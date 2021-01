Los dardos de Arturo Calle sobre Claudia López, Tomás Uribe y el 2022

En entrevista exclusiva con EL TIEMPO en Vivo, el empresario Arturo Calle se despachó en torno a la situación del empresariado nacional, golpeado por la pandemia con los cierres prolongados e intermitentes, de cara a la carga tributaria que se avecina y que no ha sido ajustada a la nueva realidad.



Calle, hacedor de empresa desde hace 60 años, también habló de la crisis de los centros comerciales, de la necesidad de aplazar obras y proyectos que no estén financiados y de política. En este campo se refirió a la alcaldesa Claudia López, a las posibilidades de Tomás Uribe, de cara a las presidenciales del 2022, y del candidato de la derecha.



EL TIEMPO extrae los apartes en los que el empresario dice que también le preocupa las críticas que diferentes sectores le están haciendo al gobierno.



¿Lo está haciendo bien el gobierno local de la alcaldesa Claudia López, con relación al manejo del tema empresarial?



Difícil esa pregunta, muy difícil. La doctora Claudia debe estar más cercana al empresariado, indudablemente. Ella debe contar más con el empresariado. Es una persona bastante capaz y bastante administrativa. Pero creo que en eso de contar con las personas que desarrollan la ciudad que pagan los impuestos y que le ayudan desde todo punto de vista a la economía de Bogotá, es importante que cuente con ellos. Cualquier comentario al respecto es muy difícil. Si soy acertado, unos me aplauden, si no soy acertado otros me critican y yo ya camino en el mundo haciendo amigos.

Arturo Calle asegura que la alcaldesa Claudia López debe estar más cercana al empresariado. Foto: Alcaldía de Bogotá

De cara a las presidenciales de 2022, ¿usted ve a Tomás Uribe como el candidato al que Álvaro Uribe le va a hacer el guiño, el que dice Uribe?



Tomás mismo lo dice: 'Yo soy empresario, solo conozco de empresa (...) yo no soy político sino hijo de político'. Pero él no es para ser candidato presidencial desde ningún punto de vista y él lo reconoce. Arturo Calle le dijo: 'Tomás todos los días dicen esto y eso tal vez le hace daño al partido y tal vez a tu papá'. Tal vez él quisiera, pero no creo. Tomás salió al otro día en Semana y dijo lo mismo que le señaló Arturo Calle. Y es que Tomás de política no sabe, es hijo de político. Él opina sobre política, pero no sabe llegar a una presidencia porque no está preparado para eso.



Tomás Uribe ya ha dicho que no planea ser candidato y que se queda con su labor de empresario. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Y, ¿entonces quién sería el candidato?



Entonces (...) me estoy callado. Por ahora el país, en cuanto a la derecha, no ha encontrado quién. Ese quién todavía no existe y están en el momento. A ese alguien le queda año y pico para recorrer el país, para que lo conozca y para que nos diga cómo se maneja un país. Este país no se puede seguir manejando con base solo en política. esta es una industria y hay que manejarlo con carácter de industria, economía y buenas inversiones. Les queda un año medianamente largo para salir al ruedo. Si eso no se hace no se qué vamos a hacer. Pero el país sabe que en la derecha no está esa persona y si está, que salga a recorrer los mil y pico de municipios. En un año, dos o tres municipios diarios.



El presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, han defendido el Plan Nacional de Vacuncación. Foto: Presidencia y EFE

Usted dijo que la economía pasa por el teme de la vacuna. ¿Qué opina como ciudadano del manejo que se le ha dado al tema, incluido el secretismo en torno a la compra, unido a las demoras, frente a otros países?



Ese tema yo no lo toco. Lo único que digo es que los seres humanos en el mundo necesitan la vacuna. ¿Por qué no ha llegado? lo desconozco. Pero entrar a criticar a un gobierno porque la vacuna no ha llegado, no está bien de Arturo Calle. Son unas negociaciones, los que la producen son los que mandan. Y vacuna, de la noche a la mañana, para 7.900 millones de personas, en imposible que haya para todos. Yo le creo al gobierno de que próximamente, en febrero, llegarán e iremos vacunando lentamente a quienes vayan correspondiendo.

Arturo Calle dice que le preocupan los ataques al gobierno desde varios sectores. Foto: EL TIEMPO

Pero no podemos estar atacando por un lado y por el otro a un gobierno. Este gobierno, repito, ha sido bueno, no malo. Pero manejar así, con ataques permanentes, es imposible. De los ataques, a mí me preocupa mucho que estemos acabando la democracia y abriendo las puertas a lo que no es democracia. Es preocupante el descontento hacia el gobierno de todos los sectores económicos y sociales.



