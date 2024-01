Arturo Char: magistrada Lombana dice que sí se vencieron términos y debe quedar libre

En las últimas horas, el proceso que se sigue en contra del exsenador Arturo Char Chaljud, por presunta corrupción al sufragante y concierto para delinquir, desató una división en la Corte Suprema de Justicia.



EL TIEMPO reveló en exclusiva que la defensa de Char radicó un habeas corpus ante un juez de Santa Marta (donde está preso) argumentando que el exsenador debe quedar de inmediato en libertad por vencimiento de términos. Aducen que ya han pasado más de 120 días sin que se le defina su situación jurídica y que se debe ordenar su libertad.

La doble respuesta

Marco Antonio Rueda Soto, magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Foto: Corte Suprema

Este diario también dio a conocer la respuesta que envió el magistrado Marco Antonio Rueda Soto en la que pide que la acción sea denegada.



Según el magistrado, miembro de la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema, las dilaciones dentro del proceso son atribuibles a la defensa de Char.



Además, de acuerdo con sus cuentas, los 120 días que establece la ley para resolver la situación de un procesado, en el caso Char, vencen el 8 de febrero de 2024.



Sin embargo, EL TIEMPO conoció en primicia que hay una segunda respuesta al juez de Santa Marta que, incluso, fue radicada antes que la de Rueda Soto.

'Sí están vencidos los términos'

Este es el oficio del magistrado Rueda Soto al juez del caso. Foto: EL TIEMPO

La otra respuesta la firma la magistrada Cristina Lombana en cuyo despacho se lleva el proceso contra Char después de que estuvo en manos de otros dos magistrados.



En la carta de Lombana, la togada asegura que sí hay vencimiento de términos, lo que daría vía libre a su libertad inmediata.



Lombana señala que anticipándose a la situación de una posible prolongación de

la libertad ilegal, su despacho radicó proyecto el viernes quince (15) de diciembre de 2023, solicitando sala extraordinaria para el lunes 18 siguiente.



"El proyecto que se sometió a consideración de la Sala proponía otorgar la libertad por vencimiento de términos a partir del 5 de enero de 2024, de manera oficiosa

y diferida, previo a la suscripción de acta de compromiso", le dijo Lombana al juez.

Este es el momento en que se realizaba la reseña de Arturo Char a su llegada a La Picota. Foto: Foto: Suministrada por las autoridades

¿Qué puede pasar?

La respuesta de la magistrada Cristina Lombana al juez que conoció el habeas corpus del caso contra Arturo Char. Foto: EL TIEMPO

Y agregó que su postura se debe al inexorable paso del tiempo sin que el mérito de la instrucción pudiese ser calificado, por razones no imputables a la defensa.



"No obstante, la votación tuvo un empate que no pudo ser dirimido antes de la vacancia judicial por el conjuez sorteado, en razón a que la Sala, como ya se dijo,

por decisión del Magistrado Reyes presidente de esta, no se reunió el 18 de diciembre sino el 19 de diciembre, a pesar de la petición de esta magistrada sustanciadora", explicó la togada.



El caso (el empate 3 a 3) se iba a resolver en sala extraordinaria del 16 de enero.



Con este choque 'interno de trenes' el juez de Santa Marta deberá tomar una decisión.



Y la Corte deberá explicar por qué hay dos respuestas sobre un mismo caso.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

