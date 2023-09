Además de salir en defensa de la inocencia del exsenador Arturo Char Aljub, sus allegados están definiendo -con la defensa- el paso a seguir tras el anunció de la Corte Suprema de Justicia de dictarle orden de captura internacional por los presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.



(Lo invitamos a leer: Citan a imputación a Julio Gerlein y a 2 abogados por fuga de Aida Merlano)



En su providencia, la Sala Especial de Instrucción anunció que se pedirá circular roja ante la Secretaria General de la Interpol, debido a que actualmente el procesado fijó su lugar de residencia en Estados Unidos, de donde tiene la respectiva nacionalidad.

Los hechos por los cuales Char Chaljub es investigado se relacionan con el supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual se habría materializado en octubre de 2017, y en el que habría participado Aida Merlano Rebolledo, condenada por los mismos hechos.



A través de un comunicado, el propio Arturo Char señaló: "Siempre he sido respetuoso de las actuaciones de las autoridades judiciales y por esa razón nunca he debatido los pormenores del caso en medios públicos. He ejercido mis derechos y continuaré haciéndolo hasta demostrar mi absoluta inocencia. Las mentiras de la señora Merlano tarde o temprano se pondrán en evidencia no solo ante mis jueces sino ante la opinión publica".



(Le puede interesar: Bogotá : Admiten acción popular contra proyecto de Corredor Verde por la Séptima)



Y fuentes cercanas a la familia le dijeron a EL TIEMPO que, junto con su defensa, evalúan el siguiente paso procesal.

Facebook Twitter Linkedin

Aida Merlano esw una de las testigos contra Char. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Recurso de reposición

Se da por descontado que se presente un recurso de reposición (apelación) que debe ser resuelto por la Corte.



Después, el alto tribunal deberá cerrar la investigación y acusarlo o precluir.



"Aunque la cabeza de la defensa de Char está en manos de un exmagistrado de esa misma Corte -que llegó hace 3 meses al proceso-, la familia le ha consultado a varios juristas el caso", señaló una fuente enterada.



(Puede ser de su interés: Pasaportes: ¿Qué hay detrás de decisión de Leyva de parar de nuevo entrega de contrato?)



Y agregó que hasta que se resuelva el recurso, la solicitud de captura quedaría frenada. No obstante, para otros juristas la medida cautelar de captura no quedaría suspendida con el recurso.



"Arturo siempre ha acudido a la justicia y se sabe que vive en un apartamento en Key Biscayne. Desde que obtuvo la ciudadanía ha vivido allí en varias temporadas y siempre ha atendido los llamados de las autoridades ", agregó la fuente enterada.

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro, Fuad y Arturo Char. Foto: Lucía Castellar. Archivo EL TIEMPO

EL TIEMPO intentó conocer la versión oficial de la defensa de Char, pero al cierre de esta edición no ha respondido los mensajes.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook