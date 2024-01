Atención: defensa de Arturo Char radica habeas corpus para que le den libertad

La Corte Suprema de Justicia y el Inpec acaban de ser notificados de que la defensa del exsenador Arturo Char Chaljub acaba de interponer un nuevo recurso legal dentro del proceso que se le sigue por presunta corrupción al sufragante y concierto para delinquir.



El dato más reciente que se supo sobre su caso es que Char fue trasladado de la cárcel La Picota de Bogotá a la cárcel Militar, ubicada en Santa Marta, donde estará más cerca de su familia y desde donde seguirá afrontando el proceso en su contra.

'Vencimiento de términos'

Arturo Char y Aida Merlano. Foto: EL TIEMPO

Sin embargo, EL TIEMPO estableció en primicia que a las 8:30 de la mañana de este domingo 7 de enero, se admitió un habeas corpus presentado por su defensa.



El argumento: ya pasaron los 120 días sin que la Corte Suprema entrara a calificar el mérito del sumario.



El recurso fue radicado en el juzgado Sexto Penal Municipal con función de control de garantías que le dio 3 horas a la Corte y al Inpec para rendir un informe sobre el caso antes de un pronunciamiento de fondo.

Se resuelve en 36 horas

José Luis Barceló. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

La investigación contra Char está vinculada a las declaraciones que entregó la condenada exsenadora Aida Merlano sobre una maquinaria ilegal de compra de votos que funcionó en Barranquilla y que habría sido orquestada por Char y por otros políticos que se beneficiaron.



Char ha negado de manera enfática los señalamientos.



EL TIEMPO le consultó al exmagistrado José Luis Barceló, parte de la defensa de Char, sobre el recurso presentado, pero dijo que se encontraba fuera del país y que no estaba enterado.



El juez del caso tiene 36 horas para definir si acepta los argumentos de la defensa de Char que alega vencimiento de términos.



El recurso se presentó en Santa Marta porque es el lugar en donde permanece recluido Char por decisión de la Corte Suprema. Y se hizo ante un juez de garantías, por la vacancia judicial en la que se encuentra la Corte y por tratarse de las garantías de derechos fundamentales.

El Juez 6 penal municipal con función de garantías de Santa Marta debe decretar la improcedencia de la solicitud de Arturo Char. No existe una prolongación ilícita de la privación de la libertad y el competente para decidirlo es la Corte. Podría el Juez estar prevaricando. https://t.co/kOv3qhgBHX pic.twitter.com/uA9LdS9SEn — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) January 7, 2024

'Es improcedente'

Miguel Ángel del Río. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Luego de que EL TIEMPO reveló la acción judicial, se pronunció el penalista Miguel Ángel Del Río, apoderado de Aida Merlano.



"El Juez 6 penal municipal con función de garantías de Santa Marta debe decretar la improcedencia de la solicitud de Arturo Char. No existe una prolongación ilícita de la privación de la libertad y el competente para decidirlo es la Corte. Podría el Juez estar prevaricando", señaló Del Río en sus redes y se lo ratificó telefónicamente a este diario.



La Corte no se ha pronunciado y el Inpec dijo que no ha sido notificado.



UNIDAD INVESTIGATIVA

