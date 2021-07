Piden rastrear predio de $ 1.500 millones en caso contra Benedetti

Una propiedad, ubicada en la exclusiva urbanización Pradomar, en Puerto Colombia, Atlántico, podría terminar involucrada en la indagación por presunto enriquecimiento ilícito que la Corte Suprema de Justicia adelanta en contra del senador Armando Benedetti.



El alto tribunal busca que el congresista barranquillero justifique un incremento de su patrimonio, por 3.000 millones de pesos, entre febrero de 2002 y marzo de 2018, que se reflejó en consignaciones y traslados de fondos.



Incluso, está involucrada una de sus entonces asesoras, que transfirió 1.170 millones de pesos en 130 transacciones a destinos como Suiza, China, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, España y Panamá.



Una de las más recientes actuaciones dentro de este proceso fue una larga y polémica indagatoria, realizada el pasado 29 de junio, en la que la Sala de Instrucción de la Corte puso de presente los hallazgos de la investigación contable, que fueron cuestionados por el senador Benedetti.





Esta es la entrada del predio que negoció la esposa del senados Benedetti.

"Por ejemplo, yo me iba para Cartagena y tenía que meter por lo menos 2 millones de pesos en las tarjetas débito para comprar el raspao o el mango en la playa", le dijo Benedetti a la Corte.

“Por ejemplo, yo me iba para Cartagena y tenía que meter por lo menos 2 millones de pesos en las tarjetas débito para comprar el raspao o el mango en la playa”, le dijo Benedetti a la Corte sobre algunos de esos movimientos financieros.



Y, luego de que la magistrada instructora, Cristina Lombana, le pidió ser específico y aclarar los interrogantes, la defensa de Benedetti solicitó de manera formal ampliar la indagatoria, una decisión que se tomará en los próximos días.



¿Error grave?

El vendedor dice que el negocio está en firma y que, incluso, ya tumbaron la vieja casa.

El propósito es objetar el informe de policía judicial por supuesto “error grave”, explicó el penalista Miguel Ángel del Río, quien asumió la defensa del congresista luego de que su anterior abogado, Esiquio Manuel Sánchez, fue nombrado procurador delegado para la Moralidad Pública.



“No se tuvieron en cuenta los ingresos por cesantías del senador y la venta de un bien inmueble, en marzo de 2010. Además, confundieron dineros de la campaña política con dineros de sus cuentas personales; y no se tuvieron en cuenta préstamos de entidades bancarias que ingresaron al torrente financiero del senador”, explicó Del Río.



La escritura

En la escritura consta que el predio ya se pagó a satisfacción.

Pero, además, EL TIEMPO estableció que hay nueva información que la Corte podría entrar a valorar en la investigación contra el senador.



Se trata de la compra del inmueble en Puerto Colombia que, según escritura pública, del 9 de octubre de 2020, consta de tres lotes y se negoció por 1.500 millones de pesos.



De acuerdo con la información en poder de este diario, el vendedor, que recibió el dinero a satisfacción, es el empresario Luis Alberto Nicolella de Caro, conocido por ser uno de los 11 exdirectivos de la firma Inassa indagados dentro de la investigación por los contratos en la Triple A.



El abogado Miguel Ángel del Río aseguró que la Corte

Y la compradora es Adelina María Guerrero Covo, esposa del senador Benedetti.



El propio congresista le admitió a EL TIEMPO (en 2019) que la Corte había ordenado investigar a su círculo más cercano: “Ordenó investigar al menos a 300 personas de mi entorno, incluidos primos, tíos y empleados. Esa decisión va en contravía de los principios que rigen el debido proceso, afectan la dignidad humana de mis familiares (…)”.



Y si bien Guerrero Covo es una reconocida arquitecta, lo que se quiere establecer es el origen de los recursos para negociar el predio. Ella señaló en la escritura, en poder de este diario, que se destinaría a vivienda familiar y que tiene sociedad conyugal vigente.



‘La venta está en firme’

Luis Alberto Nicolella.

La información que hay sobre la transacción del inmueble es que se hizo en efectivo.

Además, piden establecer si hubo un pago adicional a los 1.500 millones de pesos de los que habla la escritura.



Así mismo, determinar si es cierto que, como parte de pago, se habría entregado un apartamento en un lujoso edificio: Girasol.



EL TIEMPO le preguntó por esa compraventa al penalista Del Río –abogado de Benedetti– y este señaló que, si se aprueba la ampliación de la indagatoria, se referirá a ese negocio. Al respecto, el abogado Del Río agregó que, además, señalará de dónde proviene la información, y el hecho de que, según él, hay datos inexactos que solo expondrá ante la Corte Suprema.



La próxima semana se sabrá si la corte accede a ampliar la indagatoria a Armando Benedetti.

Este diario contactó al empresario Nicolella, el vendedor del predio con salida al mar, y este manifestó que el negocio está en firme y que no se ha revertido.

Además, que no es cierto que le hubieran pagado parte del inmueble con un apartamento en el edificio Girasol.



“Ese apartamento lo compré con mi dinero y a otra persona. No a ellos. De la casa de Puerto Colombia solo recibí lo que dice la escritura. Ellos ya tumbaron un muro y la vieja casa que había”, explicó.



La próxima semana, se sabrá si la Corte amplía la indagatoria al senador Benedetti y si incluye esta compraventa en la investigación.



UNIDAD INVESTIGATIVA

