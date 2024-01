Atención: juez ordena libertad inmediata de Arturo Char por vencimiento de términos

Carlos Humberto Coy Domínguez, el juez sexto penal municipal de Santa Marta con función de control de garantías, acaba de ordenar la libertad del exsenador barranquillero Arturo Char Chaljub, procesado por la Corte Suprema de Justicia por la presunta comisión de los delitos de corrupción al sufragante y concierto para delinquir.



La decisión, conocida en primicia por EL TIEMPO, se produce luego de encontrar procedente un habeas corpus revelado por este diario e interpuesto por la defensa de Char en donde se argumenta que ya pasaron los 120 días que la ley señala para que se le resolviera su situación jurídica sin que esto sucediera.

La pelea en la Corte por el caso Char

Esta es la decisión del juez Coy. Foto: EL TIEMPO

El juez Coy Domínguez recibió dos respuestas de magistrados de la Corte con posturas opuestas que dejaron al descubierto un claro enfrentamiento dentro de la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal.



EL TIEMPO publicó en primicia una primera comunicación del magistrado Marco Antonio Rueda Soto en la que se oponía a la libertad de Char argumentando que los 120 días se cumplirían el 8 de febrero próximo, debido a dilaciones atribuibles a la defensa del exsenador.



Sin embargo, la togada Cristina Lombana, a cuyo despacho se le asignó el expediente tras pasar por las manos de otros dos magistrados, le entregó al juez una respuesta diferente.

Tres contra tres

Marco Antonio Rueda, Arturo Char y Cristina Lombana. Foto: EL TIEMPO / Archivo Particular

Tras advertir que ella ya había advertido que los términos se vencían el 4 de enero, por razones no atribuibles a la defensa de Char, fue enfática en que el magistrado Rueda ni es el sustanciador del caso ni habla por las mayorías en la Sala Especial de Instrucción.



Según Lombana, el tema del vencimiento de términos se evalúo en sala del 19 de diciembre de 2023, un día antes de que iniciara la vacancia judicial, al haber empate frente a la ponencia que ella presentó, se iba a programar una sala extraordinaria para el 16 de enero para que un conjuez dirimiera el tema.



Pero la defensa de Char se adelantó con el habeas corpus que acaba de ser concedido. De hecho, la Procuraduría le dijo al juez Coy Domínguez que además de procedente, compartían la postura de Lombana y que matemáticamente era claro que los 120 días que prevé la ley para definir la situación de un procesado se habían desbordado.

Esta es la decisión del juez Coy. Foto: EL TIEMPO

Orden al Inpec

Aida Merlano. Foto: Inpec

La consecuencia inmediata es que el juez del caso le notificará al Inpec la orden de libertad de Char, quien fue trasladado de La Picota a una cárcel militar en Santa Marta.



El exsenador continúa vinculado al proceso, pero podrá ejercer su defensa en libertad, tras permanecer 123 días privado de la libertad.



La condenada exsenadora Aida Merlano es una de las testigos de cargo contra Arturo Char, miembro de la poderosa casa política ligada a Cambio Radical que lidera Fuad Char (su padre) y Álex Char (su hermano).



Y si bien el caso sigue su curso tras la libertad provisional del procesado, es claro el enfrentamiento en la Sala Especial de Instrucción que, al parecer, afecta otros procesos emblemáticos. De hecho, se espera que el alto tribunal salga a explicar la doble respuesta al habeas corpus con posturas disímiles.

Lo que dice la decisión

Con base en tales argumentos no es posible atribuir que a causa de la

defensa la Corte no pudiera emitir pronunciamiento sobre el caso contra Char". FACEBOOK

TWITTER

Para el juez Coy es claro que así el caso sea llevado por la Corte Suprema, corresponde a los jueces constitucionales de control de garantías o de habeas corpus, evaluar si la dilación (dentro del proceso) es injustificada y, por tanto, el tiempo de la detención preventiva resulta desproporcionada.



Por eso, tras evaluar el caso en concreto, señaló que por respeto estricto de las causales de libertad por vencimiento de términos y la evaluación de las circunstancias que dieron lugar a la prolongación de la actuación judicial, Char debe recuperar su libertad de inmediato.



Y aunque el magistrado Rueda habló de actos dilatorios de la defensa, el juez los descartó: "Con base en tales argumentos no es posible atribuir que a causa de la

defensa la Sala de Instrucción de la Corte no pudiera emitir pronunciamiento sobre la calificación del mérito del sumario en la investigación seguida en contra del ciudadano Arturo Char Chaljub, lo que se observa es que desde su captura por el requerimiento judicial desde el 7 de septiembre de 2023, como lo

muestran los informes de captura, se han realizado actos investigativos

pero no puede catalogarse como dilatorias o de obstrucción al

pronunciamiento de calificación de mérito",



Y agrega: "Ello aunado al hecho que si se cuentan los términos desde el 7 de septiembre de 2023 hasta la interposición del Habeas Corpus, han transcurrido 123 días sin que exista una calificación de la investigación donde se pueda inferir el desarrollo del proceso penal sin obstáculos o más bien con el cumplimento de los plazos procesales establecidos por ley como garantía del debido proceso en un ámbito de Estado Social de Derecho como forma de limitación del ejercicio punitivo del Estado sobre sus connacionales".

Se espera que Char recobre la libertad en las próximas horas. Foto: Foto: Suministrada por las autoridades

Juez menciona lo dicho por Lombana

Y si bien la decisión no hace referencia a la doble respuesta que llegó a ese despacho desde la Corte, sí menciona la postura de la magistrada Cristina Lombana.



"Este despacho tampoco puede pasar por alto la respuesta otorgada dentro de la presente acción constitucional por la Dra. Cristina Lombana Velásquez, del Despacho Instructor de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en la que diáfanamente expuso que el cuerpo colegiado conocía de la prolongación ilegal a la que se podía verse expuesto el accionante", señala Coy.



En efecto, Lombana señaló que anticipando la situación de una posible prolongación de la libertad que deviniera ilegal, su despacho radicó proyecto el 15 de diciembre de 2023 haciendo la advertencia.



Ahora se espera un pronunciamiento de la Corte.

