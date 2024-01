Denuncian supuestas amenazas a juez que ordenó libertad de Arturo Char

Carlos Humberto Coy Domínguez, el juez sexto penal municipal con función de control de garantías encargado de Santa Marta, acaba de recibir una carta del titular de ese despacho, Jairo Ramos Lago, en donde hace referencia directa a la decisión de ordenar la libertad inmediata del exsenador Arturo Char, tras darle trámite a un habeas corpus.



Si bien el juez Ramos Lago no controvierte la decisión, le pide al encargado de su despacho que conteste de manera expedita varios derechos de petición que han enviado interesados en el proceso, antes de que termine su encargo.

Supuestas amenazas e improperios

Esta es la carta enviada por el titular del despacho. Foto: EL TIEMPO

En el mismo documento, conocido en primicia por EL TIEMPO, el juez titular pide que no sea él quien tenga que responder esas solicitudes para que quede claro que el caso fue definido por el juez encargado y no por el titular.



Y agrega que es evidente que no hay claridad en el tema por las supuestas amenazas e improperios y también elogios que ha recibido.

Esta es la decisión del juez Coy. Foto: EL TIEMPO

"Por medio del presente escrito y teniendo conocimiento por el correo institucional del Juzgado, de los diferentes Derechos de Petición elevados por varios periodistas, personas naturales y medios de comunicación, y teniendo en cuenta el término legal para responder los mismos, así como el fin del Encargo suyo por mis vacaciones próximo a acontecer, solicito a usted de manera comedida respetuosa dar las correspondientes respuestas a esas sendas peticiones a la brevedad posible", asegura el juez Ramos Lago en la Carta.



Y agrega: "Lo anterior, en razón, reitero al vencimiento de su encargo, y que no corresponda responder al infrascrito los mismos, ello para dejar claro y no se confunda Juez titular y juez en encargo, como al parecer está ocurriendo tales equívocos en la ciudadanía en general. De esa ciudadanía obviamente hace parte mi familia extendida, la cual me llaman preocupados por tener conocimiento por las diferentes redes sociales de improperios y hasta supuestas amenazas al Juez Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta, también aparecen los elogios por la decisión en favor del Dr. Arturo Char, decisión que obviamente respeto de manera irrestricta".

