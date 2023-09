El penalista Iván Cancino, asesor de vieja data de la familia Char, le aseguró a EL TIEMPO que el exsenador Arturo Char se presentará antes de que finalice la próxima semana ante la Corte Suprema, que le expidió orden de captura internacional dentro de la investigación por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.



En su providencia, la Sala Especial de Instrucción anunció que ya tramita circular roja ante la Secretaria General de la Interpol, debido a que actualmente el procesado fijó su lugar de residencia en Estados Unidos, de donde tiene la respectiva nacionalidad.

En efecto, en un documento de 200 páginas, el alto tribunal sustentó la captura bajo el argumento de que Char no ha respondido satisfactoriamente las dudas sobre su conducta en las elecciones de 2018.



Aunque en documentos en poder de EL TIEMPO el apoderado titular de Char, desde hace tres meses, es el exmagistrado José Luis Barceló, no ha sido posible conocer su estrategia de defensa.



No obstante, el penalista Iván Cancino le aseguró a EL TIEMPO que Char se presentará ante la Corte Suprema antes de que finalice la próxima semana.



"Continúa en su residencia en Miami, pero llegará al país en los próximos días. Hablé directamente con él y así lo ha manifestado al grupo de abogados asesores que hemos atendido su caso", explicó el penalista en diálogo con EL TIEMPO.

'No hay riesgo de fuga

Además, aseguró que se estudia un recurso de reposición en el que se pediría que el exsenador (por su condición) obtenga prisión domiciliaria.



"Siempre ha acudido a atender los requerimientos de la justicia y el hecho de que se presente demuestra que no hay riesgo alguno de fuga", explicó. Y agregó que una cosa es el proceso contra Arturo y otros los temas en los que aparece Álex Char, actual candidato a la alcaldía de Barranquilla.



Cancino enfatizó que la defensa de Char está lista a demostrar que las acusaciones se basan en testimonios cuestionables y que no hubo irregularidades en la elección ni del propio Char ni de otras personas implicadas.



Además, que la investigación está en sus primeras etapas y que se presentarán pruebas técnicas y testimonios para contrarrestar las declaraciones de los testigos principales, como Aida Merlano, quien ya fue condenada por corrupción al sufragante.

