la que aparecieron los cadáveres de tres hombres en El Amparo, localidad de Kennedy. Foto: Archivo particular

El dato llama la atención porque en la reciente masacre de cuatro personas que fueron encaletadas en una Toyota y abandonadas a las afueras de Bogotá, también había un expolicía: Juan Carlos Useche.



Esta vez el exmiembro de la fuerza pública es Jonathan Smith Martínez Villalobos, quien fue velado, el domingo pasado, en una pequeña ceremonia en su natal Cartagena. Tenía 25 años y estaba instalado en Bogotá desde el 2018.



Pero el pasado jueves 27 de agosto apareció, junto a Carlos José Vanegas Romero y Brandon Enrique Flórez Tejedor, envuelto entre bolsas de basura y con signos de tortura, en el barrio El Amparo de Kennedy.



Autoridades señalan que el triple homicidio obedece a disputas por el control de mercados de narcotráfico de grupos criminales que delinquen en ese sector, principalmente el 'Tren de Aragua'.

Los antecedentes

"No joda mano tanto que andábamos juntos acá en Bogotá y te daba tantos consejos y te dejaste envolver de esos venezolanos qué tristeza". FACEBOOK

TWITTER

Smith Martínez, oriundo de Cartagena, fue procesado por el juzgado 30 penal con función de conocimiento del circuito de Bogotá en 2019 por hurto calificado. Y tras declararse culpable y permanecer 4 años tras las rejas, salió recientemente de prisión.



Investigadores quieren establecer su muerte se debió a que fue captado por alguna organización criminal para seguir delinquiendo o si tenía cuentas pendientes con el hampa de la ciudad.



Y ya tienen pistas. Algunos cercanos y amigos de Smith han dejado mensajes en redes sociales que investigadores ya están rastreando. "No joda mano tanto que andábamos juntos acá en Bogotá y te daba tantos consejos y te dejaste envolver de esos venezolanos qué tristeza", se lee de uno de esos comentarios.



Y hay uno más: "(...) te dejaste llevar por esos pintos, te decía que eran doble cara y no me creíste, eterno en mi vida 'brott', Dios te tenga en su santa gloria".

Reunión de seguridad en Bogotá entre el Presidente, Gustavo Petro, y la alcaldesa, Claudia López. Foto: Alcaldía de Bogotá

En todo caso, su muerte se suma a la seguidilla de asesinatos y torturas que han ocurrido en la capital recientemente y que obligaron a que se realizara, este miércoles, el primer consejo de seguridad liderado por el Presidente, Gustavo Petro.



En esa reunión de alto nivel, en la que estuvo presente la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el fiscal general, Francisco Barbosa, se comprometieron a fortalecer las capacidades de investigación que permitan desarticular las bandas criminales que están detrás de este tipo de hechos.

